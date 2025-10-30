Motorola, Türkiye’ye geri dönüyor: Görüşmeler başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yıllardır Türkiye pazarında resmi olarak yer almayan Motorola, yeniden Türk kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji distribütörlerinden İndeks Bilgisayar, 30 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı resmi bildirimle, Motorola marka cep telefonları ve aksesuarlarının distribütörlüğü için Lenovo ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Motorola Türkiye yolunda

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu, BTDünyası’na bu gelişmeyi doğrulayarak, “Detaylı açıklamayı ileriki günlerde yapacağız. Zaten Motorola markalı akıllı telefonlarımızı getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce ifade etmiştim. Söylediğim gerçekleşmiş oluyor” dedi.

KAP’a yapılan açıklamada, İndeks Bilgisayar ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında görüşmelerin başlatıldığı belirtilirken, Motorola’nın 1928’den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcıların dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir marka olduğu vurgulandı. Marka, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve keyifli hale getirmek amacıyla geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Türkiye pazarındaki resmi faaliyetlerini büyük ölçüde 2015-2016 yıllarında sonlandıran marka, özellikle son yıllarda global pazarda Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modelleriyle dikkat çekiyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu modellerinde Türkiye pazarında boy göstermesi bekleniyor.

