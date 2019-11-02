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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIT, belirli yapıları kendiliğinden oluşturabilen küp robotlar üretti

    MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nda bir ekip, kendi kendine hareket edebilecek, belirli bir yapıyı oluşturmak için birbirleriyle iletişim kurabilen küçük küp benzeri robotlar yaptı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    MIT, belirli yapıları kendiliğinden oluşturabilen küp robotlar üretti

    Mühendislerin yürüyebilen, koşabilen ve hatta zıplayabilen harika robotlar tasarladıklarını gördük ancak tüm robotların bu kadar ayrıntılı olması gerekmez. MIT araştırmacıları, birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen ve birbirleriyle etkileşime girebilen küçük bir küp robot filosu yarattı. Tek başına bir “M-Block” robotu çok kullanışlı değil ancak diğer robotlarla bir araya gelince, yeni şekiller ve yapılar oluşturabiliyorlar. 

    Ayrıca Bkz. "TikTok'un sahibi Bytedance ilk akıllı telefonunun satışlarına başladı"

    Bu küp robotlar zeminde yuvarlanabilir, birbirleri arasında dolaşabilir ve hatta kısa mesafelere atlayabilir ve ihtiyaç duyulan şekle sokulabilirler. Proje üzerinde çalışan ekibin yaptığı son gelişmeler sayesinde, birbirlerini tanımlamaları için blokların yüzeyine yerleştirilen farklı barkod tanımlayıcıları kullanarak temel bir şekilde iletişim kurabilirler. M-Blocks 2.0 adı verilen bu robotlar, bir çizgi oluşturmaokları ve ışığı takip etme gibi görevleri de başarıyla yerine getirdi.

    MIT, belirli yapıları kendiliğinden oluşturabilen küp robotlar üretti
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    Her küp şeklindeki robotun dakikada 20.000 devirde hareket eden bir volanı vardır. Robot, hareket etmesi gerektiğinde volan üzerine bir fren uygular ve açısal momentumu bir yüzey boyunca yuvarlanmak ve atlamak için kullanır. Her iki tarafta da diğer M Bloklara bağlanmasına sağlayan mıknatıslar bulunur ve robotların yüzeylerindeki küçük barkodlar robotların birbirlerini tanımasına yardımcı olur. 



    https://techcrunch.com/2019/11/01/mits-self-propelled-block-robots-can-now-manage-basic-swarm-coordination/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 2 hf.
    SkyNET v0.1 accomplished
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cokbaska 2 hf.
    Videoyu izleyin :) çok eylenceli
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    Askaparta 2 hf.
    Bunları alıp zar yapacaksın, düşeş olarak mıknatıslayacaksın.
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    antigravity74100 2 hf.
    İlk olarak 2013 yılında yapmışlardı. Anlaşılıyor ki geliştirmeye çalışıyorlar. Anti yerçekimi gerçeğine kanıt olarak çok kişiye göstermiştim. youtube.com/...
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