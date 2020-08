TOGG CEO'su, batarya kiralama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Çinli üretici Nio’nun satış stratejisinde değişikliğe giderek müşterilerine batarya kiralama opsiyonu sunmayı planladığını siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şirket bu hamleyle satış fiyatlarını yüzde 20 oranında düşürüp elektrikli araçların yayılma hızını artırmayı planlıyor.

Nio’nun attığı bu adım, “maliyetleri azaltacağı iddia edilen bu sistemi TOGG neden kullanmıyor?” sorusunu akıllara getirdi. Bunun üzerine Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, Hürriyet’e verdiği demeçte hem değiştirilebilir batarya hem de batarya kiralama konusunu değerlendirdi. Karakaş, “Değiştirilebilir batarya konusunu biz de değerlendirdik. Ancak bu sistem maliyeti düşürmez, aksine artırır.” dedi.

İlginizi Çekebilir

TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden "yerli" değil?

Ayrıca Bkz. "Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor"

Karakaş, Türkiye’nin Otomobili’nin yola çıkmadan önce dünyada içlerinde Nio’nun da olduğu 18 benzer girişimi analiz ettiğini, başarılı ve başarısız görünen alanlarını gözlediğini belirterek, “Başlangıçta değiştirilebilir batarya konusunu biz de değerlendirdik. Hatta bu konuda bir de patentimiz var. Ancak birkaç sebepten yapmamaya karar verdik. Batarya paketimizin 2022 yılından sonra Euro NCAP’ten almayı hedeflediğimiz 5 yıldızın önemli bir parçası olduğunu çeşitli defalar dile getirdik. Aracın sabit parçası olan bir batarya paketi burulma direncini ve çarpışma güvenliğini de artırıyor.” şeklinde konuştu.

Araçların değiştirilebilir batarya ile şarj süresinden tasarruf edebileceği konusunda da değerlendirmeler yapan Karakaş, “Bizim bu sistemi tercih etmememizdeki bir diğer unsur ise batarya değişim istasyonlarının gerektirdiği yüksek yatırım maliyeti. Üstelik bu yatırımı yapıp hizmete aldığınızda da farklı markalardan şarj edilebilir elektrikli araç sahiplerinin kullanması mümkün olamıyor. Yalnızca altyapıyı kuran markanın kullanabildiği şarj altyapısı da verimsiz oluyor. Altyapıdan tüm araçların yararlanması pazarın hızlıca büyümesi açısından da önem arz ediyor” dedi.

Karakaş, bu sistemin toplam maliyeti düşürmeyeceğini vurgulayarak, “Bataryayı leasingle vermek şirket açısından maliyeti azaltmaz. Aksine sattığı her araç için daha fazla batarya harcaması yapmaları gerekiyor. Öte yandan değiştirilebilir batarya ile ülke içinde hareket ederken her ihtiyaç duyulduğunda değişim yapabilmesi için yola çıkan her 1 araç için 5 ile 10 adet arası bataryanın değişim istasyonlarında hazır bulundurulması gerekiyor. Pazardaki araç sayısın 10 katı bataryanın sürekli şarj edilmek veya şarjda tutulmak zorunda olması da bir başka kritik nokta olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu bataryalar sürekli takılıp çıktığı ve değiştiği için araç sahiplerinde ‘kullanılmış batarya kullanıyorum’ hissi yaratıyor, güven duygusunu sarsıyor” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikli-otomobilde-maliyet-savaslari-41593853

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.