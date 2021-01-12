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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı

    RTX Ampere’nin mobil seçenekleri Nvidia’nın çevrim içi etkinliğinin en heyecanlı bölümlerini oluşturdu. RTX Ampereli oyuncu dizüstü bilgisayarların fiyatları listelendi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Metehan Göktaş
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    Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı
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    Mobil oyuncuların iple çektiği RTX 3000 mobil modelleri duyuruldu. Kaslı ekran kartlarına ev sahipliği yapacak dizüstülerin başlangıç fiyatları paylaşıldı.

    RTX 3080 Mobile 8/16 GB

    Mobil RTX 3080 ile başlayacak olursak, GA104-775 üzerinde yükselen kart 6144 CUDA çekirdeği taşıyor. 1245 MHz’den 1710 MHz’e yükselebilen mobil kart 8 ve 16 GB kapasiteli VRAM seçenekleriyle gelecek. Bellek tarafında 12 veya 14 Gbps’lik frekanslar üzerinde durulsa da henüz bellek frekansı belirtilmiş değil.

    Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı
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    14 Gbps’i baz alacak olursak 256-bit’lik arayüzün 448 GB/s’lik bant genişliği sağlayacağını söyleyebiliriz. Son olarak Nvidia’nın Max-P için 150 watt ve Max-Q seçeneği için 80 wattlık TGP limiti belirlediği RTX 3080’li dizüstüler 1999 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak. Kartın 1440p 100+ FPS deneyimi vadettiğini de ekleyelim.

     

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    RTX 3070 Mobile 8 GB

    Mobil RTX 3070 seçeneklerinde ise 5120 CUDA çekirdeği barındıran GA104-770’e yer verilmiş. 1290 MHz’den 1620 MHz’e kadar çıkabilen yonga 256-bitlik veri yolu üzerinden 8 GB GDDR6 belleklere frekansı belirtilmese de 14 Gbps için 448 GB/s’lik hızda iletişim kuracak.

    Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı
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    RTX 3070 Max-P’de 125 watt olarak belirlenen toplam ısıl tasarım gücü verimlilik odaklı Max-Q varyantında 80 watta çekilmiş. Son olarak 1440p Ultra’da 90 FPS vurgusuyla öne çıkan RTX 3070 8 GB’dan güç alan dizüstüler 1299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

    RTX 3060 Mobile 6 GB

    Hem bütçenizi sarsamayacak hem de tatmin edici performans sunacak mobil RTX 3060 ise 3840 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapan GA106’yı temel alıyor. 1283-1703 MHz’lik aralıkta görev yapacak RTX 3060’lar 6 GB kapasiteli GDDR6 VRAM ünitesiyle 192-bitlik veri yolu üzerinden iletişim kuracak.

    Modelin segmenti itibariyle bellek hızının 12 Gbps’te tutulacağını ve dolayısıyla 288 GB/s’lik bant genişliğine erişileceğini söyleyebiliriz.

    Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı
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    Yüksek performanslı seçenekte 115 watt olarak belirlenen limit RTX 3060 Max-P’de 60 watt’a düşürülmüş. 1080p Ultra’da 90 FPS sunacak RTX 3060’lı dizüstüler için belirlenen başlangıç fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu"

    Son olarak RTX 3000 mobil GPU'suyla güçlendirilen oyuncu dizüstülerinin 26 Ocak'tan itibaren satışa sunulacağını belirtelim.



    Kaynakça https://www.nvidia.com/tr-tr/geforce/gaming-laptops/ https://wccftech.com/nvidia-unveils-geforce-rtx-30-mobility-gpus-geforce-rtx-3080-16-gb-rtx-3070-8-gb-rtx-3060-6-gb/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ertunc23 (ertunc k) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    AMD tarafında RTX 2060 üstü neden işlemci yok diyenler vardı.İntel çakalı NVİDİA ile AMD sadece 2060 yonga serisi ile kullanılabilir diye anlaşma yapmış.Yani AMD istese'de rtx 2060 üzerinde kullanım yapamıyordu.Ama 2021 ve RTX 3000 serisi ile bu anlaşma rafa kalktı.NVDİA her zaman ki gibi laptop'da 2000 serisinde milleti kullandı güzelce.Şimdi asıl bomba çıkıyor işte.1000 Dolar ile giriş seviyelerine hazır olun.Oyun konsolu mu laptop mu şimdi bakalım ? PS,Xbox eline su dökemecek bence.Piyasa baya karışacak.
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    kmesne (Gerçek Ad) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu tür mobil laptopları almak için 2.serilerin piyasaya sürülmesi beklenmeli mi ? Belki ilk seriler hatalı/sorunlu optimizasyonu eksik vs olabilir mi ? Yani çıkar çıkmaz almak kumar mı olur ?
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    ertunc23 (ertunc k) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asus rog serisi tanıtıldı makinalar canavar. Tr tahminim 3060 olan 15 binden kapı açılır. Geldiği gibide bitecek. Bekleyen çok kişi var. 2000 serisini gömdüler resmen. Alanlar dım dızlak ortada kaldı
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    P0yrazz (Fatih Poyraz) 19 dk. ( Mesaj Silindi ) ertunc23
    O fiyata mağazaları çökertirler
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    hanıncipsi 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    rtx3060 lı modeli umarım 999 dolardan yurtdışı amazonlardan temin edebiliriz
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    marsk35 (mehmet kaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) hanıncipsi
    İmkansız bugun olsa alırım direk...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Altına 8 fanlı soğutucu koymadan serin kalabiliyor mu?
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    absamet (sems sems) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    22 bin tl Tr fiyatı😁😁
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