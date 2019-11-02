MIT, belirli yapıları kendiliğinden oluşturabilen küp robotlar üretti

Mühendislerin yürüyebilen, koşabilen ve hatta zıplayabilen harika robotlar tasarladıklarını gördük ancak tüm robotların bu kadar ayrıntılı olması gerekmez. MIT araştırmacıları, birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen ve birbirleriyle etkileşime girebilen küçük bir küp robot filosu yarattı. Tek başına bir “M-Block” robotu çok kullanışlı değil ancak diğer robotlarla bir araya gelince, yeni şekiller ve yapılar oluşturabiliyorlar.

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Bu küp robotlar zeminde yuvarlanabilir, birbirleri arasında dolaşabilir ve hatta kısa mesafelere atlayabilir ve ihtiyaç duyulan şekle sokulabilirler. Proje üzerinde çalışan ekibin yaptığı son gelişmeler sayesinde, birbirlerini tanımlamaları için blokların yüzeyine yerleştirilen farklı barkod tanımlayıcıları kullanarak temel bir şekilde iletişim kurabilirler. M-Blocks 2.0 adı verilen bu robotlar, bir çizgi oluşturma, okları ve ışığı takip etme gibi görevleri de başarıyla yerine getirdi.

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Her küp şeklindeki robotun dakikada 20.000 devirde hareket eden bir volanı vardır. Robot, hareket etmesi gerektiğinde volan üzerine bir fren uygular ve açısal momentumu bir yüzey boyunca yuvarlanmak ve atlamak için kullanır. Her iki tarafta da diğer M Bloklara bağlanmasına sağlayan mıknatıslar bulunur ve robotların yüzeylerindeki küçük barkodlar robotların birbirlerini tanımasına yardımcı olur.

https://techcrunch.com/2019/11/01/mits-self-propelled-block-robots-can-now-manage-basic-swarm-coordination/