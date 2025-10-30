Motorola, Türkiye’ye geri dönüyor: Görüşmeler başladı

Motorola Türkiye yolunda
Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu, BTDünyası’na bu gelişmeyi doğrulayarak, “Detaylı açıklamayı ileriki günlerde yapacağız. Zaten Motorola markalı akıllı telefonlarımızı getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce ifade etmiştim. Söylediğim gerçekleşmiş oluyor” dedi.
KAP’a yapılan açıklamada, İndeks Bilgisayar ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında görüşmelerin başlatıldığı belirtilirken, Motorola’nın 1928’den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcıların dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir marka olduğu vurgulandı. Marka, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve keyifli hale getirmek amacıyla geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmayı hedefliyor.
Türkiye pazarındaki resmi faaliyetlerini büyük ölçüde 2015-2016 yıllarında sonlandıran marka, özellikle son yıllarda global pazarda Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modelleriyle dikkat çekiyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu modellerinde Türkiye pazarında boy göstermesi bekleniyor.
Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım
