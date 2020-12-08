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    Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü

    AMD’nin RX 6800 serisinin konuşulduğu şu günlerde RX 6000M ailesine güç verecek GPU’lar detaylanmaya başladı. Modeller mobil cepheye rekabet getirmeye geliyor.
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    Metehan Göktaş
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    Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü
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    Kırmızı ekibin Ryzen 5000 işlemcileri ve RX 6000 serisi kartları derken mobil kanata yönelik çözümlerin ayak sesleri de duyulmaya başlandı.

    Paylaşılan detaylara göre RX 6000 serisinin mobil kanadında 3 model öngörülüyor. Navi 22, Navi 23 ve Navi 24 GPU’larının güç vereceği kartlar TDP hedefiyle de ayrışacak.

    Navi 22

    RX 6700M’e güç verecek Navi 22 ile başlayacak olursak, 40 CU içermesi beklenen yonga 2560 shader birimini 334.54 mm2 alanda barındıracak. 2 farklı varyant ile karşımıza çıkması beklenen Navi 22’nin 146 watt TGP’li ilk seçeneği 192-bit bellek veriyolu üzerinden 6/12 GB GDDR6 belleklerle iletişim kuracak.

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    90/110/135 wattlık TGP düzeylerinde çalışacak diğer seçeneğe 160-bit’lik 5 bellek modülünün eşlik etmesi bekleniyor ki bu da alışılagelinmişin dışında, 5 veya 10 GB kapasiteli VRAM ünitesi manasına geliyor.

    Navi 23

    Navi 23 ise 2048 işlem birimi üzerinde yükselecek bir GPU olabilir. 128-bit veriyolu üzerinden erişilecek belleklerin 4/8 GB kapasiteyle gelmesi bekleniyor. Kartın araçlarla elde edilen çalışma frekansı aralığına göre boost değer olarak 2350 MHz belirlenmiş.

    Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü
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     İddialara göre HDMI 2.1 ve USB Type-C’nin de içinde olduğu 5 görüntü çıkışının desteklendiği yonga VP9,HEVC ve VC1 kodlayıcılarla geliyor. Ayrıca kartın sistemle iletişimi için PCIe 4.0 x8 arayüzü tercih edilmiş.

    Navi 24

    Son olarak Navi 24 önümüzdeki dönemde AMD’nin mobil giriş seviyesi kartlarına güç verecek. Navi 24 XM ve Navi 24 XML olmak üzere iki seçenek üzerinde durulan yongalardan Navi 24 XM için 35/42.5/50 wattlık konfigüre edilebilir TGP değerlerinden söz edilmekte.

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    Navi 24 XML ise 25 wattlık TGP değeriyle daha çok entegre grafik birimlerinin yanı sıra GeForce MX serisi ve Intel’in Xe Max’ın karşısına çıkacağa benziyor.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/details-on-amd-navi-22-navi-23-and-navi-24-mobile-gpus-have-been-leaked https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-mobile-series-to-feature-navi-22-navi-23-and-navi-24-gpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LINEBACKER 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AMD’nin RX 6800 serisinin konuşulduğu şu günlerde...

    Başkan yanlış yazmışsın Kırmızı Ekip yazman gerekiyordu düzelt lütfen.
    Bir an hangi firmadan bahsedildiğini anlayamadım
    AMD’nin RX 6800 serisinin konuşulduğu şu günlerde... Başkan yanlış yazmışsın Kırmızı Ekip yazman gerekiyordu düzelt lütfen. Bir ...
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    star scream (eaaa oooo) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yıl olmuş 2021 hala adam akıllı bir mobil platform için kart yapamadı amd :(
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6700m 3070m yada 3060m i tokatlarsa 5000 serisi apularla olay yaratir ve fiyata oynar
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobil RX5000 serisinin ısınma problemi vardı, ülkemize gelen MSI Alpha 15 ve Dell G5 15 SE cihazların ikisi de hayvan gibi soğutma sistemlerine rağmen içerdeki canavara tasma vuramıyorlardı. Umarım RX6000 serisinde bu problem çözülmüştür.
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    hanıncipsi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    rx5600m li laptop ülkede bulmak imkansız, yurtdışında da çok sayılı modelde var, rx5500 desen bir kaç üründe gördüm ama f/p değil, daha var olan neslin modellerini bile yeterince yayamamış amd, mobil gpu bazından umudum yok maalesef uzun bir süre.
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    LINEBACKER 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AMD’nin RX 6800 serisinin konuşulduğu şu günlerde...

    Başkan yanlış yazmışsın Kırmızı Ekip yazman gerekiyordu düzelt lütfen.
    Bir an hangi firmadan bahsedildiğini anlayamadım
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) LINEBACKER
    Kırmızı ekibin Ryzen 5000 işlemcileri ve RX 6000 serisi kartları derken mobil kanata yönelik çözümlerin ayak sesleri de duyulmaya başlandı.


    Hemen ilk paragrafta var halbuki. Neden karışıklık oldu hocam :/
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