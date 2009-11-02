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Motorola Droid’in kardeşi Avrupa kıtasında çoklu dokunmatiği destekleyecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,9b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Motorola Droid’in kardeşi Avrupa kıtasında çoklu dokunmatiği destekleyecek
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Motorola'nın Verizon aracılığıyla 6 Kasım'da Amerika'daki teknoloji severlere sunmaya hazırlandığı ilk Android tabalı telefonu Droid, kıtalararası yolcuğuna başlamaya hazırlanıyor. Ancak farklı bir isimle ve çoklu dokunmatik desteğiyle.

Motorola'nın Batı Avrupaya hitap eden internet sayfasında gün yüzüne çıkan“Milestone” ilk bakışta Droid'in Avrupa versiyonu olarak dikkat çekiyor. Avrupa'ya hitap ettiği için Amerikadaki kardeşinin CDMA desteği yerine GSM, Edge ve 3G desteğine sahip olan Motorola Milestone'ın en dikkat çeken farklılığı ise Droid'in desteklemediği Android 2.0'da bulunan temel çoklu dokunmatik parmak hareketlerine duyarlı olması. Cihazda ayrıca navigasyon programı olarak Droid'deki Google Maps Navigation yerine MotoNav bulunuyor.

Motorola'nın Amerika'daki kullanıcılarına sunmadığı çoklu dokunmatiği Avrupa'da ki kullanıcılarına sunmasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da Google'ın Apple ile Multi-Touch patenti üzerinden herhangi bir tartışma yaşamak istemediğinden Droid'i bu özellikten mahrum bıraktığı konuşuluyor. Ancak Droid'in yakında Android 2.0'ın sunduğu temel bazı çoklu dokunmatik parmak hareketlerini destekleyeceği de iddia ediliyor.

Droid'in ikizi Motorola Milestone, ilk olarak Almanya'da O2 ve Vodafone aracılığıyla 480 Avro'luk kontratsız satış fiyatıyla 9 Kasım'da kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın diğer Avrupa ülkelerindeki geleceğiyse önümüzdeki zamanlarda belli olacak.


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greenk 10 yıl
Al sana en az 4.0 inç ekran daha.En azından klavye var yoksa benim açımdan değersiz olurdu.
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sdivleli 10 yıl
Aslında ilginç Google , Apple ile atışmamak için droide çoklu dokunma desteği vermiyor fakat Windows Win7 de köküne vurmuş hatta bir sonraki sürüm win mobileda da aynısını yapacak gibi gözüküyor. Bana göre biraz çelişkili bir durum söz konusu çünkü 2.0 da çoklu dokunma desteği var diye okumuştum bir yerde.
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KURSAD. 10 yıl
bu telefon nokianin bi teline benzio ama ondan daha iyi gibi yanılıyormuyum ?
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KayhanKaan 10 yıl
Gsmarenada videosunu izledim multitouch rezalet çalışıyor umarım telefonun kusurudur eğer android işletim sisteminin kusuru ise benim için çok kötü olur zira SE Rachaelde aynı işletim sistemini kullanıyor.
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Momo-Oz 10 yıl
tu telefonlar ucuzlasada herkesin cebine girse
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TELESCOPE 10 yıl

DungeonKeeper

tu telefonlar ucuzlasada herkesin cebine girse



çıkacak olan yenilikler sayesinde belki alımı uygun hale gelir.
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Erasmus78 10 yıl
480 Avro! Gayet uygun bir fiyat bence.
Umarim TR ye bu fiyat civarinda girer.
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