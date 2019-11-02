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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok'un sahibi Bytedance ilk akıllı telefonunun satışlarına başladı

    TikTok sahibi ByteDance tarafından kullanıma sunulan Nut Pro 3, ByteDance'ın ilk akıllı telefonu. Nut Pro 3, Çinli telefon üreticisi Smartisan'ın adı altında piyasaya sürüldü.
    2 hf.
    6,9b
    1
    20
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi olan Çinli şirket ByteDance, cep telefonu üreticisi Smartisan'la iş birliği içerisinde ilk akıllı telefonunu Çin'de piyasaya sürdü. Telefon Smartisan markası altında Nut Pro 3 adıyla sunuldu.

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    Kullanıcılar sadece kilit ekranını kaydırarak TikTok'un Çince versiyonu olan Douyin'i kullanabilecekler. Nut Pro 3 sahipleri TikTok efektlerini ve filtrelerini her uzunluktaki videolara uygulayabilecekler. Ayrıca ByteDance'ın Slack'a rakip uygulaması Lark, video-chat uygulaması FlipChat ve haber ve bilgi platformu Toutiao da telefonda yüklü şekilde kullanıcılara sunulacak.

    Nut Pro 3, Qualcomm'un son amiral gemisi Snapdragon 855 Plus ile üretiliyor. Dört arka kamera toplamda 48 megapiksellik lens sunuyor. Ekran izi sensörü ve 4000 mAh batarya içeren telefon 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle satılacak. Nut Pro 3, Amerika pazarına sunulmayacak ve telefonun fiyatı yaklaşık 412 dolar.



    https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7640877/Company-viral-video-app-TikTok-unveils-smartphone-called-Nut-Pro-3-400.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 hf. en beğenilen
    Bunu alıyorsun ve bütün bilgilerin doğrudan Çin'de
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    Bloodin 2 hf.
    Özellikleri artık alelade sayılacak özellikler, bu fiyat aralığında benzer özelliklerde o kadar çok telefon çıktı ki heyecan verici bir yönü kalmadı fakat şeklen gerçekten çok güzel, iPhone 5 kasasının günümüze uyarlanmış hali gibi duruyor. He söz konusu TikTok'un sahibi olunca kuruş kazandırmam o maymunluğa orası ayrı mesele :)
    Özellikleri artık alelade sayılacak özellikler, bu fiyat aralığında benzer özelliklerde o kadar çok telefon çıktı ki heyecan verici bir yönü kalmadı fakat şekle...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    kucukyenici 2 hf.
    Asıl bizimkilerin eline geçmesinden kork!
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    yaki83 2 hf.
    Bi tiktoksever olarak hemen alicam.
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    hacettepe_fbo 2 hf.
    Gelecek iPhone modeli buna benzeyebilir. iPhone 5 tasarımı köşeli hatlar ve çentiksiz ekran 😉
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    _Kullanıcı_Adı_ 2 hf.
    Tiktok yüklü gelmezse almam
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    akif_gamer 2 hf.
    Yeşil renk , orman duvar kağıdı iç açıcı olmuş. Bakalım ortaya nasıl bir ürün koyacaklar.
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    Askaparta 2 hf.
    Fason üretim gibi kalın.
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    Ayva 2 hf.
    Tasarım çentiğe rağmen çok güzel duruyor. Beyazı harika. Ama ismi sıkıntılı
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    atilasat 2 hf.
    sanırım Bahtiyar yeni editörlerden. Bahtiyar bey size tavsiyem türkçemizin kullanımında daha özenli olmanız.
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    GetSomeRest 2 hf.
    "Dört arka kamera toplamda 48 megapiksellik lens sunuyor. Ekran izi sensörü içeriyor"
    Çok açıklayıcı olmuş.
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    canavan06 2 hf.
    Köşeli hatlar güzel duruyor.
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    asdasdqwertyveyaalxyvance 2 hf.
    Şekli şemali düzgün ben beğendim boyutuda 5 inç civarında olur inşallah.Piyasada normal boyutta telefon bulamıyorum hepsi tepsi gibi olmuş
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    tiktok, bytedance ve
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