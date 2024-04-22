Bebek kamerası tavsiyesi arayanlara en iyi bebek kameraları (2024)

Yeni ebeveynlerin en önemli önceliği bebeklerin güvenliğini ve refahını sağlamaktır. Onları uyurken izlemek için bir bebek kamerası satın almak, içinizin rahat olmasına ve huzurlu bir şekilde uyumanıza yardımcı oluyor. Fakat piyasada çok sayıda farklı bebek kamerası seçeneği mevcut olduğu için, en iyisini seçmek zorlu olabiliyor. Bu rehberde, bebek kamerası arayanlar için en iyi bebek kamerası tavsiyelerine yer vereceğiz. Bu sayede farklı bebek kameralarının özelliklerini karşılaştırarak, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü seçmiş olacağız. Ayrıca, bebek kamerası satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor ve “hangi bebek kamerası alınmalı?” diye düşünüyorsanız sizler için de yararlı ipuçları vereceğiz.

Bebek kamerası yorumları dikkate alındığında; en iyi bebek kamerası markaları sıralamasında HelloBaby, Xiaomi ve Weewell öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek bebek kamerası önerileri olarak ise HelloBaby HB65, Xiaomi Smart Kamera C300 ve Weewell WMV815 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ HelloBaby HB65 Tam Boyutta Gör En iyi bebek kamerası listemizin ilk ürünü olan HelloBaby HB65 bebek monitörü ile çocuğunuzu her odadan görebilir, dinleyebilir ve gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. 3,2 inç TFT LCD ekran ile donatılan HelloBaby HB65, 355 derece yatay ve 120 derece dikey olarak döndürülebilir kamerasıyla her açıya bakmanızı sağlıyor. İnterkom fonksiyonu ile çift yönlü sesli iletişim ve sese duyarlı akıllı VOX fonksiyonuna sahip olan cihaz, dahili batarya ile 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. HelloBaby, yıllardır bu alanda boy gösteren bir marka ve kendisi en iyi bebek kamerası markası olarak nitelendiriliyor. 3,2 inç TFT LCD ekran

355 derece yatay ve 120 derece dikey hareket

İnterkom fonksiyonu

Akıllı VOX fonksiyonu

950mAh pil (8 saate kadar pil ömrü)

Ses seviyesi LED göstergesi

Oyun ninni

Yalnızca ses modu

Gece görüş

2x dijital zoom

Besleme zamanlayıcı alarmı HelloBaby HB65 kullanıcı yorumları 💭 👨 Kurulum videosu yok çünkü gerek yok :) Sadece kamerayı fişe takıyorsunuz ve açılıyor. Türkçesi yok çünkü kullanım için gerek yok. Kesinlikle tavsiye ederim 👩 Harika bir ürün. Görüntü kalitesine bayıldım. Sonuna kadar verilen ücreti hak eden bir ürün. Görüntü aktarımı çok iyi, 7 ayrı ninni seçeneği ile çocuğunuza kameradan ninni çaldırabiliyorsunuz.

2️⃣ Xiaomi Smart Kamera C300 Tam Boyutta Gör Ev elektroniği alanında boy gösteren Xiaomi'nin ürün gamını oluşturan ürünlerden birisi de bebek kameraları. Xiaomi Smart Kamera C300, 1296p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile kaliteli ve geniş perspektifte bir görüntü sunuyor. İki yönlü gerçek zamanlı sesli aramaları destekleyerek, nerede olursanız olun evde sevdiklerinizle veya bebeğinizle iletişim haline kalmanızı sağlıyor. Xiaomi Smart Kamera C300 ayrıca gece görüş özelliğiyle de düşük ışıkta kızılötesi sayesinde sürekli görüntü aktarabiliyor. 360° yatay ve 108° dikey görünüm

İki yönlü gerçek zamanlı ses

940nm kızılötesi ışık ile gece görüşü

Google Home ve Alexa desteği

Hareket algılama

Yerel mikro SD kart, NAS cihazı ve bulut

Mi Home/Xiaomi Home uygulaması Xiaomi Smart Kamera C300 kullanıcı yorumları 💭 👨 En sevdiğim yanı hareket algılama ve kayıt izlerken hareketli alanları görüp ona göre izleyebilme özelliği. Gece çekimi fena değil ama gündüz çok iyi. Çok memnunuz tavsiye ederim. 👩 Görüntü, ses kalitesi gayet iyi. Birden fazla telefonu cihaza bağlanabiliyor olması da bence memnun edici. Ayrıca duvara tavana vs monte etmek için de aparatı mevcut.

3️⃣ Weewell WMV815 Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen bebek kamerası modelleri arasında olan Weewell WMV815, çok sayıda işlevsel özelliğe sahip. 2,4 inçlik LCD ekranı ile kameranın çektiği görüntüyü size gösteren cihaz, karşılık sesli iletişimi de destekliyor. Enerji tasarruf modunda görüntüyü kesen Weewell bebek kamerası, ses (ağlama gibi) olduğunda otomatik olarak devreye giriyor. Ayrıca ninni özelliği de bulunuyor ve internet gerekmeden cihazlar arası bağlantı ile çalışıyor. Weewell kameralı bebek telsizi sıklıkla öneriliyor. 2,4 inçlik LCD ekran

Karşılıklı sesli iletişim

Enerji tasarrufu için VOX modu (ses ile otomatik aktif olma)

300m çekim mesafesi

Gece görüşü

Ortam sıcaklığı sensörü

Ninni söyleme modu

Beslenme zamanı alarmı Weewell WMV815 kullanıcı yorumları 💭 👨 Bebek telsizi ararken çekiş gücü, frekans karışması, pil ömrü, şarjlı mı pilli mi vs konularda çok kafamız karıştı. Bu ürünü fiyatı ve kameralı olması sebebiyle ve tamamen rastgele aldık. 10 gündür de kullanıyoruz. Fiyat performans ürünü. Öncelikle kamera ve ebeveyn cihazı arasında kendi bağlantısı var internet vs ihtiyaç yok. Memnunuz, tavsiye ederiz. 👩 Ürünün gece görüşü ve gündüz görüşü çok iyi. İnternet gerekmeden çalışması da iyi özelliğinden. Vox modunu kullanıyorum bebeğim hafif ağlama sesinde hemen kamera aktifleşiyor bu sayede sürekli kamera açık kalmıyor ve şarjdan da tasarruf ediyorum.

4️⃣ Bebevo VM903 Tam Boyutta Gör Bebek kamerası tavsiyesi arayanlara sıkça önerilen Bebevo VM903 bebek monitörü, 3,2-inç yüksek çözünürlüklü ekrana ve geniş açılı CMOS kameraya sahip. Bebek kamera ünitesi, üzerinde bulunan 8 adet yüksek yoğunluklu kızıl ötesi LED’ler sayesinde otomatik olarak gece görüşü imkanı sağlayabiliyor. Video monitörünüzün içerisinde bulunan müzik çalar özelliği sayesinde 8 adet bebek melodisinden birini seçerek bebeğinizin başucunda bulunan kamera ünitesinden seçtiğiniz ninniyi çalabilirsiniz. 3,2 inç LCD ekran

Gece görüş özelliği

Ortam sıcaklığı göstergesi

VOX fonksiyonu (düşük-orta-yüksek ayarı)

Ninni özelliği

Çift yönlü sesli iletişim Bebevo VM903 kullanıcı yorumları 💭 👨 Resmen kendime yaptığım en büyük iyilik oldu. Yaklaşık 8 aydır kullanıyorum o kadar memnunum ki her gün iyi ki almışım diyorum. Eviniz büyükse kesinlikle gerekli bir şey. Internetsiz olması da artı bir puan bence. 👩 Cihazı haftada bir şarja takıyorum, Vox modunda epey götürüyor. Her yönüyle kaliteli. Gece modu da gayet güzel bir cihaz. Diğer bebek kameralarında olduğu gibi telsiz kadar sesi hızlı iletmiyor ama bu da başarılı. Fiyat performans olarak çok iyi.

5️⃣ Hubble Nursery View+ Tam Boyutta Gör Bebek kamerası önerisi arayanlar için Hubble Nursery View+ uygun fiyatlı ve zengin özellikli bir seçenek konumunda. Kameralı bebek telsizi gerçek zamanlı video aktarımını yapıyor ve 2,8 inçlik LCD ekranında ebeveyne sunuyor. Cihazdaki kamerayı uzaktan kontrol etmek mümkünken aynı zamanda geceleyin de gece görüşü hayat kurtaran bir fonksiyon olarak devreye giriyor. İki yönlü sesli iletişim fonksiyonu, son derece hassas mikrofonuyla en ufak gürültüyü bile algılayabiliyor. 2,8 inçlik LCD ekran

Çift yönlü sesli iletişim

Önceden yüklenmiş ninniler

Gece görüş özelliği

Uzaktan kamera kontrolü

Ortam sıcaklık sensörü Hubble Nursery View+ kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyat normal piyasaya göre inanılmaz uygun. Başta tereddüt ettim ama elime ulaştığın da iyi ki almışım dedim. Gerçekten çok memnunum, tavsiye ederim. 👩 Fişe tak çalıştır mantığında bir ürün. Görüntü kalitesi ve ses kalitesi gerçekten iyi. Menzili bayağı fazla, üst kattan gecikmesiz iletim sağlıyor. Tavsiye ederim.

6️⃣ Nooie 360 Cam IPC100 Tam Boyutta Gör Bebek kamerası fiyatları yükselişe geçmişken Nooie 360 Cam IPC100, cazip fiyatıyla dikkat çekiyor. Bebek kamerası yorumları ile sıkça önerildiğini gördüğümüz ürün, üstün özelliklere sahip durumda. Kamera mekanizması 360° aralığında ev hareketlerini otomatik olarak kaydedip ve takip edebiliyor. Görüntüler anlık olarak Nooie Cam uygulaması ile izlenebiliyor. 1080p HD kamera objektifi ve iki 940 nm kızılötesi LED ile görüntü kalitesi de üst seviyede. 2,4 GHz WiFi ağları ile uyumlu olan cihaz Alexa ve Google ile de uyumlu. Bebek telsiz kamerası arayanlar için Nooie 360 Cam IPC100, ideal bir seçenek durumunda. Hareket + ses algılama

Çift yönlü sesli iletişim

SD karta kaydetme seçeneği

1080p HD kamera

Gece görüşü özelliği

Google ve Alexa asistanla uyumlu

2,4 GHz WiFi Nooie 360 Cam IPC100 kullanıcı yorumları 💭 👨 Bebek odası için aldık ve şimdiye kadar çok memnunuz. Hareket ve ses algılama özelliği çok iyi. Hareket ve ses algılamasını üç seviyeye kadar ayarlayabiliyoruz. Kurulumu da çok basit, WiFi ağına bağlamak birkaç dakika sürüyor. 👩 Tasarım açısından kamerayı kesinlikle başarılı buluyorum, gerçekten harika görünüyor. Ses ve hareket algılama hayat kurtarır cinsten. Wifi çekim gücüne dikkat ederseniz görüntüler çok iyi. Gece görüşü de başarılı.

7️⃣ TakTark BM612 Tam Boyutta Gör TakTark BM612, en iyi bebek kamerası Wi-Fi olmadan 2,4GHz FHSS kanalında çalışıyor. Çok işlevli, 2 yönlü Talk-Back özelliği ile sesli iletişim konusundaki hassasiyetleri de ortadan kaldırıyor. Gündüz ve gece modları arasında otomatik olarak geçiş yapan cihaz neredeyse tam günlük pil ömrü sunabiliyor. Anında ses algılama özelliğine sahip olan cihazda Vox modu da bulunuyor. Vox modu etkinken ekran kapalı kalıyor ve ses algılandığında devreye giriyor. Eğer bebek bakıcı kamerası tavsiyesi arıyorsanız TakTark BM612 iyi bir tercih konumunda. 2,4 GHz FHSS kablosuz iletim

Ses algılama özelliği

Vox modu

Oda sıcaklığı izleme

Bir güne varan pil ömrü

Gece görüş özelliği TakTark BM612 kullanıcı yorumları 💭 👨 Açıklandığı gibi tüm bileşenlerle birlikte sağlam bir şekilde geldi. Kurulum basitti. Görüntü kalitesi iyi. Gece görüş kalitesi iyi. Ekran (ebeveyn) ünitesinde gezinmek kolay ve ayarlanabilir parlaklık güzel bir detaydı. Ses kalitesi ve mikrofon kalitesi iyi. Tavsiye ederim. 👩 Zaten birkaç video bebek monitörümüz vardı, ama hiçbiri bu kadar iyi değildi. Kameranın çözünürlüğü harika ve genel olarak şikayet edecek hiçbir şeyimiz yok. Belki tek iyileştirilmesi gereken şey ses seviyesi. Onun dışında bir sorun yok, tavsiye ederiz.

8️⃣ Chicco Smart Tam Boyutta Gör Bebek izleme kamerası tavsiyesi arayanlara önerilen Chicco Smart, bebeğinizi her an izlemenize olanak sağlıyor. Uzun ömürlü şarj edilebilir pil içeren cihaz, Smart Eco modu sayesinde cihaz kullanımdayken enerji tüketimini azaltmanıza olanak tanıyor. Kızılötesi gece görüş özelliği ile sadece gündüz değil gece de küçük çocuğunuzu yüksek çözünürlüklü ve renkli izlemenize olanak tanıyan Chicco Smart, bu görüntüleri size LCD ekran üzerinden aktarıyor. 2,4 inç LCD ekran

Akıllı Eko Modu

Ses algılama özelliği

2x dijital yakınlaştırma

Kızılötesi gece görüş özelliği Chicco Smart kullanıcı yorumları 💭 👨 Seslenince anında aktif oluyor, ekranı da açtığı için anında farkediyorsunuz. Ekranı yeterli, arada kontrol edip uyuyor mu uyumuyor mu kontrol edebiliyorsunuz. Bataryası şimdilik yeterli görünüyor. Çekimi de güzel. Tavsiye ediyorum. 👩 Chicco markası asla hayal kırıklığına uğratmaz, görüntü oldukça keskin, kalite ortalamanın üzerinde, gece görüşü oldukça tatmin edici. Kurulumu da basit.

9️⃣ TP-Link Tapo C211 2K Tam Boyutta Gör En iyi bebek monitörü modellerinden olan TP-Link Tapo C211 2K, 360° yatay ve 114° dikey aralıklı yatay ve dikey görüş alanı sunuyor. 2K 3MP çözünürlük sunabilen cihaz, Google Home ve Amazon Alexa ile de uyumlu. Çift yönlü ses iletişimi sağlayan TP-Link Tapo C211 2K, aynı zamanda hareket algılama ve takip özelliği ile de öne çıkıyor. 360° yatay ve 114° dikey görüş alanı

Bebek ağlama algılama

Gece görüş özelliği

2K 3MP çözünürlük

Çift yönlü ses iletişimi

mikroSD veya bulutu kaydetme seçeneği

Hareket algılama ve takip özelliği

Google Home ve Amazon Alexa TP-Link Tapo C211 2K kullanıcı yorumları 💭 👨 Bebek kamerası olarak aldık. Gece görüşü de gayet yeterli. Her yerden her saatte bebeğimi izleyebiliyorum. Uygulaması da kullanışlı. Kurulumu da çok basit. Kesinlikle öneriyorum. 👩 Gece ve gündüz görüntü kalitesi gayet iyi. Ben bebeğimiz için aldım, ağlama algılama ve uyarı özelliği var. İnsan algılama, hareket algılama mevcut ve hareket takibi de yapıyor. Diger modellerde hareket takibi yok, sadece algılama ve bildirim var. Bu özellik de olsun istiyorsanız bilmenizde fayda var. Bildirimlerin sıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Kurulumu çok basit.

🔟 Neutron NTL-BC01-P Tam Boyutta Gör Sevimli tasarımı ile dikkat çeken Neutron NTL-BC01-P, bebek monitörü tavsiyesi arayanların sıklıkla tercih ettiği bir ürün. Fiyatına göre oldukça zengin özellikler sunan üründe 5 metreye kadar gece görüş özelliği bulunuyor. Hem gece hem gündüz hareket ve ağlama algılamasına sahip olan cihazda çift yönlü ses iletişimi de bulunuyor. Gece lambası özelliğinin yanında ninni çalma fonksiyonu da bulunan Neutron NTL-BC01-P ayrıca ortam sıcaklığını da ölçebiliyor. Görüntülere erişmek için Neutron Life mobil uygulamasını kullanmak gerekiyor. Kablosuz Bağlantı

Full HD 1080p canlı görüntü (Neutron Life mobil uygulaması)

Akıllı termometre

Gece görüşü

İki yönlü ses

Otomatik ninni çalar

Gece lambası

Hareket algılama sensörü

Ağlama algılama sensörü

MicroSD kart desteği

Uzaktan kontrol

Oyuncak silikon

Amazon Alexa ve Google Assistant desteği Neutron NTL-BC01-P kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyat performans olarak çok iyi. Uzaktan izleme, sesli konuşma, gece gündüz modları, gece lambası, nini gibi özellikler işinizi görüyor. Uygulama ile kurulum ve kullanım son derece kolay. 👩 Kamera beklentilerimizi karşıladı bütün özelliklerini kullanıyoruz kurulumu kolaydı. Gece görüşü çok iyi. Kalite ve özellikleri bakımından emsallerinden çok iyi. Almayı düşünenlere tavsiye ederim.

En iyi oto koltuğu tavsiyeleri 4 ay önce eklendi

En iyi bebek kamerası tavsiyesi listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bebek kameraları, bebeğinizin anlık olarak durumunu kontrol etmenizi ve doğrudan görmenizi sağlayan oldukça işlevsel cihazlar. Ayrıca kullanım alanları da hayli geniş. En iyi bebek monitörü için hazırladığımız önerilerde bebek kamerası kullanıcı yorumları, fiyatlar ve farklı bütçeleri göz önüne aldık. Bu cihazlara indirimli fiyatlardan sahip olmak için ise Black Friday kampanyalarından yararlanabilirsiniz.

Bebek kamerası alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌 Tam Boyutta Gör Görüntü kalitesi

Gece görüşü

Ses kalitesi

Hareket algılama

Ses algılama

Sıcaklık takibi

Ninni çalma

Fiyat

Güvenlik

Bebek kameralarıyla ilgili merak edilenler (SSS) Bebek kamerası gerekli mi? Bebek kamerası, bebeğinizin güvenliğini, sağlığını ve durumunu takip etmenizi sağlayarak size huzurlu bir uyku imkanı sunan oldukça faydalı bir araç. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir kamera seçerek bebeğinizin her anını takip edebilirsiniz. Bebek kamerası Vox ne demek? Bazı bebek kameralarında bulunan Vox özelliği, sesli aktivasyon anlamına geliyor. VOX modu, bebeğinizin sessiz ve hareketsiz durduğu anlarda örneğin; uyurken ekranı kapatıyor ve pil tasarrufu sağlıyor. Ses algılandığında ise ekran otomatik açılıyor. Bebek kameraları güvenli mi? Bebek veya dadı kamerası olarak bilinen bu cihazlarda aslında güvenlik açıkları olabiliyor. Bu nedenle güncelleme alan veya kapalı sistemler haline çalışan cihazları tercih etmek önemli. Kameranın, yayın akışını ve veri aktarımını şifreleyen güvenlik özelliklerine sahip olduğuna dikkat etmek gerekiyor.

En İyi Bebek Kameraları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 243406

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