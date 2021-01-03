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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil RTX 3080 masaüstü RTX 3070’in önünde

    Nvidia’nın yaklaşan mobil RTX Ampere kartları testlerde ortaya çıkmaya başladı. Üst seviye mobil RTX Ampere kartının skoru masaüstü çözümlerle kıyaslandığında etkileyici seviyede.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Mobil RTX 3080 masaüstü RTX 3070’in önünde
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    RTX Ampere ailesinin masaüstü seçeneklerinde sıra giriş seviyesi çözümlere geldiği şu günlerde mobil kanatta ise üst seviye kartların heyecanı yaşanıyor.

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    RTX 3080 Max-Qlu ASUS ROG Zephyrus Duo

    Geekbench’te ter döken ASUS ROG Zephyrus Duo (GX551QS) 8/16 Ryzen 9 5900H işlemcisi ve RTX 3080 Mobile 16 GB’ı tek kasa altında buluştururken 48 GB RAM ile desteklenmiş.

    1.54 GHz’de çalışan mobil RTX 3080 saat hızı itibariyle Max-Q varyantına benziyor. Buna karşın 139181 puan almayı başaran kart bu haliyle daha az CUDA çekirdeği içeren masaüstü RTX 3070’in bir tık önünde yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında"

    RTX 3080 ise mobil kardeşinden halen %29 önde bulunuyor. Son olarak Mobil RTX 3000 çözümlerinin 12 Ocak’ta detaylanması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-mobile-confirmed-with-6144-cuda-cores-and-16gb-of-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hellmare (Akif Emre) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güç canavarı bir masaüstü işlemciyi mobil seviyeye çekip(80-150 watt aralığına ve düşük cuda çekirdeğine) %29 kayıp yaşamak biraz iyimser geldi. Fark en azından %50 olacaktır diye düşünüyorum.
    Güç canavarı bir masaüstü işlemciyi mobil seviyeye çekip(80-150 watt aralığına ve düşük cuda çekirdeğine) %29 kayıp yaşamak biraz iyimser geldi. Fark en azından...
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    nuksws_99 (dasasd ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    burdan anlıyoruz ki nvidia kısıyor :D
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu mobilde 16GB gb bellek olayı cidden çok saçma. Eşşek yükü paraya sattığı masaüstü versiyonu 10GB belleğe sahip ama laptoptaki versiyonda daha yüksek. Ciddi saçmalık.

    Eskiden 90' larda ekran kartlarında boş ram slotları olurdu. Alır yükseltirdin. Bari öyle yapsalardı. Zamanla arttırırdık bellekleri.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    acura07 (Okan Yüksel) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    3060ti olursa öpüp başınıza koyun.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Mobil 3070 masaüstü 3060 dan, mobil 3060 masüstü 3050 veya 2070 den, öyle gider herhalde bu.
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    AdilOlmayanYıldırım 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yanlış anlamadıysam mobil 3080 16 vram koymuş
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunlarda ısınan işlemci performans kaybına neden olacak masaüstü performansı beklemek doğru olmaz
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    nuksws_99 (dasasd ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    burdan anlıyoruz ki nvidia kısıyor :D
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    kısmayıp da laptopa 350W TDPli ekran kartı mı koysun kardeş?
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    hellmare (Akif Emre) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güç canavarı bir masaüstü işlemciyi mobil seviyeye çekip(80-150 watt aralığına ve düşük cuda çekirdeğine) %29 kayıp yaşamak biraz iyimser geldi. Fark en azından %50 olacaktır diye düşünüyorum.
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