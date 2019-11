MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu

Tam Boyutta Gör

Pasif soğutma denilince piyasada aktif çözümler kadar fazla seçenek bulunmuyor. Buna karşın bu durum firmaların ilgi çekici soğutma seçenekleri sunmasına engel teşkil etmiyor. MonsterLabo oldukça küçük çaplı bir üretici olarak başlayan firmalardan.

3 kg ağırlığında pasif soğutucu

İlk defa Computex 2018’de görücüye çıkan The Heart raflardaki yerini almaya başladı. Soğutucunun asıl dikkat çeken özelliği 3 kg ağırlığı ve farklı yapısı olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu kütle itibariyle yüksek bir ısı soğurma kapasitesine sahip olan The Heart hem CPU hem GPU soğutucusu olarak tasarlanmış.

100 watt’a kadar CPU ve 120 watt’a kadar GPU’yu soğutabilen pasif soğutucuya düşük RPM’de çalışan bir 140 mm fan eklendiğinde değerler sırasıyla 140 ve 160 watt’a yükseliyor. Ayrıca modelin siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle geldiğini de ekleyelim.

Tasarımı itibariyle standart kasalarda PCIe riser benzeri bir aksesuarsız kullanılamayacağa benzeyen soğutucunun kullanılabileceği en optimum kasa ise yine MonsterLabo’nun The First ve Apwal olarak görünüyor. Son olarak ilginç tasarımıyla hafızalardan uzun süre silinmeyecek The Heart’ün 180 Euro’dan satışa sunulduğunu belirtelim.

