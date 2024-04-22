Bebek kamerası tavsiyesi arayanlara en iyi bebek kameraları (2024)

- En İyi Bebek Kameraları 🤖
- 1️⃣ HelloBaby HB65
- 2️⃣ Xiaomi Smart Kamera C300
- 3️⃣ Weewell WMV815
- 4️⃣ Bebevo VM903
- 5️⃣ Hubble Nursery View+
- 6️⃣ Nooie 360 Cam IPC100
- 7️⃣ TakTark BM612
- 8️⃣ Chicco Smart
- 9️⃣ TP-Link Tapo C211 2K
- 🔟 Neutron NTL-BC01-P
- Bebek kamerası alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Bebek kameralarıyla ilgili merak edilenler (SSS)
- Bebek kamerası gerekli mi?
- Bebek kamerası Vox ne demek?
- Bebek kameraları güvenli mi?
- Yorumlar
Yeni ebeveynlerin en önemli önceliği bebeklerin güvenliğini ve refahını sağlamaktır. Onları uyurken izlemek için bir bebek kamerası satın almak, içinizin rahat olmasına ve huzurlu bir şekilde uyumanıza yardımcı oluyor. Fakat piyasada çok sayıda farklı bebek kamerası seçeneği mevcut olduğu için, en iyisini seçmek zorlu olabiliyor. Bu rehberde, bebek kamerası arayanlar için en iyi bebek kamerası tavsiyelerine yer vereceğiz. Bu sayede farklı bebek kameralarının özelliklerini karşılaştırarak, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü seçmiş olacağız. Ayrıca, bebek kamerası satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor ve “hangi bebek kamerası alınmalı?” diye düşünüyorsanız sizler için de yararlı ipuçları vereceğiz.
|Marka/Model 🧼
|Fiyat 🏷️
|HelloBaby HB65
|1.746 TL
|Xiaomi Smart Kamera C300
|1.317 TL
|Weewell WMV815
|3.799 TL
|Bebevo VM903
|2.579 TL
|Hubble Nursery View+
|2.176 TL
|Nooie 360 Cam IPC100
|1.679 TL
|TakTark BM612
|2.166 TL
|Chicco Smart
|2.844 TL
|TP-Link Tapo C211 2K
|999 TL
|Neutron NTL-BC01-P
|1.599 TL
Bebek kamerası yorumları dikkate alındığında; en iyi bebek kamerası markaları sıralamasında HelloBaby, Xiaomi ve Weewell öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek bebek kamerası önerileri olarak ise HelloBaby HB65, Xiaomi Smart Kamera C300 ve Weewell WMV815 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ HelloBaby HB65
- 3,2 inç TFT LCD ekran
- 355 derece yatay ve 120 derece dikey hareket
- İnterkom fonksiyonu
- Akıllı VOX fonksiyonu
- 950mAh pil (8 saate kadar pil ömrü)
- Ses seviyesi LED göstergesi
- Oyun ninni
- Yalnızca ses modu
- Gece görüş
- 2x dijital zoom
- Besleme zamanlayıcı alarmı
HelloBaby HB65 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kurulum videosu yok çünkü gerek yok :) Sadece kamerayı fişe takıyorsunuz ve açılıyor. Türkçesi yok çünkü kullanım için gerek yok. Kesinlikle tavsiye ederim
👩 Harika bir ürün. Görüntü kalitesine bayıldım. Sonuna kadar verilen ücreti hak eden bir ürün. Görüntü aktarımı çok iyi, 7 ayrı ninni seçeneği ile çocuğunuza kameradan ninni çaldırabiliyorsunuz.
2️⃣ Xiaomi Smart Kamera C300
- 360° yatay ve 108° dikey görünüm
- İki yönlü gerçek zamanlı ses
- 940nm kızılötesi ışık ile gece görüşü
- Google Home ve Alexa desteği
- Hareket algılama
- Yerel mikro SD kart, NAS cihazı ve bulut
- Mi Home/Xiaomi Home uygulaması
Xiaomi Smart Kamera C300 kullanıcı yorumları 💭
👨 En sevdiğim yanı hareket algılama ve kayıt izlerken hareketli alanları görüp ona göre izleyebilme özelliği. Gece çekimi fena değil ama gündüz çok iyi. Çok memnunuz tavsiye ederim.
👩 Görüntü, ses kalitesi gayet iyi. Birden fazla telefonu cihaza bağlanabiliyor olması da bence memnun edici. Ayrıca duvara tavana vs monte etmek için de aparatı mevcut.
3️⃣ Weewell WMV815
- 2,4 inçlik LCD ekran
- Karşılıklı sesli iletişim
- Enerji tasarrufu için VOX modu (ses ile otomatik aktif olma)
- 300m çekim mesafesi
- Gece görüşü
- Ortam sıcaklığı sensörü
- Ninni söyleme modu
- Beslenme zamanı alarmı
Weewell WMV815 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bebek telsizi ararken çekiş gücü, frekans karışması, pil ömrü, şarjlı mı pilli mi vs konularda çok kafamız karıştı. Bu ürünü fiyatı ve kameralı olması sebebiyle ve tamamen rastgele aldık. 10 gündür de kullanıyoruz. Fiyat performans ürünü. Öncelikle kamera ve ebeveyn cihazı arasında kendi bağlantısı var internet vs ihtiyaç yok. Memnunuz, tavsiye ederiz.
👩 Ürünün gece görüşü ve gündüz görüşü çok iyi. İnternet gerekmeden çalışması da iyi özelliğinden. Vox modunu kullanıyorum bebeğim hafif ağlama sesinde hemen kamera aktifleşiyor bu sayede sürekli kamera açık kalmıyor ve şarjdan da tasarruf ediyorum.
4️⃣ Bebevo VM903
- 3,2 inç LCD ekran
- Gece görüş özelliği
- Ortam sıcaklığı göstergesi
- VOX fonksiyonu (düşük-orta-yüksek ayarı)
- Ninni özelliği
- Çift yönlü sesli iletişim
Bebevo VM903 kullanıcı yorumları 💭
👨 Resmen kendime yaptığım en büyük iyilik oldu. Yaklaşık 8 aydır kullanıyorum o kadar memnunum ki her gün iyi ki almışım diyorum. Eviniz büyükse kesinlikle gerekli bir şey. Internetsiz olması da artı bir puan bence.
👩 Cihazı haftada bir şarja takıyorum, Vox modunda epey götürüyor. Her yönüyle kaliteli. Gece modu da gayet güzel bir cihaz. Diğer bebek kameralarında olduğu gibi telsiz kadar sesi hızlı iletmiyor ama bu da başarılı. Fiyat performans olarak çok iyi.
5️⃣ Hubble Nursery View+
- 2,8 inçlik LCD ekran
- Çift yönlü sesli iletişim
- Önceden yüklenmiş ninniler
- Gece görüş özelliği
- Uzaktan kamera kontrolü
- Ortam sıcaklık sensörü
Hubble Nursery View+ kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat normal piyasaya göre inanılmaz uygun. Başta tereddüt ettim ama elime ulaştığın da iyi ki almışım dedim. Gerçekten çok memnunum, tavsiye ederim.
👩 Fişe tak çalıştır mantığında bir ürün. Görüntü kalitesi ve ses kalitesi gerçekten iyi. Menzili bayağı fazla, üst kattan gecikmesiz iletim sağlıyor. Tavsiye ederim.
6️⃣ Nooie 360 Cam IPC100
- Hareket + ses algılama
- Çift yönlü sesli iletişim
- SD karta kaydetme seçeneği
- 1080p HD kamera
- Gece görüşü özelliği
- Google ve Alexa asistanla uyumlu
- 2,4 GHz WiFi
Nooie 360 Cam IPC100 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bebek odası için aldık ve şimdiye kadar çok memnunuz. Hareket ve ses algılama özelliği çok iyi. Hareket ve ses algılamasını üç seviyeye kadar ayarlayabiliyoruz. Kurulumu da çok basit, WiFi ağına bağlamak birkaç dakika sürüyor.
👩 Tasarım açısından kamerayı kesinlikle başarılı buluyorum, gerçekten harika görünüyor. Ses ve hareket algılama hayat kurtarır cinsten. Wifi çekim gücüne dikkat ederseniz görüntüler çok iyi. Gece görüşü de başarılı.
7️⃣ TakTark BM612
- 2,4 GHz FHSS kablosuz iletim
- Ses algılama özelliği
- Vox modu
- Oda sıcaklığı izleme
- Bir güne varan pil ömrü
- Gece görüş özelliği
TakTark BM612 kullanıcı yorumları 💭
👨 Açıklandığı gibi tüm bileşenlerle birlikte sağlam bir şekilde geldi. Kurulum basitti. Görüntü kalitesi iyi. Gece görüş kalitesi iyi. Ekran (ebeveyn) ünitesinde gezinmek kolay ve ayarlanabilir parlaklık güzel bir detaydı. Ses kalitesi ve mikrofon kalitesi iyi. Tavsiye ederim.
👩 Zaten birkaç video bebek monitörümüz vardı, ama hiçbiri bu kadar iyi değildi. Kameranın çözünürlüğü harika ve genel olarak şikayet edecek hiçbir şeyimiz yok. Belki tek iyileştirilmesi gereken şey ses seviyesi. Onun dışında bir sorun yok, tavsiye ederiz.
8️⃣ Chicco Smart
- 2,4 inç LCD ekran
- Akıllı Eko Modu
- Ses algılama özelliği
- 2x dijital yakınlaştırma
- Kızılötesi gece görüş özelliği
Chicco Smart kullanıcı yorumları 💭
👨 Seslenince anında aktif oluyor, ekranı da açtığı için anında farkediyorsunuz. Ekranı yeterli, arada kontrol edip uyuyor mu uyumuyor mu kontrol edebiliyorsunuz. Bataryası şimdilik yeterli görünüyor. Çekimi de güzel. Tavsiye ediyorum.
👩 Chicco markası asla hayal kırıklığına uğratmaz, görüntü oldukça keskin, kalite ortalamanın üzerinde, gece görüşü oldukça tatmin edici. Kurulumu da basit.
9️⃣ TP-Link Tapo C211 2K
- 360° yatay ve 114° dikey görüş alanı
- Bebek ağlama algılama
- Gece görüş özelliği
- 2K 3MP çözünürlük
- Çift yönlü ses iletişimi
- mikroSD veya bulutu kaydetme seçeneği
- Hareket algılama ve takip özelliği
- Google Home ve Amazon Alexa
TP-Link Tapo C211 2K kullanıcı yorumları 💭
👨 Bebek kamerası olarak aldık. Gece görüşü de gayet yeterli. Her yerden her saatte bebeğimi izleyebiliyorum. Uygulaması da kullanışlı. Kurulumu da çok basit. Kesinlikle öneriyorum.
👩 Gece ve gündüz görüntü kalitesi gayet iyi. Ben bebeğimiz için aldım, ağlama algılama ve uyarı özelliği var. İnsan algılama, hareket algılama mevcut ve hareket takibi de yapıyor. Diger modellerde hareket takibi yok, sadece algılama ve bildirim var. Bu özellik de olsun istiyorsanız bilmenizde fayda var. Bildirimlerin sıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Kurulumu çok basit.
🔟 Neutron NTL-BC01-P
- Kablosuz Bağlantı
- Full HD 1080p canlı görüntü (Neutron Life mobil uygulaması)
- Akıllı termometre
- Gece görüşü
- İki yönlü ses
- Otomatik ninni çalar
- Gece lambası
- Hareket algılama sensörü
- Ağlama algılama sensörü
- MicroSD kart desteği
- Uzaktan kontrol
- Oyuncak silikon
- Amazon Alexa ve Google Assistant desteği
Neutron NTL-BC01-P kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat performans olarak çok iyi. Uzaktan izleme, sesli konuşma, gece gündüz modları, gece lambası, nini gibi özellikler işinizi görüyor. Uygulama ile kurulum ve kullanım son derece kolay.
👩 Kamera beklentilerimizi karşıladı bütün özelliklerini kullanıyoruz kurulumu kolaydı. Gece görüşü çok iyi. Kalite ve özellikleri bakımından emsallerinden çok iyi. Almayı düşünenlere tavsiye ederim.
En iyi bebek kamerası tavsiyesi listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bebek kameraları, bebeğinizin anlık olarak durumunu kontrol etmenizi ve doğrudan görmenizi sağlayan oldukça işlevsel cihazlar. Ayrıca kullanım alanları da hayli geniş. En iyi bebek monitörü için hazırladığımız önerilerde bebek kamerası kullanıcı yorumları, fiyatlar ve farklı bütçeleri göz önüne aldık. Bu cihazlara indirimli fiyatlardan sahip olmak için ise Black Friday kampanyalarından yararlanabilirsiniz.
Bebek kamerası alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Görüntü kalitesi
- Gece görüşü
- Ses kalitesi
- Hareket algılama
- Ses algılama
- Sıcaklık takibi
- Ninni çalma
- Fiyat
- Güvenlik
Bebek kameralarıyla ilgili merak edilenler (SSS)
Bebek kamerası gerekli mi?
Bebek kamerası, bebeğinizin güvenliğini, sağlığını ve durumunu takip etmenizi sağlayarak size huzurlu bir uyku imkanı sunan oldukça faydalı bir araç. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir kamera seçerek bebeğinizin her anını takip edebilirsiniz.
Bebek kamerası Vox ne demek?
Bazı bebek kameralarında bulunan Vox özelliği, sesli aktivasyon anlamına geliyor. VOX modu, bebeğinizin sessiz ve hareketsiz durduğu anlarda örneğin; uyurken ekranı kapatıyor ve pil tasarrufu sağlıyor. Ses algılandığında ise ekran otomatik açılıyor.
Bebek kameraları güvenli mi?
Bebek veya dadı kamerası olarak bilinen bu cihazlarda aslında güvenlik açıkları olabiliyor. Bu nedenle güncelleme alan veya kapalı sistemler haline çalışan cihazları tercih etmek önemli. Kameranın, yayın akışını ve veri aktarımını şifreleyen güvenlik özelliklerine sahip olduğuna dikkat etmek gerekiyor.
En İyi Bebek Kameraları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 243406Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)