Motorola Droid’in kardeşi Avrupa kıtasında çoklu dokunmatiği destekleyecek

Tam Boyutta Gör

Motorola'nın Verizon aracılığıyla 6 Kasım'da Amerika'daki teknoloji severlere sunmaya hazırlandığı ilk Android tabalı telefonu Droid, kıtalararası yolcuğuna başlamaya hazırlanıyor. Ancak farklı bir isimle ve çoklu dokunmatik desteğiyle.

Motorola'nın Batı Avrupaya hitap eden internet sayfasında gün yüzüne çıkan“Milestone” ilk bakışta Droid'in Avrupa versiyonu olarak dikkat çekiyor. Avrupa'ya hitap ettiği için Amerikadaki kardeşinin CDMA desteği yerine GSM, Edge ve 3G desteğine sahip olan Motorola Milestone'ın en dikkat çeken farklılığı ise Droid'in desteklemediği Android 2.0'da bulunan temel çoklu dokunmatik parmak hareketlerine duyarlı olması. Cihazda ayrıca navigasyon programı olarak Droid'deki Google Maps Navigation yerine MotoNav bulunuyor.

Motorola'nın Amerika'daki kullanıcılarına sunmadığı çoklu dokunmatiği Avrupa'da ki kullanıcılarına sunmasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da Google'ın Apple ile Multi-Touch patenti üzerinden herhangi bir tartışma yaşamak istemediğinden Droid'i bu özellikten mahrum bıraktığı konuşuluyor. Ancak Droid'in yakında Android 2.0'ın sunduğu temel bazı çoklu dokunmatik parmak hareketlerini destekleyeceği de iddia ediliyor.

Droid'in ikizi Motorola Milestone, ilk olarak Almanya'da O2 ve Vodafone aracılığıyla 480 Avro'luk kontratsız satış fiyatıyla 9 Kasım'da kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın diğer Avrupa ülkelerindeki geleceğiyse önümüzdeki zamanlarda belli olacak.