Motorola iki yeni modelini daha tanıttı: Hem güçlü hem de bütçe dostu

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Motorola, 2025’e uygun fiyatlı iki yeni akıllı telefon modeli ile hızlı bir giriş yaptı. Moto G Power 2025 ve Moto G 2025 isimleriyle tanıtılan bu modeller, bütçe dostu olmalarının yanı sıra dikkat çekici özellikler sunuyor. Şirket, bu cihazlarla kalite ve uygun fiyat arasında iyi bir denge yakalamayı hedefliyor.

Moto G Power 2025, 6.8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekranla geliyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit tepe parlaklığı ve Gorilla Glass 5 koruması sayesinde hem parlak hem de dayanıklı bir yapı sunuyor. Moto G 2025 ise 6.7 inç büyüklüğünde benzer özelliklere sahip bir ekranla donatılmış, ancak Gorilla Glass 3 koruması kullanılmış.

Her iki modelde de MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunuyor. Moto G Power 2025, 8 GB RAM ile gelirken, Moto G 2025’te 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Cihazlar Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve bu işletim sistemiyle gelişmiş güvenlik ayarları, ses paylaşımı ve daha erişilebilir bir kullanım deneyimi sunuluyor.

Kamera tarafında, Moto G Power 2025 daha güçlü bir kurulum sunuyor. 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı lens ve 16 MP ön kamera ile donatılmış cihaz, OIS ve Quad Pixel teknolojileriyle destekleniyor. Moto G 2025 ise 50 MP ana kamera ve 2 MP makro lensle daha mütevazı bir seçenek sunarken, 16 MP ön kamerasıyla iyi bir selfie deneyimi vadediyor.

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Batarya kapasitesi her iki modelde de 5000 mAh olarak belirlenmiş. Moto G Power 2025, 30W kablolu şarjın yanı sıra 15W kablosuz şarj desteğiyle öne çıkarken, Moto G 2025 yalnızca 30W kablolu şarj desteği sunuyor. Ayrıca, Moto G Power 2025, MIL-STD-810H sertifikası ve IP68/IP69 dayanıklılık standartları sayesinde darbelere, toza ve suya karşı üstün koruma sağlıyor. Moto G 2025 ise IP52 seviyesinde suya dayanıklılık sunuyor ve şık vegan deri arka yüzeyiyle dikkat çekiyor.

Ses deneyimi açısından her iki model de Dolby Atmos, Hi-Res Audio ve Bass Boost teknolojilerini destekliyor. Moto G 2025, 199,99 dolar başlangıç fiyatıyla 30 Ocak 2025’te satışa sunulacak. Moto G Power 2025 ise 299,99 dolardan 6 Şubat 2025 itibarıyla piyasaya çıkacak. Cihazlar, Motorola’nın çevrim içi mağazası, Amazon ve Best Buy gibi platformlardan satın alınabilecek. Ayrıca, büyük operatörler aracılığıyla farklı pazarlarda kullanıcılarla buluşacak.

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