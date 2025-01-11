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    Elektrikli SKODA ENYAQ yenilendi! MG'den Türkiye yatırım açıklaması - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde yenilenen Skoda Enyaq, MG'nin Türkiye yatırımına yönelik güncel açıklamaları, Avrupa'da yılın otomobili ve 2024'te en çok satılan elektrikli otomobilleri konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde yenilenen Skoda Enyaq, MG'nin Türkiye yatırımına yönelik güncel açıklamaları, Avrupa'da yılın otomobili ve 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:59 - Skoda Enyaq

    12:06 - Otoyol ve köprülere zam mı geliyor?

    18:05 - CES 2025 ve Honda'nın elektrikli araç konseptleri

    26:15 - MG'nin Türkiye yatırımına yönelik yeni açıklamaları

    30:43 - Avrupa'da Yılın Otomobili 2025 kazananı

    33:40 - Dakar Rallisi'nde son durum

    36:40 - Çinli Svolt'ün yeni bataryası

    41:34 - 2024'te en çok satılan elektrikli otomobiller

    48:46 - Kapanış

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