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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor

    Avrupa Birliği, kötüye kullanımların nasıl önleneceği konusunda zaman kazanmak için halka açık alanlarda yüz tanıma teknolojisini beş yıla kadar yasaklamayı düşünüyor.
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    Diğer Yazılım
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor

    Avrupa Birliği, kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojilerinin kullanımına yönelik potansiyel bir yasağı tartışıyor. Mobil cihazlarda ve kameralarda bulunanlar gibi yüz tanıma donanımlı sistemlerin, kolluk kuvvetleri tarafından aranan kişileri bulmak gibi cezai soruşturmalarda yararlı araçlar olduğu savunulmaktadır ancak eleştirmenler, bu teknolojinin kamuoyunun rızası olmadan kötüye kullanılanılabileceğini ve insanların gizlilik hakkını ihlal ettiğini söylüyorlar. 

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü verdi"

    AB, politikacılara gönderdiği taslak bildirilerle; park alanlarına, turistik merkezlere ve spor alanlarına benzer yerler de dahil olmak üzere, kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojisi kullanımı konusunda beş yıla kadar yasak getirmeyi planlıyor.

    Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor
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    AB Komisyonu sözcü: “Yapay zekanın faydalarını en üst düzeye çıkarmak ve zorlukları ele almak için, Avrupa tek olarak hareket etmek zorunda ve kendi yolunu, kendisi çizecek. Teknoloji bir amaca ve insanlara hizmet etmek zorundadır. AB vatandaşlarının güveni ve emniyeti bu nedenle bizim stratejimizin merkezinde olacaktır." ifadelerinde bulundu.



    https://www.bbc.com/news/technology-51148501 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Musty3535123 4 gün en beğenilen
    kapalı kapılar ardından her şey yapılıyor zaten. insanların içini rahatlatalım rahat rahat işimize bakalım diye yapıyorlar.
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    FEARTR 4 gün
    Kendi çıkardıkları teröristleri kendi emniyeti nokta atışı yapar diye yasaklamaları sadece onlarca sebepten bir tanesi.
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
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    serafon 3 gün
    Bizde olsa senaryo şöyle gerçekleşirdi: Geçen bakan arkadaşla geceleyin çay içiyorduk. Böyle yüzden tanıma şeysi varmış diye laf açıldı. Hemen talimatı verdim uygulamaya geçiyoruz....... Ondan sonra aksaklıklar her tarafta baş gösterir, 5 yıl sonra yine ayak üstü ani bir karar alınır. Ya biraz düzelir ya daha da içine edilir. Bir 5 yıl daha öyle gider. Eğer dünyada bu iş iyice rayına oturur iş kolay ve hata yapılmayacak hale gelirse bizde de düzelir değilse karmaşa devam eder gider.
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    halily 3 gün Rektifier
    Keşke insan sevgisinden mahrum, yüreği küf bağlamış, insanı hakir gören nasipsizleri de suratından deşifre eden sistemler olsa da herkes ona göre muhatap olsa. Bir bitkiye bile "annen baban var mıdır" diye soran Yunus Emre'den nereye... Demirin tuncuna insanın piçine kaldık, ahir zaman...
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    alemburda34 3 gün
    habere girerken telefonlardaki yüz tanıma teknolojisinden bahsedildiğini düşünenlerdenim.
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    Rektifier 4 gün yeni yorumcu
    amaçları suçlu arapların ve afrikalıların yakalanmamasını sağlamak.

    Türkiyedede getirmezler bu teknolojiyi yoksa surilerin suçları daha belli olur
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    Morichannnn 4 gün
    Avrup Birliğinden’de bu beklenirdi.
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    zacharryyou 4 gün
    Alenen gözetleneceğini bile bile kim bir ülkede yaşamak ister. Çin'in halkına yaptığı dayatmaya karşı güzel bir yasak. Buradan Avrupa medeniyeti olarak Çin mentalitesinden uzağız demiş oluyorlar.
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    Start Again 4 gün
    "The history of the human race is the history of society's increasing dependence on a new technology with unpredictable side effects that end up requiring the creation of and the increasing dependence on a new technology."
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    FEARTR 4 gün
    Kendi çıkardıkları teröristleri kendi emniyeti nokta atışı yapar diye yasaklamaları sadece onlarca sebepten bir tanesi.
    Yanıtla +4
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    Musty3535123 4 gün en beğenilen
    kapalı kapılar ardından her şey yapılıyor zaten. insanların içini rahatlatalım rahat rahat işimize bakalım diye yapıyorlar.
    Yanıtla +15
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    6250 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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