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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu

    Nvidia’nın heyecanla beklenen orta segment RTX Ampere kartı duyuruldu. Akıcı ışın izlemeyi bütçe dostu segmente getirecek kartın fiyat etilketi de belli oldu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,6b
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    RTX Ampere’nin bütçeyi zorlamadan akıcı RTX deneyimi sunacak kartı Nvidia’nın çevrim içi CES 2021 etkinliğinde resmileşti.

     

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    GA106-300 GPU’su üzerinde yükselen RTX 3060 3584 CUDA çekirdeğine ve 28 CUDA birimine ev sahipliği yapıyor. GPU’nun 1.32 GHz’den 1.78 GHz’e yükselebildiği model ağabeyi RTX 3060 Ti ve hatta RTX 3080’den bile daha fazla bellek kapasitesiyle desteklenmiş durumda.

    RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu
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    12 GB GDDR6 VRAM ünitesinin 16 Gbps hızda görev yaptığı modelde GPU-bellek iletişimi 192-bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak.

    RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

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    170 wattlık TGP’ye sahip kart Nvidia’nın sunumuna göre GTX 1060’ın 2 katı çizim performansı sergilerken 10 katı ışın izleme gücüne sahip. Son olarak 329 dolarlık fiyat etiketi belirlenen Ampere modeli için önümüzdeki ayın sonlarına işaret edilmiş.



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ARISLCK 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Furkooo85
    Epey mutlu oluruz giriş seviyesi karta 4000 TL vererek :D
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    brokengineer (on ) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    3060ti kullanıcısı olarak elimdeki kartı satıp rx6800 modeline geçesim geliyor. O kadar sinirleniyorum alt modelde 12gb vram görünce.
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    omerf 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Olay biraz pazarlama gibi geliyor bana. 3060 gibi bir kartta 12gb vram'e neden ihtiyaç duyalacak? 4k AAA oyunları high-ultra texture detayla oynatabilecek bir kart değil sonuçta.



    Bana sorarsanız 3080'de bile 16-18-20gb gibi vramlere ihtiyacınız yok, 3-4 sene sonra öyle bir vram'e ihtiyaç duyulduğunda rtx 3000 serisi zaten bitmiş olacak.



    Misal bugün Gtx970 20gb vram'e sahip olsa ne değişecekti? 2k'da çatır çatır oyun mu oynatacaktı?



    Piyasada şuan bulunan 8-10gb kartlar ömrünün sonuna kadar kas gücü kadar hizmet edecek sonrasında ise vram'in önemli olmadığı seviyelere düseçek zaten performans olarak.
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    mokinto (umut AYDIN) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir süredir Amerika tavsiye edilen fiyatlarına Amerika'da dahi ulaşılamıyor. Almanya fiyatı TR den bile fazla.
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    uysaloguz (ferhat doğan) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlar ile hiç bir parça alınmaz ya.1070 ile devam :(
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    MirFeDa (FeDa ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fıkrasına gülünmeyen NVIDIA





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    oup59 44 dk. ( Mesaj Silindi ) MirFeDa
    Olması gereken 8GB RTX 3060, 10 GB RTX 3060Ti, 12 GB RTX 3070 ve 16 GB RT 3080 ile daha sonra çıkacak olan 20GB RTX 3080Ti iken karmakarışık kart serileri görüyoruz. Tepe kart isteyene zaten 24GB RTX 3090 en başta çıkmıştı. En alt model bekleyene de 6 GB 3050Ti ve 4GB RTX 3050 çıkart olsun bitsin.
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    salvatore_volkan (volkan ) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) MirFeDa
    kafa buluyor bu nvidia bizlen yeminlen.
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    Boş yapma beni dinle 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok güncel kartla kıyaslamışlar gtx 660 fln yapsalardı keşke.
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    onrerol (onur erol) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2300 tl ye rx 5700 satiliyordu gecen sene. 6000 tl den cikar minimum satisa.
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    absamet (sems sems) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) onrerol
    Rx5700 ler 6 bin tl şuan bulabilirsen tabi.😁😁
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    Rasputin13 (A T) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırf üst seri satışını baltalamadın diye 192 bite indirmişler. 2060S 256 bit değil miydi ben mi yanlış hatırlıyorum?
    Bence nvidia'nın amd karşısında bir planı yoktu. O bol ramli tanıttıkça karman çorman bir seri tanıttılar. Her modelden 2 tane, alt model daha yüksek ram vs.
    Kartlar kötü demiyorum da yapma be nvidia.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3050 çıksa da bizi mutlu etseler
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    ARISLCK 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Epey mutlu oluruz giriş seviyesi karta 4000 TL vererek :D
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    absamet (sems sems) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    329 dolar diyor. Dolar kuruyla 2500 tl olması lazım ama gel gör ki 5000 tl üstü bir fiyatla gelir ülkeye neden bu kadar fark oluyor. Amd 6800 579 dolar 4300 tl oluyor vergiler ile 5000 vs olsa dicem gel gör ki 8000 tl fiyata satılıyor.
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    Manyaqçocuk 2 sa. ( Mesaj Silindi ) absamet
    Çünkü o tavsiye edilen amerika fiyatı.
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    Elsa 35 dk. ( Mesaj Silindi ) absamet
    330usd vergisiz Amerika satış fiyatı hocam.
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    1576 kez okundu.
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