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    MIT, kıyafetlere dikilen ve sağlık verisi takibi yapan yıkanabilir bir cihaz geliştirdi

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nce geliştirilen prototip bir giyilebilir cihaz, kumaşlara dikilerek sağlık verisi takibi yapabiliyor. Cihazı istendiği zaman farklı kumaşta da kullanmak mümkün.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    MIT, kıyafetlere dikilen ve sağlık verisi takibi yapan yıkanabilir bir cihaz geliştirdi
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    Giyilebilir teknolojiler hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Daha çok akıllı saat olarak karşımıza çıkan teknoloji, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan kıyafetlere de uyarlanabiliyor. Bu konuda aşama kaydeden kurumlardan biri de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT).

    MIT’de görev yapan araştırmacıların geliştirdiği prototip cihaz, kıyafetlere dikilebilen oldukça ince bir sensör. Değiştirmek suretiyle farklı kıyafetlerde de kullanılabilen cihaz, aynı zamanda yıkanabiliyor. Dolayısıyla kıyafet üzerinde unutulması halinde endişe etmeye gerek yok. Tahmin edilebileceği üzere kalp atış ve nefes alıp verme hızı ile vücut ısısı gibi detayları izleyebiliyor.

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    Kumaş seçmeyen cihazı spor kıyafetlerinde kullanılan polyester gibi kumaşlarda da kullanmak mümkün. Akıllı saatlerimizin kalp atış hızını ölçen sensörlerde olduğu gibi giyildiği anda dışarıdan belli olmayan cihaz, aşağıdaki resimde de görülebileceği gibi ancak içeriden fark ediliyor.

    MIT, kıyafetlere dikilen ve sağlık verisi takibi yapan yıkanabilir bir cihaz geliştirdi
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    Verilerin cep telefonuna yüklenen bir uygulamayla takip edilebildiği cihazın destekçilerinden birinin de NASA olduğunu hatırlatalım. Anlaşılan kurum, cihazın uzay yolculuklarında da kullanılabileceği potansiyelini görmüş.

    Üretim aşamasına gelmesi halinde sağlık sektöründe kullanılma ihtimali oldukça yüksek olan sensör, kronik hastalıkları olan şahısların uzaktan takibi gibi senaryoları mümkün kılıyor. Dünyamızı etkisi alan koronavirüs salgını gibi mesafenin fiziksel olarak korunmasını şart kılan hastalıklar için de etkili olabilecek cihaz, bakalım ne zaman günlük hayatımızın bir parçası olacak?



    https://interestingengineering.com/mit-develops-wearable-sensors-sewn-into-clothes-that-monitor-vital-signs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 1 sa.
    Dünyanın en iyi üniversitesi proje bazında hiç boş bir fikir çıkmıyor adamlardan çok enteresan keşke replika etsek Türkiye’de de böyle bir kurum olsa gerçekten harika işler yapıyorlar.
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    javajava (volkan kadıoğlu) 2 sa.
    Açık Raporlama'ya olanak sağlarsa desteklenebilir, duygusal kaygıya etkili olsa'da ekonomik kaygı üretecektir (yani raporlama rüya görünüyor)
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