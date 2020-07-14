MIT araştırmacıları, hassas tutuculara sahip robotik kol geliştirdi

MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) araştırmacıları, genellikle ipler, teller ve kablolar gibi esnek cisimlerin kontrolünde insanların yapabileceği yüksek hassaslık düzeyi içeren görevleri gerçekleştirmek için hassas tutucular kullanan yeni bir robot geliştirdiler. Robotun işleyişi, insanların ipleri bağlamak gibi şeyleri yapmak için parmaklarını nasıl kullandıklarına dayanıyor.

İlginizi Çekebilir

Araştırma yürütmede kimyagerlerden bin kat daha hızlı robotik laboratuvar asistanı geliştirildi!

Ayrıca Bkz. "Azalan maliyetler, mimari amaçlı güneş pili uygulamasını cazip kılıyor"

CSAIL araştırma ekibi, robotik tutucularını yumuşak bir malzemeden yapmanın yanı sıra aynı zamanda kavrayıcılar arasındaki kablonun konumunu sürekli olarak takip etmeye yardımcı olan gömülü sensörler de kullanarak tutma hassasiyetini daha iyi kontrol etmeyi başardılar.

Araştırmacılar, GelSight adlı teknolojiyi aktif kullanarak bir yüzeyin detaylı 3B haritasını görüntüleyebiliyorlar. Bu sensörler, kablonun robotun tutucuları arasında nasıl konumlandığına ve kablolar arasında hareket ederken sürtünme açısından ne kadar kuvvet uygulandığına dair veriler sağlıyor. Bu, kabloyu istediğiniz konuma getirmek için neye ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak duruşunu ve tutuşunu değiştirmesini sağlıyor.

Telefona kulaklığı takabilmek gibi birçok görevi başarı ile sonuçlandıran robot şu an için daha karmaşık işler yapamıyor ancak araştırmacılar robotun, kıyafet katlamak, ip düğümleme ve tıbbi prosedürler sırasında yaraları kapatmak için dikişleri yapmak da dahil olmak üzere daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesi için çalışıyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.