RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu

RTX Ampere’nin bütçeyi zorlamadan akıcı RTX deneyimi sunacak kartı Nvidia’nın çevrim içi CES 2021 etkinliğinde resmileşti.
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GA106-300 GPU’su üzerinde yükselen RTX 3060 3584 CUDA çekirdeğine ve 28 CUDA birimine ev sahipliği yapıyor. GPU’nun 1.32 GHz’den 1.78 GHz’e yükselebildiği model ağabeyi RTX 3060 Ti ve hatta RTX 3080’den bile daha fazla bellek kapasitesiyle desteklenmiş durumda.
12 GB GDDR6 VRAM ünitesinin 16 Gbps hızda görev yaptığı modelde GPU-bellek iletişimi 192-bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak.
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170 wattlık TGP’ye sahip kart Nvidia’nın sunumuna göre GTX 1060’ın 2 katı çizim performansı sergilerken 10 katı ışın izleme gücüne sahip. Son olarak 329 dolarlık fiyat etiketi belirlenen Ampere modeli için önümüzdeki ayın sonlarına işaret edilmiş.
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kaç para ?
yaw he he
Bana sorarsanız 3080'de bile 16-18-20gb gibi vramlere ihtiyacınız yok, 3-4 sene sonra öyle bir vram'e ihtiyaç duyulduğunda rtx 3000 serisi zaten bitmiş olacak.
Misal bugün Gtx970 20gb vram'e sahip olsa ne değişecekti? 2k'da çatır çatır oyun mu oynatacaktı?
Piyasada şuan bulunan 8-10gb kartlar ömrünün sonuna kadar kas gücü kadar hizmet edecek sonrasında ise vram'in önemli olmadığı seviyelere düseçek zaten performans olarak.
Bence nvidia'nın amd karşısında bir planı yoktu. O bol ramli tanıttıkça karman çorman bir seri tanıttılar. Her modelden 2 tane, alt model daha yüksek ram vs.
Kartlar kötü demiyorum da yapma be nvidia.
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rtx 3060 12 gb, nvidia ga106 ve