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    Anduril, Microsoft'un 22 milyar dolarlık askeri AR başlık işini devraldı

    Anduril Industries yaptığı açıklamada, Microsoft'un ABD Ordusu ile yürüttüğü milyarlarca dolarlık artırılmış gerçeklik başlığı programını devralacağını duyurdu.

    Anduril, Microsoft'un 22 milyar dolarlık dev işini devraldı Tam Boyutta Gör

    ABD Ordusu’nun artırılmış gerçeklik başlığı programı, savunma teknolojileri alanında hızla yükselen Anduril Industries’in kontrolüne geçiyor. Microsoft’un uzun vadeli bir kontratla yürüttüğü ancak çeşitli sorunlar nedeniyle üretimini durdurduğu IVAS (Integrated Visual Augmentation System) projesi, yeni bir liderlik altında devam edecek.

    Pentagon’un onayı bekleniyor

    Microsoft ve Anduril tarafından yapılan açıklamaya göre, projenin resmi olarak devri için ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) onayı gerekiyor. Onay süreci tamamlandığında Anduril, IVAS programının üretim, donanım ve yazılım geliştirme, teslimat takvimleri gibi kritik aşamalarını yönetecek. Microsoft ise projeye bulut bilişim ve yapay zeka desteği sunmaya devam edecek.

    IVAS, ABD Ordusu piyadelerine gece görüşü, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik yetenekleri kazandırarak muharebe sahasında üstünlük sağlamayı hedefliyor. Microsoft, 2021 yılında 10 yıllık 22 milyar dolarlık bir anlaşmayla 120.000'den fazla özel HoloLens başlığı üretmek üzere görevlendirilmişti. Ancak projenin zorluklarla karşılaşması ve donanım üretiminin geçen yıl durdurulması, programın gidişatını belirsiz hale getirmişti.

    Microsoft için HoloLens macerası bitti

    Microsoft karma gerçeklik CVP'si Robin Seiler, yaptığı açıklamada "Donanım geliştirmeden uzaklaşıyoruz ancak Ekim ayında duyurduğumuz gibi 2027 yılına kadar HoloLens2 donanım ve yazılımı için destek sağlamaya devam edeceğiz. IVAS programına bağlılığımızı sürdürüyoruz ve odağımızı bir durumsal farkındalık platformu olarak IVAS'ın temelini oluşturacak olan bulut ve yapay zeka teknolojilerine kaydıracağız."

    Yükselen yıldız Anduril

    Anduril, Microsoft'un 22 milyar dolarlık dev işini devraldı Tam Boyutta Gör
    Anduril, savunma sanayisini dönüştürmeyi amaçlayan yeni nesil teknoloji şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. CNBC’nin haberine göre girişim, 28 milyar dolar değerleme ile 2,5 milyar dolarlık yeni bir yatırım turu için görüşmeler yürütüyor. Şirket ayrıca Ocak ayında Ohio’da yaklaşık 1 milyar dolarlık bir üretim tesisi kuracağını duyurdu.

    Bu gelişmeler, Anduril’i sektörün devleri Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile rekabet edebilir hale getiriyor. Şirketin kurucusu Palmer Luckey, 2017 yılında Facebook’tan ayrıldıktan sonra savunma teknolojilerine odaklanarak Anduril’i kurdu. Daha önce Oculus VR’ı Facebook’a 2 milyar dolara satan Luckey, artırılmış gerçeklik ve savunma sanayisini birleştirme konusunda uzun süredir iddialı bir vizyon ortaya koyuyordu. Esasında Anduril, savunma sanayisi alanında yıkıcı bir şirket olmayı hedefliyor diyebiliriz.

    Luckey, IVAS programına liderlik etmenin kendisi için “kişisel bir mesele” olduğunu vurgulayarak kariyerindeki her şeyin “bu ana yol açtığını” söyledi. Öte yandan IVAS gibi programlar giderek önemli hale geliyor, özellikle kara unsurları için. Modern savaş sahası giderek daha “robotik” bir hal alırken insan unsurlarının yüksek teknolojiden sahada daha fazla yararlanması hayati öneme sahip. Anduril, ürünlerinin yazılımını yapay zeka ile derinlemesine entegre eden bir firma. Gelecekte IVAS’ın yönü nasıl olur bilinmez ancak, personelin bu başlık ile onlarca dronu kontrol etmesi oldukça mümkün. Bunu yaparken de çevresel gelişmeleri yine ekranında görmeye devam edebilir.

    Kaynakça https://news.microsoft.com/2025/02/11/anduril-and-microsoft-partner-to-advance-integrated-visual-augmentation-system-ivas-program-for-the-u-s-army/ https://www.cnbc.com/2025/02/11/anduril-to-take-over-microsofts-22-billion-us-army-headset-program.html https://www.theverge.com/news/610463/microsoft-confirms-its-getting-out-of-hololens-hardware-entirely
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    Sempron 3200 18 dakika önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 21 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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