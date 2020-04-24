MIT, kıyafetlere dikilen ve sağlık verisi takibi yapan yıkanabilir bir cihaz geliştirdi

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Giyilebilir teknolojiler hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Daha çok akıllı saat olarak karşımıza çıkan teknoloji, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan kıyafetlere de uyarlanabiliyor. Bu konuda aşama kaydeden kurumlardan biri de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT).

MIT’de görev yapan araştırmacıların geliştirdiği prototip cihaz, kıyafetlere dikilebilen oldukça ince bir sensör. Değiştirmek suretiyle farklı kıyafetlerde de kullanılabilen cihaz, aynı zamanda yıkanabiliyor. Dolayısıyla kıyafet üzerinde unutulması halinde endişe etmeye gerek yok. Tahmin edilebileceği üzere kalp atış ve nefes alıp verme hızı ile vücut ısısı gibi detayları izleyebiliyor.

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Kumaş seçmeyen cihazı spor kıyafetlerinde kullanılan polyester gibi kumaşlarda da kullanmak mümkün. Akıllı saatlerimizin kalp atış hızını ölçen sensörlerde olduğu gibi giyildiği anda dışarıdan belli olmayan cihaz, aşağıdaki resimde de görülebileceği gibi ancak içeriden fark ediliyor.

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Verilerin cep telefonuna yüklenen bir uygulamayla takip edilebildiği cihazın destekçilerinden birinin de NASA olduğunu hatırlatalım. Anlaşılan kurum, cihazın uzay yolculuklarında da kullanılabileceği potansiyelini görmüş.

Üretim aşamasına gelmesi halinde sağlık sektöründe kullanılma ihtimali oldukça yüksek olan sensör, kronik hastalıkları olan şahısların uzaktan takibi gibi senaryoları mümkün kılıyor. Dünyamızı etkisi alan koronavirüs salgını gibi mesafenin fiziksel olarak korunmasını şart kılan hastalıklar için de etkili olabilecek cihaz, bakalım ne zaman günlük hayatımızın bir parçası olacak?

https://interestingengineering.com/mit-develops-wearable-sensors-sewn-into-clothes-that-monitor-vital-signs

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