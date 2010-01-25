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Motorola'nın yeni Android'li telefonu "MotoSplit"'in ilk resmi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,2b
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8
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Ekim ayında çıkardığı Droid ile son dönemlerdeki en iyi başarı grafiğini elde eden Motorola, Android'li telefonlar üzerinde çalışmasına hız kesmeden devam ediyor.

Amerikalı iletişim devinin, 2010'un 3.çeyreğinde çıkarmayı hedeflediği Android'li yeni telefonunun ilk resmi internete düştü. MotoSplit adıyla anılmaya başlayan telefonun alışılmışın dışında klavye tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Yandan kaydırmalı QWERTY klavyeler yerine, telefonun arka kısmında konumlandırılan klavyenin 2 bölümü sağa ve sola açıldığında, tam fonksiyonel yatay QWERTY klavye halini alıyor. MotoSplit'in Nokia'nın 6820 modelini andırdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Android'li MotoSplit'in bünyesinde Google'un Nexus One'ında olduğu gibi 1GHz'lik Qualcomm'un SnapDragon işlemcisi bulundurması bekleniyor. Telefonun kullanıcıyla buluşması da AT&T aracılığıyla 3.çeyrekte olacağı konuşuluyor.


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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler ilginç bir tasarıma sahip
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ozkank 9 yıl
Yıllardır iyi donanaım-kötü yazılım karışımıyla uğraşıp duran Motorola'ya Android ilaç gibi geldi anlaşılan, ama markalar HTC gibi kendi arayüzlerini de geliştirse daha iyi olur bence.
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yc#1 9 yıl
Pek kullanışlı bir tasarıma benzemiyor. Ayrıca klavye açıkken epey yer kaplıyor.
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El Fuego 9 yıl
Motorola'nın hiçbir iyi modeli gelmediği gibi; Android tabanlı bu ve diğer modelleri de ülkemize gelmeyecektir...

Moto TR ye sağlam bir kalay ve
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cihangir151 9 yıl
Mertcan adamlar Uzan'dan ağızları yandı yoğurdu üfleyerek yiyorar... buna şükür :D
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tanak 9 yıl
ilginç tasarım
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Mertcan. 9 yıl
Motorola nedense hep Türkiye telefon pazarına uzak bir marka oldu , bu telefon da ülkemizde pek satmaz zaten ama Avrupa'da filan belki biraz daha ilgi görebilir.
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cihangir151 9 yıl
abi yapmayın şunu.. ya tam dokunmatik kullanım olsun ya tuşlu olsun... şahsi görüşüm kullanırken dokunmatik ekranla basmatik tuş arasında gidip gelmek çok gıcık oluyor. tuşa dokunuyorsun işlemiyor ekrana basıyorsun agır geliyor :)
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