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    TOGG CEO'su, batarya kiralama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

    Çinli marka Nio'nun müşterilerine batarya kiralama opsiyonu sunacağını duyurmasının ardından TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilde neden bu sistemi tercih etmediklerini açıkladı.
    1 gün
    6,2b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TOGG CEO'su, batarya kiralama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

    Çinli üretici Nio’nun satış stratejisinde değişikliğe giderek müşterilerine batarya kiralama opsiyonu sunmayı planladığını siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şirket bu hamleyle satış fiyatlarını yüzde 20 oranında düşürüp elektrikli araçların yayılma hızını artırmayı planlıyor.

    Nio’nun attığı bu adım, “maliyetleri azaltacağı iddia edilen bu sistemi TOGG neden kullanmıyor?” sorusunu akıllara getirdi. Bunun üzerine Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, Hürriyet’e verdiği demeçte hem değiştirilebilir batarya hem de batarya kiralama konusunu değerlendirdi. Karakaş, “Değiştirilebilir batarya konusunu biz de değerlendirdik. Ancak bu sistem maliyeti düşürmez, aksine artırır.” dedi.

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    Karakaş, Türkiye’nin Otomobili’nin yola çıkmadan önce dünyada içlerinde Nio’nun da olduğu 18 benzer girişimi analiz ettiğini, başarılı ve başarısız görünen alanlarını gözlediğini belirterek, “Başlangıçta değiştirilebilir batarya konusunu biz de değerlendirdik. Hatta bu konuda bir de patentimiz var. Ancak birkaç sebepten yapmamaya karar verdik. Batarya paketimizin 2022 yılından sonra Euro NCAP’ten almayı hedeflediğimiz 5 yıldızın önemli bir parçası olduğunu çeşitli defalar dile getirdik. Aracın sabit parçası olan bir batarya paketi burulma direncini ve çarpışma güvenliğini de artırıyor.” şeklinde konuştu.

    TOGG CEO'su, batarya kiralama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

    Araçların değiştirilebilir batarya ile şarj süresinden tasarruf edebileceği konusunda da değerlendirmeler yapan Karakaş, “Bizim bu sistemi tercih etmememizdeki bir diğer unsur ise batarya değişim istasyonlarının gerektirdiği yüksek yatırım maliyeti. Üstelik bu yatırımı yapıp hizmete aldığınızda da farklı markalardan şarj edilebilir elektrikli araç sahiplerinin kullanması mümkün olamıyor. Yalnızca altyapıyı kuran markanın kullanabildiği şarj altyapısı da verimsiz oluyor. Altyapıdan tüm araçların yararlanması pazarın hızlıca büyümesi açısından da önem arz ediyor” dedi.

    Karakaş, bu sistemin toplam maliyeti düşürmeyeceğini vurgulayarak, “Bataryayı leasingle vermek şirket açısından maliyeti azaltmaz. Aksine sattığı her araç için daha fazla batarya harcaması yapmaları gerekiyor. Öte yandan değiştirilebilir batarya ile ülke içinde hareket ederken her ihtiyaç duyulduğunda değişim yapabilmesi için yola çıkan her 1 araç için 5 ile 10 adet arası bataryanın değişim istasyonlarında hazır bulundurulması gerekiyor. Pazardaki araç sayısın 10 katı bataryanın sürekli şarj edilmek veya şarjda tutulmak zorunda olması da bir başka kritik nokta olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu bataryalar sürekli takılıp çıktığı ve değiştiği için araç sahiplerinde ‘kullanılmış batarya kullanıyorum’ hissi yaratıyor, güven duygusunu sarsıyor” dedi.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikli-otomobilde-maliyet-savaslari-41593853 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kartal172 (Cemil ) 1 gün en beğenilen
    Togg bu ülkede zengin ile fakir arasındaki farkı daha da uçuracak.
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    LeonEyes (Mesut Ey) 1 gün
    mantıklı açıklama yapmış, adam işi biliyor. batarya kiralamadaki benim inancım sadece firmanın başka bir sömürü yöntemi olarak görüyorum. Bu kiralama olayını reno denedi ama tutmadı Allahtan diğer firmalarda yapmadı yapsaydı aracın senelik yakıt maliyeti yıllık batarya kirasını geçiyordu hemde.
    mantıklı açıklama yapmış, adam işi biliyor. batarya kiralamadaki benim inancım sadece firmanın başka bir sömürü yöntemi olarak görüyorum. Bu kiralama olayını re...
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    Adam yıllarca Bosch'da genel müdürlük, başkan yardımcılığı yaptı. Bosch özellikle araç yedek parça, elektrikli araç alt sistemleri ve otonom sistemlerin zirvesi bir firma ve Gürcan bey tam bu dönemlerde orada yöneticiydi. Bu yüzden dünyada bu pazarı en iyi bilen birkaç isimden biri. Ben de doğru karar aldıklarını düşünüyorum. Bu işin başarıda zirve noktası Tesla ve bu sürece hiçbir şekilde girişmedi. Euro NCap'den de her daim en başarılı araçları Tesla çıkarıyor. Gürcan beyin de hedefi bu yönde anlaşılan.
    Adam yıllarca Bosch'da genel müdürlük, başkan yardımcılığı yaptı. Bosch özellikle araç yedek parça, elektrikli araç alt sistemleri ve otonom sistemlerin zirvesi...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skywalkerx 7 sa.
    Üretilemeyecek ve hiç bir şeyi yerli olmayan bir araba ama pardon belki lastikleri yerli olabilir
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    kartalaraz (subaru impreza) 23 sa. (düzenlendi)
    Aspilsan pilini yerli yapsın. Pil hücrelerinide üretelim. Aselsanda elektrik motorunu üretsin. Aracın içindeki ekranlarıda iyi bir yerli şirket kurup üretmek lazım.Tabiki bu dediklerimi yerli fabrikalarlar yuki robotlarla değil. Yabancılar kurmasın lütfen örnek press makinası alman olmasın biz üretelim. Ozaman yerli diyebiliriz. Diğer parçaları nerden alırsanız alın sıkıntı değil. Üretimi Pahalı olsun bosch motordan verimsiz olsun ama biz yapalım zamanı gelince çalışa çalışa hepsini geçeriz. Unutmadan donanımhabere yıllardır tazarım aselsan yerlintelefon üret. Aselsan markalı asel işletim sistemli.. Milleti yıllardır kandmıyor yalanlara artık. Dolar boşa 8 çıkmıyor.. Üretmek nedir öğrenmesi gerek bu ülkenin.üretmek bizde toplamayla karıştırılıyor. Bu denilenleri üret bak bakalım dolar nasıl düşüyor. Eflasyon nasıl düşüyor. Milletin alım gücü nasıl artıyor. Gerisi yalan.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    spencermila (Hasan Saltık) 20 sa. kartalaraz
    Bizim devletimizin kafasındaki düşünce üreten varken üretmek enayilik olur mantıgı ile gidiyor buda o denli olaya baktıgımızı gösteriyor bizi hazıra alışıgız üretime degil birileri gelir şimdi yazar hangi ülke yüzde yüz araba yapıyorki der...
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 7 sa. kartalaraz
    Arabaları yaklaşık 30.000 parçadan oluşur bunların 1000 tanesini üretmek için otomobil fabrikası kadar büyük bir fabrika kurmak gerekir her parça için. Hiç bir marka bütün parçalarını asla kendisi ve kendi ülkesinde üretemez. Renault sadece yeni elektrik motor üretmek için satın aldığı araziye internetten bir bak istersen. Bosch un elektrik motoru türkiyede üretecek bir altyapısı yok yeri yok almanyadan gelecek.
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    irish 1 gün
    Maliyet düşürme konusunda çinlilerden daha iyi kimse yoktur diye düşünüyorum.

    Böyle bir işe kalkıştılarsa maliyet konusunda ciddi bir azalma vardır.

    Bu yüzden adamları hafife almamak gerekiyor.

    Ama güvenlik aamçlı kaygıları varsa bilemiyorum tabi.
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    ali_0017 (Can Aldemir) 1 gün
    “Başlangıçta değiştirilebilir batarya konusunu biz de değerlendirdik. Hatta bu konuda bir de patentimiz var. Ancak birkaç sebepten yapmamaya karar verdik. Batarya paketimizin 2022 yılından sonra Euro NCAP’ten almayı hedeflediğimiz 5 yıldızın önemli bir parçası olduğunu çeşitli defalar dile getirdik. Aracın sabit parçası olan bir batarya paketi burulma direncini ve çarpışma güvenliğini de artırıyor.” şeklinde konuştu.batarya bitince değişim yapılamıyor mu? araba çöp mü oluyor?
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    porsoro 10 sa. ali_0017
    Öyle değil hocam şarjı biten bataryanın dolusuyla değiştirilmesinden söz ediyor.
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    ESER14 (eser karagöz) 1 gün
    Batarya değişim sistemi en kullanılabilir sistem.

    Her arçta uluslar arası standartta batarya yuvası ve istasyona uygun mekanizması olması gerekiyor. Aslında bu mekanizmayı geliştirmek ve otomotiv firmalarına satmak dah mantıklı.
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    @KlavYE@ (Kramer Noah) 1 gün
    Ah asgari ücretle, TOGG üretim yapacak elektrikli arabam olacak diye sistemi savunan kardeşim. Sen TOGG u BOGG alırsın (Bireysel Otobüsle giderek görürsün)
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    LeonEyes (Mesut Ey) 1 gün @KlavYE@
    şuan çıkarakları C-suv'u zaten asgari ücretliler için yapmadılarki zaten bunu Ceo da belirtmişti, önce üst kısma hitap edilecek araç üretilecek, satış stratejisi olarak böyle uygun görünmüş, keza Tesla da aynı şekilde yapmıştı önce Model S ve X yaptı sonra daha düşük fiyatlı Model 3 şimdide en düşük olan model Y yapılıyor. bu işin belli bir ölçütü satışı var yoksa başladığı gibi biter bu rüya. çıkacak Suv dan sonra çıkarılacaklara bakacağız sedan yada b segmentleri ile b suv olana.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 gün @KlavYE@
    zamanında asgari ücretlilerinde faydalanabileceği halk ekmek de eleştiriliyordu. asgari ücretliyi düşündüğünüzü sanmıyorum. maksat bağcıyı dövmek.
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    Adam yıllarca Bosch'da genel müdürlük, başkan yardımcılığı yaptı. Bosch özellikle araç yedek parça, elektrikli araç alt sistemleri ve otonom sistemlerin zirvesi bir firma ve Gürcan bey tam bu dönemlerde orada yöneticiydi. Bu yüzden dünyada bu pazarı en iyi bilen birkaç isimden biri. Ben de doğru karar aldıklarını düşünüyorum. Bu işin başarıda zirve noktası Tesla ve bu sürece hiçbir şekilde girişmedi. Euro NCap'den de her daim en başarılı araçları Tesla çıkarıyor. Gürcan beyin de hedefi bu yönde anlaşılan.
    Yanıtla +10
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    fuckulteli 1 gün
    Togg'la ilgili düşüncelerim farklı olsa da batarya kiralama işine sıcak bakmıyorum, kiralama sisteminin tercih edilmemesi olması gereken bir karar. Tam bir ürün satın almak isterim. Satın alma sonrası sabit aidat/kira/kullanım ücreti saçma.

    Mtv gibi, araç muayenesi gibi yıllık sabit gideri olmamalı otomobilin. Özellikle aracın az kullanılması durumunda kiralar, sabit giderler rahatsız edici olabilir. Bir şekilde kullanımla, yol alınan km ile ilişkilendirilmeli.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün
    Başta sevinmiştik ama açıklamalardan sonra bunlara güvenmiyorum ve desteklemiyorum. Bir vatandaş olarak devletin imkanlarının bunlara seferber edilmesinden ben razı değilim. Montajcılara verecek hiç bir desteğim yok.



    Not: Şimdi bir kaç keko gelip: Yok o parçasını şurdan alıyor, yok bu parçasını dışardan alıyor diyecek. Ama onların hepsinin üretim kabiliyeti olan ülkeler ve firmalar olduğunu mehter eşliğinde göz ardınedecek.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 gün
    Üstelik bu yatırımı yapıp hizmete aldığınızda da farklı markalardan şarj edilebilir elektrikli araç sahiplerinin kullanması mümkün olamıyor. Yalnızca altyapıyı kuran markanın kullanabildiği şarj altyapısı da verimsiz oluyor. Altyapıdan tüm araçların yararlanması pazarın hızlıca büyümesi açısından da önem arz ediyor” dedi.


    konuya hiç bu taraftan bakmamıştım hep kartuş gibi değiştirilebilen batarya paketleri cazip gelmişti. O zaman da AA piller gibi bir standart oluşturulup tüm markaların bu batarya tipini kullanması sağlanabilir. Gürcan bey bence bunu bi düşünün :D
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