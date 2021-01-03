Mobil RTX 3080 masaüstü RTX 3070’in önünde

RTX Ampere ailesinin masaüstü seçeneklerinde sıra giriş seviyesi çözümlere geldiği şu günlerde mobil kanatta ise üst seviye kartların heyecanı yaşanıyor.İlginizi Çekebilir Ryzen 7 5800HS ve RTX 3080 16 GB’lı ASUS G15’in fiyatı sızdı
RTX 3080 Max-Qlu ASUS ROG Zephyrus Duo
Geekbench’te ter döken ASUS ROG Zephyrus Duo (GX551QS) 8/16 Ryzen 9 5900H işlemcisi ve RTX 3080 Mobile 16 GB’ı tek kasa altında buluştururken 48 GB RAM ile desteklenmiş.
1.54 GHz’de çalışan mobil RTX 3080 saat hızı itibariyle Max-Q varyantına benziyor. Buna karşın 139181 puan almayı başaran kart bu haliyle daha az CUDA çekirdeği içeren masaüstü RTX 3070’in bir tık önünde yer alıyor.
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RTX 3080 ise mobil kardeşinden halen %29 önde bulunuyor. Son olarak Mobil RTX 3000 çözümlerinin 12 Ocak’ta detaylanması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-mobile-confirmed-with-6144-cuda-cores-and-16gb-of-memory Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Eskiden 90' larda ekran kartlarında boş ram slotları olurdu. Alır yükseltirdin. Bari öyle yapsalardı. Zamanla arttırırdık bellekleri.