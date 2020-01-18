Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor

Avrupa Birliği, kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojilerinin kullanımına yönelik potansiyel bir yasağı tartışıyor. Mobil cihazlarda ve kameralarda bulunanlar gibi yüz tanıma donanımlı sistemlerin, kolluk kuvvetleri tarafından aranan kişileri bulmak gibi cezai soruşturmalarda yararlı araçlar olduğu savunulmaktadır ancak eleştirmenler, bu teknolojinin kamuoyunun rızası olmadan kötüye kullanılanılabileceğini ve insanların gizlilik hakkını ihlal ettiğini söylüyorlar.

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AB, politikacılara gönderdiği taslak bildirilerle; park alanlarına, turistik merkezlere ve spor alanlarına benzer yerler de dahil olmak üzere, kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojisi kullanımı konusunda beş yıla kadar yasak getirmeyi planlıyor.

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AB Komisyonu sözcü: “Yapay zekanın faydalarını en üst düzeye çıkarmak ve zorlukları ele almak için, Avrupa tek olarak hareket etmek zorunda ve kendi yolunu, kendisi çizecek. Teknoloji bir amaca ve insanlara hizmet etmek zorundadır. AB vatandaşlarının güveni ve emniyeti bu nedenle bizim stratejimizin merkezinde olacaktır." ifadelerinde bulundu.

https://www.bbc.com/news/technology-51148501

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