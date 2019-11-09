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    AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak

    Uzun bir süredir ekran kartı pazarında giriş-orta segmente odaklanan AMD üst segment için kolları sıvamış olabilir.
    1 hf.
    3,3b
    1
    17
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak
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    AMD son yıllarda giriş-orta segmente yönelik kartlarla karşımıza çıkıyor. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde ve daha düşük bir bütçe çerçevesinde pazar payını yükseltmeyi başaran firma gelen haberlere göre artık vites yükseltecek.

    ‘’Nvidia Killer’’

    ‘’Nvidia Killer’’ olarak adlandırılan Navi 23 mevcut Navi 10 yongasından daha büyük bir zar alanına sahip olacak. Henüz detayları belli olmasa da firmanın yeni kartıyla RTX 2080-2080 Ti’ı hedef alacağı söyleniyor.

    Buna karşın şu an için yorum yapmak için çok erken ve büyük beklentiler içerisinde de olmamak gerekli. Zira hali hazırdaki RX 5700 XT küçük zarına rağmen yüksek güç tüketim karakteristiğine sahip. Dolayısıyla büyük bir yongada sıcaklık ve güç tüketim problemleri ortaya çıkabilir. Yine de RDNA2 mimarisiyle ve daha olgun 7 nm süreciyle bazı sorunların üstesinden gelinebilir.

    Ayrıca Bkz. "MSI yanlışlıkla 64 çekirdekli Threadripper işlemcisini sızdırdı"

    Diğer taraftan yeni kartların ışın izleme desteğiyle ve değişken odak motoruyla gelmesi bekleniyor ki bu AMD'yi Nvidia'nın karşısında rekabetçi konuma yükseltecek. Son olarak yeni kart için 2020 yılını beklememiz gerekecek.



    https://wccftech.com/amd-navi-23-nvidia-killer-gpu-rumored-to-support-hardware-ray-tracing-coming-next-year/ Yorum Yaz
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    kreat 1 hf. en beğenilen
    AMD, İntel'e yaşattığı sıkıntıları Nvidia'ya da yaşatsa da, Nvidia fiyat düşürmek zorunda kalsa.Sonra hayat bayram olsa. Ne güzel olmaz mı ?
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    StreamRolleR 1 hf.
    2080 ti ye rakip çıkarıcak aynı anda 3080 ti çıkıcak ee noldu şimdi ?
    4 Yanıt Yanıtla +12
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    Jon_Kar 1 hf.
    Dolar 1.5 olsa da alsak
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    1 Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    Nvidia Killer..
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    _Dominic_Toretto_ 1 hf.
    5700XT lerin özel tasarımları 250 Wattı geçiyor, bu kart 300+ olur
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    crysef 1 hf.
    Büyük ihtimalle vega64'deki gpu tasarımını Rdna çevirip kullanırlar buda rx5900xt 4096shrader 256tmu 64rop ve 1800 mhz seviyesinde 250-300w tdp olur.

    Performans olarak tahminen rtx2080super'i geçer 2080ti'nde ensesinde olur die tahmin ediyorum.
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    Killanici_Adi 1 hf.
    150 derecede çalışır herhalde
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    aschil 1 hf.
    Nvidia tekrar kart çıkarır, AMD tekrar yetişmeye çalışır. Bu devran böyle döner. Danışıklı dövüş gibi geliyor bana. T1 Nvidia T2 AMD işte.
    Yanıtla +2
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    Jon_Kar 1 hf.
    Dolar 1.5 olsa da alsak
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    kreat 1 hf. Jon_Kar
    2.5'a bile razıyız
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    _Dominic_Toretto_ 1 hf.
    Henüz detayları belli olmasa da firmanın yeni kartıyla RTX 2080-2080 Ti’ı hedef alacağı söyleniyor.


    Ortasına yerleşir

    AMD, daha çok orta seviyede rekabetçi olacak gibi.
    Yanıtla +4
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    kreat 1 hf. en beğenilen
    AMD, İntel'e yaşattığı sıkıntıları Nvidia'ya da yaşatsa da, Nvidia fiyat düşürmek zorunda kalsa.Sonra hayat bayram olsa. Ne güzel olmaz mı ?
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Elsa 1 hf. kreat
    AMD daha ucuza Nvidia kart alınsın diye ürün çıkartmıyor, aynı fiyatlardan gelirse şaşırmayın.
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    StreamRolleR 1 hf.
    2080 ti ye rakip çıkarıcak aynı anda 3080 ti çıkıcak ee noldu şimdi ?
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Alperk87 1 hf. StreamRolleR
    çıkarmasın mı yani? diceksin daha iyisini yapması lazım iyide adamlar hayır işi yapmıyor zaten para için yaptıklarından daha iyisini yapabilicek olup ama yapmadıklarını mı düşünelim aslında daha iyisini yaparızda çok uğraştırıcı filan mı diyorlardır hayır kapasiteleri budur bunu yapabiliyolardır hep en iyiye odaklanılmasın 2080ti gücünde daha ucuza kart çıkarmalarıda gayet rekabettir en iyiyi istiyen 3080ti çıkar alır ama en büyük pay orta kesim değil mi?
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    Timeguard 1 hf. StreamRolleR
    5700 XT nin 2070 e rakip çıktığı kadar buda 2080ti ye rakip çıkar.







    (very incea)
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    kankixx123 1 hf.
    Zamanında İntel için de aynısı deniyordu. AMD ilk Ryzenleri çıkarırken 9.nesil çıkınca bir anlamı kalmayacak diyorlardı. Şimdiki durumu görüyoruz hep beraber. Geç olsun güç olmasın. Zaten 1000 serisi ile 2000 serisinin farkını ben pek göremedim. Ray Tracing dedikleri şeyleri pazarladılar. GTX 1080'in çipini kullanarak 2080 super yaptılar. Yani aynı yerde sayıyor. Hatta mevcut Rtx serisi eski Gtx serisinden biraz daha kırpılmış.
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