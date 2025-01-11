Elektrikli SKODA ENYAQ yenilendi! MG'den Türkiye yatırım açıklaması - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde yenilenen Skoda Enyaq, MG'nin Türkiye yatırımına yönelik güncel açıklamaları, Avrupa'da yılın otomobili ve 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:59 - Skoda Enyaq
12:06 - Otoyol ve köprülere zam mı geliyor?
18:05 - CES 2025 ve Honda'nın elektrikli araç konseptleri
26:15 - MG'nin Türkiye yatırımına yönelik yeni açıklamaları
30:43 - Avrupa'da Yılın Otomobili 2025 kazananı
33:40 - Dakar Rallisi'nde son durum
36:40 - Çinli Svolt'ün yeni bataryası
41:34 - 2024'te en çok satılan elektrikli otomobiller
48:46 - Kapanış