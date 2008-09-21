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Monster T2-REX M860TU video inceleme

11 yıl
119,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dizüstü üreticilerinin kötü pazarlama politikaları yüzünden kullanıcılar oyun dizüstüsü tanımlamasından korkar oldular. Zira günümüzde Mobile 8600 veya X1600 ekran kartı taşıyan dizüstüler hâlâ oyun dizüstü bilgisayarı olarak lanse edilebiliyor.

Evet bu dizüstüler oyunları açabiliyorlar fakat tatmin edici bir oyun deneyimi sunmaktan çok uzaklar. Bu videomuzda Oyun Dizüstü Bilgisayarı tanımını hak eden, donanımsal özellikleri ile göz dolduran Monster T2-REX M860TU'yu test ediyoruz.

Mobile 9800GTS, Intel T9600 ve 4GB 1066MHZ DDR3 belleğiyle bakalım T2-REX modern oyunların üstesinden gelebilecek mi?


http://www.fokusbilgisayar.com/asp/listgroup.asp?group=UPM42
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Annalyze 10 yıl
çok pahalılar ya
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@dministrator 10 yıl
şuanda dolar kuru yüksek olduğu için pahalı gibi yoksa çok güzel cihazlar , benim cihazım fokus servisince değiştirildi , çok memnunum aylardır
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wolleskaan 10 yıl
bende senın bılgısayarı merak edıyorum acıkcası :D
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kjhg 10 yıl
ya mesut abi senin bilgisayarının konfigrasyonunu merak ediyorum :D
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Golden Gate 11 yıl
şu aletin tipi biraz daha güzel olsa alacam ama
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mybo37 11 yıl
donanımları süper ama buna verilecek paraya Toshiba Qosmio F50-10B veya 11A alınabilir. Zira bu Monster biraz çakma gibi duruyor.
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WiLdGuNmAn 11 yıl
mesut abi benim gömleğimin aynısından giymişsin :)
bu arada abi dedim yaşını bilmediğim için kusura bakma:)
inceleme için teşekkurler detaylı ve guzel olmuş elinize sağlık...
saygılarımla
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askan505 11 yıl
bu aletin fiyatı uçmuştur ama güzelmiş
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dreamoon 11 yıl
Eskiden tek avantajı olan ucuzluğunu da kaybetti artık monster. Kullandıkları kasa modeli soğutma açısından bu modelde olduğu gibi abartılı gürültü yapan fanlar olmadan kullanılamıyor. Açıkcası bu kadar para vereceksem Toshiba X300 alırım, ısınma sorunları ile uğraşmaktansa...
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tyler_durden 11 yıl
birde blueray ekleselermiş. 5 bin ytl verince arar insan.
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TolgaTanyeli 11 yıl
Alıcam Böyle Bişi İşe Gireyim Bi
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burglar 11 yıl
valla kendi makinemden utandım:(
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astaf 11 yıl
türkiyede daha performaslısı satılana kadar en iyisi bu
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gorkem9000 11 yıl
güzel alete pahalıdır :)
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karabeyefe 11 yıl
bu notebook tam da beklentilerimi karşılıyor benim
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