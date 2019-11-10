MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu

Pasif soğutma denilince piyasada aktif çözümler kadar fazla seçenek bulunmuyor. Buna karşın bu durum firmaların ilgi çekici soğutma seçenekleri sunmasına engel teşkil etmiyor. MonsterLabo oldukça küçük çaplı bir üretici olarak başlayan firmalardan.
3 kg ağırlığında pasif soğutucu
İlk defa Computex 2018’de görücüye çıkan The Heart raflardaki yerini almaya başladı. Soğutucunun asıl dikkat çeken özelliği 3 kg ağırlığı ve farklı yapısı olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu kütle itibariyle yüksek bir ısı soğurma kapasitesine sahip olan The Heart hem CPU hem GPU soğutucusu olarak tasarlanmış.
100 watt’a kadar CPU ve 120 watt’a kadar GPU’yu soğutabilen pasif soğutucuya düşük RPM’de çalışan bir 140 mm fan eklendiğinde değerler sırasıyla 140 ve 160 watt’a yükseliyor. Ayrıca modelin siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle geldiğini de ekleyelim.
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Tasarımı itibariyle standart kasalarda PCIe riser benzeri bir aksesuarsız kullanılamayacağa benzeyen soğutucunun kullanılabileceği en optimum kasa ise yine MonsterLabo’nun The First ve Apwal olarak görünüyor. Son olarak ilginç tasarımıyla hafızalardan uzun süre silinmeyecek The Heart’ün 180 Euro’dan satışa sunulduğunu belirtelim.
https://hexus.net/tech/news/cooling/136601-monsterlabo-the-heart-passive-cooler-weighs-3kg/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Fazladan hacim.
- Fazladan hacmin getirdigi kasaya uyumluluk sorunu.
- Fazladan kutle.
- Yonetilemeyen sogutma performansi.
- Hobide fiyat konusuna deginmek dogru olmayabilir ama yine de boyle bos bir sey icin cok fazla.
+ Sessizlik.
Ve bonus. Bu sablonda her seyi yazmislar ama PSU nun uzerinde duran fani yazmamislar
Videoyu da izleyince ust kismina 200mm lik noctua fan takildigini gordum. Hani pasifti? Madem fan takacaktik ne diye "pasif" olmasi adina bu kadar eksiye katlanayim? Bu ne celiski?
Not: Kasa şeklinde olanın fiyatı 400 dolarmış sadece cpu ve gpu için olan ise 180 dolarmış. Fiyat olarak biraz daha makul olsa tercih edilebilirmiş.
Mecburen pencere sürekli vasistas şeklinde açık.Çalışmadığında bile.
Hiç Fan yoken nekadar kar edilir bilmem.180 euro biraz fazla olmuş açıkcası.
Her gpu yada cpu ya monte edile bilir ayrı bir aparatla ömür boyu kulanılabilir bir cihaz olabilir aslında.Bu seferde 120 watt çok yetersiz kalıcak.Büyüğünü yapsan fiyat artıcak.
Hadi diyelim 4 tane aldım.Ekran kartına bağladım.Bu sefer bukadar büyük hacmi nereye sığdırıcam.
Yani anakart bükücü değil içmekan bükücü olmuş olucak.. :DD
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