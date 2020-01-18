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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mojo Vision şirketi kontakt lens üzerine artırılmış gerçeklik ekranı koyuyor

    Silikon Vadisi'nde bulunan şirketlerinden biri olan Mojo Vision, 108 milyon dolarlık yatırımla gerçek objeler üzerinde yazılar ve görseller görünmesini sağlayan lensler üretmeyi amaçlıyor.
    4 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Mojo Vision şirketi kontakt lens üzerine artırılmış gerçeklik ekranı koyuyor

    Mojo Vision, artırılmış gerçeklik görüntülerini göz kürelerinizin hemen önünde yer alacak bir ekranda görüntülemenizi sağlayan küçük bir yerleşik ekrana sahip akıllı kontakt lens geliştiriyor. 

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    Ayrıca Bkz. "Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor"

    Mojo Vision, son beş yıldır bu teknoloji üzerinde çalıştığıklarını söylüyor. Şirket, dünyanın en yoğun mikro ekranı olduğu söylenen küçük bir ekran ve beraberindeki mikroelektronikle, artırılmış gerçeklik ekranının ihtiyaç duyduğu tüm teknolojiyi bir kontakt lenste topluyor.

    Mojo Vision şirketi kontakt lens üzerine artırılmış gerçeklik ekranı koyuyor
    Tam Boyutta Gör

    Mojo'nun teknolojisi, göz yüzeyinin biraz üzerinde duran soğanlı bir kısmı olan sert bir skleral lense yerleştirilmiştir. Mojo Vision yeni teknolojilerinin, 14.000 ppi ekrana, görüntülerin üst üste binmesine ve sabitlenmesine yardımcı olacak bir görüntü sensörüne, radyo ve hareket sensörüne sahip olduğunu iddia ediyor.

    Mojo Vision bu lensle, programınız, mesajlarınız, uyarılarınız, yapılacaklar listesi veya yol tarifleri gibi bilgileri o an baktığınız yüzeyde görmenize olanak sağlayacak.



    https://techcrunch.com/2020/01/16/mojo-visions-ar-contact-lenses-are-very-cool-but-many-questions-remain/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    bu savaşı değiştirir
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    Osiris34 3 gün
    Acaba bu ekranlarda reklam görebilecek miyiz. Xiaomi el atarsa neden olmasın. Hey gidi
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    White Water 3 gün
    En büyük hayalimdi.
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    nebulabado 3 gün
    Black Mirror dizisi tamamen bu teknoloji üzerine kurgulanmış.
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    TheJudgé 4 gün


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    egesell 4 gün
    Bu kadar erken olmamalıydı :(
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