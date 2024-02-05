Türkiye Uzay Ajansı, "uzay" temalı resim yarışması düzenliyor

İlkokul öğrencileri için resim yarışmasının konusu “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu”, ortaokul öğrencileri için resim yarışmasının konusu ise “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” olarak belirlendi.
Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bizde” diyorsan, hünerini gösterme sırası sende!" ifadesi kullanıldı. Yarışmaya dair tüm detaylar okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacağı ifade edildi.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.