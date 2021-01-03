Mobil RTX 3080 masaüstü RTX 3070’in önünde

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RTX Ampere ailesinin masaüstü seçeneklerinde sıra giriş seviyesi çözümlere geldiği şu günlerde mobil kanatta ise üst seviye kartların heyecanı yaşanıyor.

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Geekbench’te ter döken ASUS ROG Zephyrus Duo (GX551QS) 8/16 Ryzen 9 5900H işlemcisi ve RTX 3080 Mobile 16 GB’ı tek kasa altında buluştururken 48 GB RAM ile desteklenmiş.

1.54 GHz’de çalışan mobil RTX 3080 saat hızı itibariyle Max-Q varyantına benziyor. Buna karşın 139181 puan almayı başaran kart bu haliyle daha az CUDA çekirdeği içeren masaüstü RTX 3070’in bir tık önünde yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında"

RTX 3080 ise mobil kardeşinden halen %29 önde bulunuyor. Son olarak Mobil RTX 3000 çözümlerinin 12 Ocak’ta detaylanması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-mobile-confirmed-with-6144-cuda-cores-and-16gb-of-memory

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