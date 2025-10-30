Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola, Türkiye’ye geri dönüyor: Görüşmeler başladı

    Motorola, uzun yıllar sonra Türkiye pazarına geri dönüyor. İndeks Bilgisayar, Lenovo ile Motorola ürünlerinin distribütörlüğü için görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.

    Motorola, Türkiye’ye geri dönüyor: Görüşmeler başladı Tam Boyutta Gör
    Yıllardır Türkiye pazarında resmi olarak yer almayan Motorola, yeniden Türk kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji distribütörlerinden İndeks Bilgisayar, 30 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı resmi bildirimle, Motorola marka cep telefonları ve aksesuarlarının distribütörlüğü için Lenovo ile görüşmelere başladığını duyurdu.

    Motorola Türkiye yolunda

    Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu, BTDünyası’na bu gelişmeyi doğrulayarak, “Detaylı açıklamayı ileriki günlerde yapacağız. Zaten Motorola markalı akıllı telefonlarımızı getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce ifade etmiştim. Söylediğim gerçekleşmiş oluyor” dedi.

    KAP’a yapılan açıklamada, İndeks Bilgisayar ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında görüşmelerin başlatıldığı belirtilirken, Motorola’nın 1928’den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcıların dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir marka olduğu vurgulandı. Marka, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve keyifli hale getirmek amacıyla geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmayı hedefliyor.

    Türkiye pazarındaki resmi faaliyetlerini büyük ölçüde 2015-2016 yıllarında sonlandıran marka, özellikle son yıllarda global pazarda Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modelleriyle dikkat çekiyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu modellerinde Türkiye pazarında boy göstermesi bekleniyor.

    Kaynakça https://btdunyasi.net/motorola-cep-telefonlari-yeniden-turkiyeye-geliyor/ https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1508856
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 11 dakika önce

    kod

    M
    matarese 17 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    kod alabilir miyim ? :)

    1
    1080pHD 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    elenthari 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Kupon

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Kupon icin

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    bitmediyse alaım

    C
    cagkan007 2 saat önce

    selamlar

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Teşekkürler

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Profil resmi
    FiveRoaD 4 saat önce

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    K
    Kolloidall 4 saat önce

    codinho

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Kod istiyorum.

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    Teşekkürler

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    kod?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    rakanishu +79 A.J. Pacino +61 Brother Tolga +60 addidas_85 +55 fricinsleepy +49 atmaca57 +48 umutt79 +47 Electronic2 +47 gnsnc +46 Tek_Kisilik_Muhalefet +42
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    30 Kişi Okuyor (3 Üye, 27 Misafir) 5 Masaüstü 25 Mobil
    shaq_1907, common, Umut062 okuyor
    C
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2132 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    indeks bilgisayar, motorola ve
    5 etiket daha lenovo Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Android
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerde para veriyorlar mı radyatör hortumu neden büzüşür kuba bluebird 50 cc yorum yurtdışından gelen aramaları engelleme türk telekom teknosacell kapandı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG Galaxy M15
    SAMSUNG Galaxy M15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1E1
    EXA TREND3 C1E1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum