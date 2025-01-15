Huawei, robotik kolla otomatik dolum yapan şarj ünitesini tanıttı

Şarj ünitesine entegre edilen robotik kol sayesinde araç sahibinin kabloyu takıp şarjı başlatmak için aracından inmesi gerekmiyor. Bunun özellikle dondurucu soğuklarda sürücünün konforunu ve şarj deneyimini yükseltecek bir özellik olduğunu söylemek mümkün.
İnsansız şarj fonksiyonu aktif edildiğinde, Huawei ekosisteminde üretilen otomobillerden biri olan Maextro S800 insan müdahalesi olmadan boş bir şarj noktası arıyor ve bulduğunda bu noktaya otomatik olarak park ediyor. Robotik kol, kabloyu şarj girişine takarak dolumu başlatıyor ve bittiğinde kabloyu çıkartarak şarj işlemini sonlandırıyor. Ödeme işlemi gerçekleştiriliyor ve araç şarj noktasından ayrılıyor.
Robotik kol, Huawei'nin 600 kW gibi yüksek güce sahip bir şarj cihazına entegre edilmiş. Bu cihazın teoride 10 dakikada 100 kWsa'lik enerji sağladığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Çinli teknoloji devi bu şarj ünitesinin seri üretimine 2025'in ikinci çeyreğinde başlayacak.
Bu cihazları hangi markaların kullanacağı henüz açıklanmadı fakat Huawei'nin Supercharging Alliance adını verdiği şarj ağında BYD ve Xpeng'in de dahil olduğu 11 marka bulunuyor. Elbette otomatik şarj süreci için robotik kol fikrini ilk kez Huawei geliştirmedi. Daha önce Hyundai ve Volkswagen gibi markaların da bu tarz çalışmalarını görmüştük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil