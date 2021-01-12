RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu

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RTX Ampere’nin bütçeyi zorlamadan akıcı RTX deneyimi sunacak kartı Nvidia’nın çevrim içi CES 2021 etkinliğinde resmileşti.

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Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek

GA106-300 GPU’su üzerinde yükselen RTX 3060 3584 CUDA çekirdeğine ve 28 CUDA birimine ev sahipliği yapıyor. GPU’nun 1.32 GHz’den 1.78 GHz’e yükselebildiği model ağabeyi RTX 3060 Ti ve hatta RTX 3080’den bile daha fazla bellek kapasitesiyle desteklenmiş durumda.

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12 GB GDDR6 VRAM ünitesinin 16 Gbps hızda görev yaptığı modelde GPU-bellek iletişimi 192-bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak.

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170 wattlık TGP’ye sahip kart Nvidia’nın sunumuna göre GTX 1060’ın 2 katı çizim performansı sergilerken 10 katı ışın izleme gücüne sahip. Son olarak 329 dolarlık fiyat etiketi belirlenen Ampere modeli için önümüzdeki ayın sonlarına işaret edilmiş.

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