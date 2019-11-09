AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak

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AMD son yıllarda giriş-orta segmente yönelik kartlarla karşımıza çıkıyor. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde ve daha düşük bir bütçe çerçevesinde pazar payını yükseltmeyi başaran firma gelen haberlere göre artık vites yükseltecek.

‘’Nvidia Killer’’

‘’Nvidia Killer’’ olarak adlandırılan Navi 23 mevcut Navi 10 yongasından daha büyük bir zar alanına sahip olacak. Henüz detayları belli olmasa da firmanın yeni kartıyla RTX 2080-2080 Ti’ı hedef alacağı söyleniyor.

Buna karşın şu an için yorum yapmak için çok erken ve büyük beklentiler içerisinde de olmamak gerekli. Zira hali hazırdaki RX 5700 XT küçük zarına rağmen yüksek güç tüketim karakteristiğine sahip. Dolayısıyla büyük bir yongada sıcaklık ve güç tüketim problemleri ortaya çıkabilir. Yine de RDNA2 mimarisiyle ve daha olgun 7 nm süreciyle bazı sorunların üstesinden gelinebilir.

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Diğer taraftan yeni kartların ışın izleme desteğiyle ve değişken odak motoruyla gelmesi bekleniyor ki bu AMD'yi Nvidia'nın karşısında rekabetçi konuma yükseltecek. Son olarak yeni kart için 2020 yılını beklememiz gerekecek.

https://wccftech.com/amd-navi-23-nvidia-killer-gpu-rumored-to-support-hardware-ray-tracing-coming-next-year/