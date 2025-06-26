Devrim niteliğinde: MIT, GaN transistörleri silikonla birleştiriyor

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Tam Boyutta Gör MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) liderliğindeki bir ekip, galyum nitrat (GaN) transistörlerini doğrudan silikon çiplere entegre eden düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, GaN teknolojisinin önündeki maliyet ve üretim engellerini aşmak adına kilometre taşı niteliğinde olabilir.

MIT, GaN transistörleri silikon çiplere entegre etti

Kaçıranlar için GaN, yüksek frekanslı sinyaller, güç yükselticiler ve veri merkezi uygulamaları için kritik bir yarı iletken konumunda. Ancak GaN tabanlı transistörleri mevcut CMOS yongalara eklemek için tüm GaN levhasını altın ara katmanlarla 600 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda silikona yapıştırmak gerekiyor; bu yöntem hem malzeme israfı yaratıyor hem de termal gerilim yüzünden verimi düşürüyor. Yeni yöntem ise bu sorunları ortadan kaldırabilir.

Yeni çalışma, her GaN transistörüne eklenen bakır sütunların, silikon çip üzerindeki bakır yapılarla 400°C’nin altındaki sıcaklıklarda kenetlenmesini sağlıyor. Altın yerine kullanılan bakır, yalnızca maliyeti düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda daha yüksek elektrik iletkenliği sağlıyor. Üstelik bu sıcaklık seviyesi, hassas yarı iletkenlerin zarar görmemesi açısından oldukça kritik.

Termal sorunlar ortadan kalkıyor

Araştırma ekibi, geliştirdikleri yeni yöntemle üretilen hibrit çipleri kullanarak bir güç amplifikatörü tasarladı. Bu amplifikatör, bant genişliği ve sinyal gücü bakımından geleneksel silikon tabanlı eşdeğerlerini geride bıraktı. Kompakt tasarım, ısınma sorunlarını da önemli ölçüde azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlara göre bu teknoloji, yalnızca veri merkezleri ve kablosuz iletişim alanlarında değil; gelecekte kuantum bilgisayarlar gibi çok daha hassas uygulamalarda da kullanılabilecek potansiyele sahip. GaN'ın düşük sıcaklıklardaki kararlı performansı, özellikle bu alanda silikonun önüne geçmesini sağlayabilir.

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Çalışmanın yürütücülerinden MIT doktora öğrencisi Pradyot Yadav, hedeflerinin GaN ve silikonun en iyi yönlerini bir araya getirirken, üretim ölçeklenebilirliğini ve maliyet verimliliğini korumak olduğunu söyledi. Şu an için yeni proje, ABD Savunma Bakanlığı ve Yarı İletken Araştırma Kurumu tarafından finanse ediliyor. Ekibin bir sonraki hedefi, aynı tekniği kullanarak yüzlerce transistörlü prototip yongalar ve milimetrik-dalga güç modülleri üretmek; böylece seri üretim hattına geçişin teknik fizibilitesi kanıtlanmış olacak.

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