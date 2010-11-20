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Mobile Me; iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcıları için ücretsiz oluyor (?)

8 yıl
14,5b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Kuzey Carolina'daki yeni bilgi merkezini yıl sonunda açmaya hazırlanan Apple'ın, uzun süredir, Mobile Me servislerini ücretsiz yapması kullanıcıların beklentilerinin arasında üst sıralarda yer alıp, bu yönde bazı iddialar bulunmasına rağmen; bir türlü kullanıcıların bu beklentisi karşılığını bulamıyordu. Ancak Cupertinolu'nun birkaç gün önce yayınladığı iOS 4.2.1'in Golden Master versiyonu; Mobile Me servislerinin (en azından bazılarının) iPhone, iPod Touch ve iPad kullanıcıları için ücretsiz olabileceğinin işaretlerini taşıyor.

Macrumors sitesinin AppleAccounts.framework dosyasında bulduğu hata mesajları; Mobile Me'nin ücretsiz olmasının yakın olduğunu gözler önüne koyuyor. Hata mesajlarına göz attığımızda Apple'ın her cihaz için belli sayıda ücretsiz Mobile Me üyeliğine izin vereceği görülürken; servislerin bazı ülkelerde kullanılamayacağı ve aynı şekilde servislerden bazı iPhone- iPod Touch modellerinin yararlanabileceği gözlerden kaçmıyor. Macrumors sitesi, iOS 4.1'de yer almayan bu hata mesajlarının onlarca ülke ve dil için yerelleştirildiğini söylerken; sistemin başka bir bölümünde " Bu Apple ID'i Mail dışındaki diğer Mobile Me servisleri için kullanabilirsiniz" hata mesajınızı yer aldığını belirtiyor.

Mobile Me; iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcıları için ücretsiz oluyor (?)
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iOS 4.2'nin ilk yayınlanan Golden Master sürümündeki değişiklikleri sizlere aktardığımız haberde; Apple'ın Mobile Me'nin iPhone ekranında değişikliğe giderek, Apple ID ve şifre ifadeleri ile Apple ID hesabı yarat butonuna yer verdiğini belirtmiştik. O dönemde fazla anlam veremediğimiz bu değişikliğin sebebini şimdi daha iyi anlıyoruz.

Mobile Me; iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcıları için ücretsiz oluyor (?)
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The Force 8 yıl
Yasalar önünde yasak olmayan Jailbreak'in garantiyi bozmasına rağmen artan rağbetini engellemek için bu yöntemi kullanabilirler, Jailbreakli cihazlar bu hizmetten faydalanamayabilirler belk,. Jailbreak'e karşı Skype bile kendi çapında yazılımsal önlem almaya çalışıyorsa Apple'da bir taşla hem google hizmetlerini, hem de jailbreakin cazibesini geride bırakmak isteyebilir. Jailbreak için yeterli bir önlem olmasa da anlaşılması halinde cihazın garanti kapsamından çıkmasından sonra bir de bu silahı kullanırsa, Apple eline iki koz geçirmiş olur ve devamı da gelir diye düşünüyorum.
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kaansen32 8 yıl
bence mobileme değilde ücretsiz müzik kütüphanesini itunestan düzenleme hakkı verseler daha bi güzel olur sanki :D
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volkankpdg 8 yıl
Super beklemedeyiz...
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bwhiteshark 8 yıl
Evet bende anlamadım ? Ne işe yarıyor
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NightGuardian 8 yıl

bwhiteshark

Evet bende anlamadım ? Ne işe yarıyor

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Vipracing 8 yıl

bwhiteshark

Evet bende anlamadım ? Ne işe yarıyor


Google ın gmail servisi+diğer sersivlerinin bazılarını biliyorsunuzdur (Mail,takvim,adres defteri vb) bu servisin benzeri (Ücretli olarak)Apple da mevcut.Şimdi en azından bir takım özelliklerini Apple ücretsiz olarak faydalandırabilir.
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Takao 8 yıl
Çevirilen diller hakkında bilgi varmı? Mantıken çevirilmemiş ülkelerin dillerinde olmuycakta
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ahmetzia 8 yıl
Ben bunun tam olarak ne oldugunu anlamadım ne yazıkkı?
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Sylargray 8 yıl
Süper haber :)
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