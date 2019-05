Mobile Me; iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcıları için ücretsiz oluyor (?)

Kuzey Carolina'daki yeni bilgi merkezini yıl sonunda açmaya hazırlanan Apple'ın, uzun süredir, Mobile Me servislerini ücretsiz yapması kullanıcıların beklentilerinin arasında üst sıralarda yer alıp, bu yönde bazı iddialar bulunmasına rağmen; bir türlü kullanıcıların bu beklentisi karşılığını bulamıyordu. Ancak Cupertinolu'nun birkaç gün önce yayınladığı iOS 4.2.1'in Golden Master versiyonu; Mobile Me servislerinin (en azından bazılarının) iPhone, iPod Touch ve iPad kullanıcıları için ücretsiz olabileceğinin işaretlerini taşıyor.

Macrumors sitesinin AppleAccounts.framework dosyasında bulduğu hata mesajları; Mobile Me'nin ücretsiz olmasının yakın olduğunu gözler önüne koyuyor. Hata mesajlarına göz attığımızda Apple'ın her cihaz için belli sayıda ücretsiz Mobile Me üyeliğine izin vereceği görülürken; servislerin bazı ülkelerde kullanılamayacağı ve aynı şekilde servislerden bazı iPhone- iPod Touch modellerinin yararlanabileceği gözlerden kaçmıyor. Macrumors sitesi, iOS 4.1'de yer almayan bu hata mesajlarının onlarca ülke ve dil için yerelleştirildiğini söylerken; sistemin başka bir bölümünde " Bu Apple ID'i Mail dışındaki diğer Mobile Me servisleri için kullanabilirsiniz" hata mesajınızı yer aldığını belirtiyor.

iOS 4.2'nin ilk yayınlanan Golden Master sürümündeki değişiklikleri sizlere aktardığımız haberde; Apple'ın Mobile Me'nin iPhone ekranında değişikliğe giderek, Apple ID ve şifre ifadeleri ile Apple ID hesabı yarat butonuna yer verdiğini belirtmiştik. O dönemde fazla anlam veremediğimiz bu değişikliğin sebebini şimdi daha iyi anlıyoruz.