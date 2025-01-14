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    En ince katlanabilir telefon olmaya aday Oppo Find N5’in kamera detayları ortaya çıktı

    Oppo tarafından geliştirilen ve katlanabilir akıllı telefon pazarına “en ince model” olarak giriş yapmaya hazırlanan Find N5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Oppo Find N5’in kamera detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Oppo, uzun zamandır beklenen Oppo Find N5 modelini şubat ayında tanıtacağını doğruladı. Yeni cihaz, dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanını alacak şekilde tasarlandı. Bu gelişme, Oppo’nun özellikle kamera çıkıntısını küçültmeye yönelik çalışmalar yaptığını gösteriyor. Son olarak, deneyimli bir sızıntı kaynağının paylaştığı bilgiler, Find N5’in kamera modülü tasarımı hakkında daha fazla detay sunuyor.

    Paylaşılan bilgilere göre, Oppo Find N5’in arka kamerası yuvarlak bir modül içinde konumlanmış. Modülün sade bir düzenlemeye sahip olduğu ve genel tasarımının OnePlus 13 modeline benzediği belirtiliyor. Kamera modülünde, kare şeklindeki periskop telefoto lens üst sol köşede yer alırken, flaş alt sağ köşede bulunuyor. Ayrıca, cihazın ince profili nedeniyle kamera çıkıntısının oldukça minimal tutulduğu ifade ediliyor. Find N5’in katlanmış hâlde yaklaşık 8 mm, açıldığında ise yalnızca 4 mm kalınlıkta olacağı söyleniyor.

    Cihazın tasarımının OnePlus 13’e benzerliği, Find N5’in bazı pazarlarda OnePlus Open 2 adıyla yeniden markalanabileceğini işaret ediyor. Bu da Oppo ve OnePlus cihazları arasında tasarım dili açısından bir tutarlılık yaratılmak istendiğini gösteriyor.

    Oppo Find N5, önceki nesile göre birçok yenilikle geliyor. Titanyum alaşımlı bir gövdeye, suya dayanıklılık için IPX8 sertifikasına ve 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olarak listeleniyor.

    Cihazın, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılacağı ve bu özelliğiyle piyasaya çıkan ilk katlanabilir telefon olacağı ifade ediliyor. 2025 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen diğer rakip modellere kıyasla, Find N5’in bu yenilikçi özelliklerle önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

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    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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