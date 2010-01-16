Mozilla, Firefox 3.7'yi yol haritasından düşürdü

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2009'da çıkması beklenen Firefox 3.6 ve 3.7 sürümlerini bu yıla erteleyen Mozilla, yol haritasında önemli bir değişiklik yaparak Firefox 3.7'yi düşürdü. Firefox 3.6 sürümünden sonra 3.7 gibi yeni bir sürümün olmayacağını açıklayan Mozilla cephesi, sürüm güncellemesi yerine çıkacak sürüm (3.6) için özellik güncellemesi yapacaklarını ve 3.7 için düşünülen özellikleri bu güncellemelerle Firefox 3.6'ya ekleyecekleri belirtildi. Bu kapsamda Firefox 3.6 için yayımlanacak ilk güncellemeyle, eklentilerin çekirdek işlemlerden ayrı çalışması sağlanacak ve bu sayede eklenti kaynaklı tarayıcı çökmelerinin önüne geçilecek.

Başta arayüz değişikliği olmak üzere ciddi yeniliklerle gelecek Firefox 4.0 sürümü için çalışmalarını sürdüren ve yıl sonuna doğru pazara sunmayı hedefleyen Mozilla'da Firefox yöneticisi Mike Beltnzer açıklamasında, takvimde yavaş kalmalarının kendilerine çok şey öğrettiğini ve bunların gelecekteki sürümler için kendilerine yardım edeceğini belirtti.