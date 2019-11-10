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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu

    Küçük bir ekip olarak varlığını sürdüren soğutma çözümleri üreticisi MonsterLabo yeni satışa sunduğu pasif soğutucusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    1 hf.
    2,4b
    1
    15
    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu
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    Pasif soğutma denilince piyasada aktif çözümler kadar fazla seçenek bulunmuyor. Buna karşın bu durum firmaların ilgi çekici soğutma seçenekleri sunmasına engel teşkil etmiyor. MonsterLabo oldukça küçük çaplı bir üretici olarak başlayan firmalardan.

    3 kg ağırlığında pasif soğutucu

    İlk defa Computex 2018’de görücüye çıkan The Heart raflardaki yerini almaya başladı. Soğutucunun asıl dikkat çeken özelliği 3 kg ağırlığı ve farklı yapısı olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu kütle itibariyle yüksek bir ısı soğurma kapasitesine sahip olan The Heart hem CPU hem GPU soğutucusu olarak tasarlanmış.

    MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu
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    100 watt’a kadar CPU ve 120 watt’a kadar GPU’yu soğutabilen pasif soğutucuya düşük RPM’de çalışan bir 140 mm fan eklendiğinde değerler sırasıyla 140 ve 160 watt’a yükseliyor. Ayrıca modelin siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle geldiğini de ekleyelim.

    MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu

    Ayrıca Bkz. "AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak"

    Tasarımı itibariyle standart kasalarda PCIe riser benzeri bir aksesuarsız kullanılamayacağa benzeyen soğutucunun kullanılabileceği en optimum kasa ise yine MonsterLabo’nun The First ve Apwal olarak görünüyor. Son olarak ilginç tasarımıyla hafızalardan uzun süre silinmeyecek The Heart’ün 180 Euro’dan satışa sunulduğunu belirtelim.

     



    https://hexus.net/tech/news/cooling/136601-monsterlabo-the-heart-passive-cooler-weighs-3kg/ Yorum Yaz
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    UnicornKnight 1 hf. en beğenilen
    son anakart bükücü*
    Yanıtla +31
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    VYC Majoris 1 hf. Eeltorm
    Isı kasanın içinde kalacak yani?
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Jack Rabbit Slims 1 hf.
    Bir tane bile kasa içinde doğru düzgün foto koymamışlar, herhalde kendileri de monte etmeyi beceremedi.
    Yanıtla +9
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    eAkman 1 hf.
    - Cpu ve Gpu nun konumu farkli kombinasyonlarda yuksek oranda farkli olacagindan bundaki sabit bloklar oturmayacaktir.
    - Fazladan hacim.
    - Fazladan hacmin getirdigi kasaya uyumluluk sorunu.
    - Fazladan kutle.
    - Yonetilemeyen sogutma performansi.
    - Hobide fiyat konusuna deginmek dogru olmayabilir ama yine de boyle bos bir sey icin cok fazla.
    + Sessizlik.

    Ve bonus. Bu sablonda her seyi yazmislar ama PSU nun uzerinde duran fani yazmamislar
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Videoyu da izleyince ust kismina 200mm lik noctua fan takildigini gordum. Hani pasifti? Madem fan takacaktik ne diye "pasif" olmasi adina bu kadar eksiye katlanayim? Bu ne celiski?
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    guzmann06 1 hf. eAkman
    fansız seasonic platinum bir model gider bu sisteme yazın klimanın altına koyacaksın al sana soğutma :D
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    interwap 1 hf.
    Sessizlik isteyenler bayılacaktır.
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    TheJudgé 1 hf.
    Bu paraya sivi sogutma daha hoş
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    Virinom 1 hf.
    Değil anakartı uzay zamanını bile büker bu soğutucu.
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    kamisama- 1 hf.
    Gerçek olamayacak kadar iyi sonuçlar. Bunca yıl fanlı sistemlere boşa para vermişiz gibi duruyor. (0 fanlı şekilde kullanılabildiği gibi içindeki fanı da aktif edip daha düşük değerler alınabiliyor bu arada ve anladığım kadarıyla cpu bloğu şeklinde olmak yerine direk kasa gibi bir şey bu.)

    Not: Kasa şeklinde olanın fiyatı 400 dolarmış sadece cpu ve gpu için olan ise 180 dolarmış. Fiyat olarak biraz daha makul olsa tercih edilebilirmiş.


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    Jack Rabbit Slims 1 hf.
    Bir tane bile kasa içinde doğru düzgün foto koymamışlar, herhalde kendileri de monte etmeyi beceremedi.
    Yanıtla +9
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    guzmann06 1 hf.
    Hem kasa hem soğutucu ne işlemci fanı ne kasa fanı olacak anlaşılan. İlginç etimiz değince kalorifer peteği gibi olmuş
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    sniper23 1 hf.
    Pasif soğutucunun ses dışında bir avantajı var mıdır?
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    FatihAsl 1 hf. sniper23
    Tozlanma sorunu olmaz
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    Eeltorm 1 hf.
    Bununla toplayacaksın PC'yi kasayı deliksiz yapıp kapatacaksın ne tozlanır ne ses çıkarır kur, kaldır, kullan.
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    VYC Majoris 1 hf. Eeltorm
    Isı kasanın içinde kalacak yani?
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    partyboy 1 hf.
    4 ekran kartlı bilgisayarımı 1 saat çalıştırdığımda için üstüm çıplak duramıyorum.
    Mecburen pencere sürekli vasistas şeklinde açık.Çalışmadığında bile.
    Hiç Fan yoken nekadar kar edilir bilmem.180 euro biraz fazla olmuş açıkcası.
    Her gpu yada cpu ya monte edile bilir ayrı bir aparatla ömür boyu kulanılabilir bir cihaz olabilir aslında.Bu seferde 120 watt çok yetersiz kalıcak.Büyüğünü yapsan fiyat artıcak.
    Hadi diyelim 4 tane aldım.Ekran kartına bağladım.Bu sefer bukadar büyük hacmi nereye sığdırıcam.
    Yani anakart bükücü değil içmekan bükücü olmuş olucak.. :DD
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    9 etiket daha pasif soğutucu pasif işlemci soğutucu işlemci soğutucusu ekran kartı soğutucusu pasif ekran kartı soğutucusu Soğutucular / Fanlar Donanım Metehan Göktaş Galeri
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