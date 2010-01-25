Motorola'nın yeni Android'li telefonu "MotoSplit"'in ilk resmi

Ekim ayında çıkardığı Droid ile son dönemlerdeki en iyi başarı grafiğini elde eden Motorola, Android'li telefonlar üzerinde çalışmasına hız kesmeden devam ediyor.

Amerikalı iletişim devinin, 2010'un 3.çeyreğinde çıkarmayı hedeflediği Android'li yeni telefonunun ilk resmi internete düştü. MotoSplit adıyla anılmaya başlayan telefonun alışılmışın dışında klavye tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Yandan kaydırmalı QWERTY klavyeler yerine, telefonun arka kısmında konumlandırılan klavyenin 2 bölümü sağa ve sola açıldığında, tam fonksiyonel yatay QWERTY klavye halini alıyor. MotoSplit'in Nokia'nın 6820 modelini andırdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Android'li MotoSplit'in bünyesinde Google'un Nexus One'ında olduğu gibi 1GHz'lik Qualcomm'un SnapDragon işlemcisi bulundurması bekleniyor. Telefonun kullanıcıyla buluşması da AT&T aracılığıyla 3.çeyrekte olacağı konuşuluyor.