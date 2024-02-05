Tam Boyutta Gör Türkiye Uzay Ajansı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenleneceğini duyurdu. Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek.

İlkokul öğrencileri için resim yarışmasının konusu “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu”, ortaokul öğrencileri için resim yarışmasının konusu ise “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” olarak belirlendi.

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Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bizde” diyorsan, hünerini gösterme sırası sende!" ifadesi kullanıldı. Yarışmaya dair tüm detaylar okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacağı ifade edildi.

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Türkiye Uzay Ajansı, "uzay" temalı resim yarışması düzenliyor