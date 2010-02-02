Motorola Devour doğrulandı. Droid'e daha uygun fiyatlı kardeş geliyor

Motorola'nın Android'li başka bir telefonu Devour yada diğer bir ismiyle Calgary'nin varlığı yayınlanan bir resimle doğrulanmış oldu.

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Yandan kaydırmalı fiziksel QWERTY klavyeye sahip olan Devour'un Motorola'nın Cliq'de de kullandığı Motoblur arayüzüne sahip olan ilk Android 2.x'li akıllı telefonu olması ve 3 megapiksellik kamerası, daha küçük boyutta düşük çözünürlük sağlayan ekranıyla Droid'in daha uygun fiyatlı alternatifi olması bekleniyor. Yukarıdaki görselden Devour'un üzerinde işaretleme birimi olan optik pad'e de yer verildiği görülüyor.

Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı Verizon ile satışa sunulacak olan Devour'un, ne zaman ve ne kadarlık satış fiyatıyla kullanıcıya sunulacağı şimdilik belli değil.