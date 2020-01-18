Mojo Vision şirketi kontakt lens üzerine artırılmış gerçeklik ekranı koyuyor

Mojo Vision, artırılmış gerçeklik görüntülerini göz kürelerinizin hemen önünde yer alacak bir ekranda görüntülemenizi sağlayan küçük bir yerleşik ekrana sahip akıllı kontakt lens geliştiriyor.

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Mojo Vision, son beş yıldır bu teknoloji üzerinde çalıştığıklarını söylüyor. Şirket, dünyanın en yoğun mikro ekranı olduğu söylenen küçük bir ekran ve beraberindeki mikroelektronikle, artırılmış gerçeklik ekranının ihtiyaç duyduğu tüm teknolojiyi bir kontakt lenste topluyor.

Tam Boyutta Gör

Mojo'nun teknolojisi, göz yüzeyinin biraz üzerinde duran soğanlı bir kısmı olan sert bir skleral lense yerleştirilmiştir. Mojo Vision yeni teknolojilerinin, 14.000 ppi ekrana, görüntülerin üst üste binmesine ve sabitlenmesine yardımcı olacak bir görüntü sensörüne, radyo ve hareket sensörüne sahip olduğunu iddia ediyor.

Mojo Vision bu lensle, programınız, mesajlarınız, uyarılarınız, yapılacaklar listesi veya yol tarifleri gibi bilgileri o an baktığınız yüzeyde görmenize olanak sağlayacak.

https://techcrunch.com/2020/01/16/mojo-visions-ar-contact-lenses-are-very-cool-but-many-questions-remain/

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