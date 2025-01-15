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    Huawei, robotik kolla otomatik dolum yapan şarj ünitesini tanıttı

    2025'in ikinci çeyreğinde seri üretimine başlanması planlanan bu şarj cihazı tam 600 kW maksimum güce sahip ve 10 dakikada 100 kWsa enerji sağlayabildiği belirtiliyor.
    Huawei, robotik kolla otomatik dolum yapan şarj ünitesini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Mevcut elektrikli araç şarj istasyonlarında akaryakıt istasyonlarındaki gibi çalışanlar bulunmuyor. Sürücünün dolum sürecini başlatmak için aracından inmesi ve kabloyu takması gerekiyor. Huawei, bu durumu değiştirmek üzere geliştirdiği yeni robotik kolunu tanıttı.

    Şarj ünitesine entegre edilen robotik kol sayesinde araç sahibinin kabloyu takıp şarjı başlatmak için aracından inmesi gerekmiyor. Bunun özellikle dondurucu soğuklarda sürücünün konforunu ve şarj deneyimini yükseltecek bir özellik olduğunu söylemek mümkün.

    İnsansız şarj fonksiyonu aktif edildiğinde, Huawei ekosisteminde üretilen otomobillerden biri olan Maextro S800 insan müdahalesi olmadan boş bir şarj noktası arıyor ve bulduğunda bu noktaya otomatik olarak park ediyor. Robotik kol, kabloyu şarj girişine takarak dolumu başlatıyor ve bittiğinde kabloyu çıkartarak şarj işlemini sonlandırıyor. Ödeme işlemi gerçekleştiriliyor ve araç şarj noktasından ayrılıyor.

    Robotik kol, Huawei'nin 600 kW gibi yüksek güce sahip bir şarj cihazına entegre edilmiş. Bu cihazın teoride 10 dakikada 100 kWsa'lik enerji sağladığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Çinli teknoloji devi bu şarj ünitesinin seri üretimine 2025'in ikinci çeyreğinde başlayacak.

    Bu cihazları hangi markaların kullanacağı henüz açıklanmadı fakat Huawei'nin Supercharging Alliance adını verdiği şarj ağında BYD ve Xpeng'in de dahil olduğu 11 marka bulunuyor. Elbette otomatik şarj süreci için robotik kol fikrini ilk kez Huawei geliştirmedi. Daha önce Hyundai ve Volkswagen gibi markaların da bu tarz çalışmalarını görmüştük. 

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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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