Monster T2-REX M860TU video inceleme

Dizüstü üreticilerinin kötü pazarlama politikaları yüzünden kullanıcılar oyun dizüstüsü tanımlamasından korkar oldular. Zira günümüzde Mobile 8600 veya X1600 ekran kartı taşıyan dizüstüler hâlâ oyun dizüstü bilgisayarı olarak lanse edilebiliyor.

Evet bu dizüstüler oyunları açabiliyorlar fakat tatmin edici bir oyun deneyimi sunmaktan çok uzaklar. Bu videomuzda Oyun Dizüstü Bilgisayarı tanımını hak eden, donanımsal özellikleri ile göz dolduran Monster T2-REX M860TU'yu test ediyoruz.

Mobile 9800GTS, Intel T9600 ve 4GB 1066MHZ DDR3 belleğiyle bakalım T2-REX modern oyunların üstesinden gelebilecek mi?

http://www.fokusbilgisayar.com/asp/listgroup.asp?group=UPM42