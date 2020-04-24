Milli Savunma Bakanlığı: “Haftalık 10 milyon maske kapasitesine ulaştık”

Tam Boyutta Gör

Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan kurumlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK). Kurum bünyesinde faaliyet gösteren MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası, 7 gün 24 saat mesai esasına göre faaliyetlerini sürdürüyor. Üç vardiya sistemi halinde çalışan işçiler, uluslararası standartlara sahip maske ve koruyucu sağlık malzemeleri üretmeye devam ederken Askeri dikimevlerinin de katkısıyla haftalık kapasite ciddi boyutlara ulaşmış görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia, GeForce Now Founders üyelerinden Haziran’a kadar üyelik ücreti almayacak"

N95 maske dahil oldukça geniş bir yelpazede malzeme üreten fabrikayla ilgili MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere bazı açıklamalarda bulundu. Akdere, açıklamasında “Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın talimatları üzerine koruyucu sağlık malzemesi üretiminde MKEK olarak bize verilen görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimizle birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahibiz. Bu süreçte ürettiğimiz cerrahi maske yanında 334 bin 825 adet tulum, 33 bin 210 adet koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettik” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör

MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası’nda üretilen maskelerin hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de halkın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olduğunu belirten Akdere, tüm kurumlar gibi MKEK’in de koronavirüs salgını kapsamında üzerine düşeni yaptığını ifade etmiş.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/msb-haftada-10-milyon-maske-uretimine-ulasti/1816768

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.