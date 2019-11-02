TikTok'un sahibi Bytedance ilk akıllı telefonunun satışlarına başladı

Dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi olan Çinli şirket ByteDance, cep telefonu üreticisi Smartisan'la iş birliği içerisinde ilk akıllı telefonunu Çin'de piyasaya sürdü. Telefon Smartisan markası altında Nut Pro 3 adıyla sunuldu.

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Kullanıcılar sadece kilit ekranını kaydırarak TikTok'un Çince versiyonu olan Douyin'i kullanabilecekler. Nut Pro 3 sahipleri TikTok efektlerini ve filtrelerini her uzunluktaki videolara uygulayabilecekler. Ayrıca ByteDance'ın Slack'a rakip uygulaması Lark, video-chat uygulaması FlipChat ve haber ve bilgi platformu Toutiao da telefonda yüklü şekilde kullanıcılara sunulacak.

Nut Pro 3, Qualcomm'un son amiral gemisi Snapdragon 855 Plus ile üretiliyor. Dört arka kamera toplamda 48 megapiksellik lens sunuyor. Ekran izi sensörü ve 4000 mAh batarya içeren telefon 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle satılacak. Nut Pro 3, Amerika pazarına sunulmayacak ve telefonun fiyatı yaklaşık 412 dolar.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7640877/Company-viral-video-app-TikTok-unveils-smartphone-called-Nut-Pro-3-400.html