Mozilla, Firefox 3.7'yi yol haritasından düşürdü

2009'da çıkması beklenen Firefox 3.6 ve 3.7 sürümlerini bu yıla erteleyen Mozilla, yol haritasında önemli bir değişiklik yaparak Firefox 3.7'yi düşürdü. Firefox 3.6 sürümünden sonra 3.7 gibi yeni bir sürümün olmayacağını açıklayan Mozilla cephesi, sürüm güncellemesi yerine çıkacak sürüm (3.6) için özellik güncellemesi yapacaklarını ve 3.7 için düşünülen özellikleri bu güncellemelerle Firefox 3.6'ya ekleyecekleri belirtildi. Bu kapsamda Firefox 3.6 için yayımlanacak ilk güncellemeyle, eklentilerin çekirdek işlemlerden ayrı çalışması sağlanacak ve bu sayede eklenti kaynaklı tarayıcı çökmelerinin önüne geçilecek.
Başta arayüz değişikliği olmak üzere ciddi yeniliklerle gelecek Firefox 4.0 sürümü için çalışmalarını sürdüren ve yıl sonuna doğru pazara sunmayı hedefleyen Mozilla'da Firefox yöneticisi Mike Beltnzer açıklamasında, takvimde yavaş kalmalarının kendilerine çok şey öğrettiğini ve bunların gelecekteki sürümler için kendilerine yardım edeceğini belirtti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
FireFox ve Opera arasındaki en büyük fark, FF'nin opensource oluşundan gelen binlerce "yazılım katılımcısı" 'nın olmasıdır.
Opera veya FF taraftar klübünden değilim. Fakat, aşağıdaki gibi yazılar yazıp hem komik duruma düşmeyelim, hem yanlış bilgi vermeyelim:
Örneğin operada browser macro veya basit bir form temper yok. Günlük kullanım için Opera çok güzel, katılıyorum, fakat FF'in developerlara verdiği çok güzel hediyeleri var ve diğer browser firmalarının düşük katılımcı topluluklarına bakarsak bunu orta vadede sağlayabileceği şüpheli.
Öncelikle "eklenti" ve "yama" neymiş öğrenmeden, bu kelimeleri bir cümlede kullanmayalım. Komik olmak istemiyorsak kar amaçlamayan bir firmanın, nasıl buradan çıkar sağlayabileceğini de düşünelim.
en.wikipedia.org/... . Grafik kendini anlatıyor zaten. Bir de sadece günde ne kadar eklenti yayınlandığına bir bakılmalı. Araştıralım. Attığımız argümanların içini boş bırakmayalım.
FF'de var olan eklentilerin tamamı standalone olarak Operada bulunamaz. Günlük basit kullanımda Opera iyi bir seçim, fakat developerların tercihi olmaktan uzak.
...
Firefox kutsal tarayıcı !
Mozilla sürekli çöküyordu indirdim Opera. Şimdiye kadar 0 çökme. İşlemciyi oldukça az kullanıyor. 10 - 15 sekme açık olsa bile...
Ayrıca sayfaları oldukça hızlı açıyor.
Hangi kritere göre eklentiye gerek yok diyorsun ?
Firefox'ta kullandığım eklentilerin bana sağladığı işlevsellik, ergonomi ve görselliği hiçbir tarayıcı sağlayamaz.
Senin demekki fazla işlevsellikle ilgin yoktur, kullandığın kadarı sana yetiyordur, o yüzden tarayıcını seviyorsundur.
Herkes kendi ihtiyacına uygun tarayıcı seçer, o kişi için de dünyanın en iyi tarayıcısı odur.
kaldımı
Video ekledim yeni konu Firefox vs. Opera :)
Kim ne kullanırsa kullansin, ne derlerse desinler hâlâ en baba tarayıcı İE'dir.