Tam Boyutta Gör Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ve veliler arasındaki görüşmeler için yeni sistemi duyurdu. Veliler, internetten randevu alarak öğretmenlerle görüşme gerçekleştirebilecek.

Yapay zekaya sahip hesap makinesi üretildi 22 sa. önce eklendi

Okulların web sitelerine “Okul Randevu Sistemi” adı verilen yeni bir sayfa ekleniyor. Veliler bu sayfaya e-Devlet hesaplarıyla giriş yaparak öğretmenlerin hangi gün hangi saatte görüşme için müsait olduğunu görebilecek ve randevu alabilecek. Veliler, aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.

Öğretmen-veli görüşmeleri okullarda yüz yüze şekilde yapılacak. Bu sistem, öğretmenlerden müsait zamanını kolayca görmeyi ve randevu almayı sağlayacak.

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Öğretmen-veli görüşmeleri için MEB'den online randevu sistemi