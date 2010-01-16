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Mozilla, Firefox 3.7'yi yol haritasından düşürdü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,3b
1
84
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla, Firefox 3.7'yi yol haritasından düşürdü
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2009'da çıkması beklenen Firefox 3.6 ve 3.7 sürümlerini bu yıla erteleyen Mozilla, yol haritasında önemli bir değişiklik yaparak Firefox 3.7'yi düşürdü. Firefox 3.6 sürümünden sonra 3.7 gibi yeni bir sürümün olmayacağını açıklayan Mozilla cephesi, sürüm güncellemesi yerine çıkacak sürüm (3.6) için özellik güncellemesi yapacaklarını ve 3.7 için düşünülen özellikleri bu güncellemelerle Firefox 3.6'ya ekleyecekleri belirtildi. Bu kapsamda Firefox 3.6 için yayımlanacak ilk güncellemeyle, eklentilerin çekirdek işlemlerden ayrı çalışması sağlanacak ve bu sayede eklenti kaynaklı tarayıcı çökmelerinin önüne geçilecek.

Başta arayüz değişikliği olmak üzere ciddi yeniliklerle gelecek Firefox 4.0 sürümü için çalışmalarını sürdüren ve yıl sonuna doğru pazara sunmayı hedefleyen Mozilla'da Firefox yöneticisi Mike Beltnzer açıklamasında, takvimde yavaş kalmalarının kendilerine çok şey öğrettiğini ve bunların gelecekteki sürümler için kendilerine yardım edeceğini belirtti.


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GKC YLCN 9 yıl
Yanlış haber. FireFox 3.7 'nin feature listini 3.6'ya bırakmamış, 4.0'a ertelemiştir.
FireFox ve Opera arasındaki en büyük fark, FF'nin opensource oluşundan gelen binlerce "yazılım katılımcısı" 'nın olmasıdır.
Opera veya FF taraftar klübünden değilim. Fakat, aşağıdaki gibi yazılar yazıp hem komik duruma düşmeyelim, hem yanlış bilgi vermeyelim:

1. firefox , yenilik adı altında kullanıcısına (yani size) kakaladığı her şeyi opera'dan görmüştür.
bunun ispatını daha önce de sundum.

Örneğin operada browser macro veya basit bir form temper yok. Günlük kullanım için Opera çok güzel, katılıyorum, fakat FF'in developerlara verdiği çok güzel hediyeleri var ve diğer browser firmalarının düşük katılımcı topluluklarına bakarsak bunu orta vadede sağlayabileceği şüpheli.
2. Eklenti desteği diye birşey yoktur. sadece standartta olmayan özellikleri sonradan yapabilmesi için YAMA lar vardır.
Sizler "Eklenti destekli windows kullanıyorum" diyebiliyor musunuz? Yama deseydi herkes firefoxu lanetlerdi, eklenti deyince kapış kapış gitti.
Basit bir pazarlama taktiği....

Öncelikle "eklenti" ve "yama" neymiş öğrenmeden, bu kelimeleri bir cümlede kullanmayalım. Komik olmak istemiyorsak kar amaçlamayan bir firmanın, nasıl buradan çıkar sağlayabileceğini de düşünelim.

3. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen firefox kendini hiç geliştirmedi, tarayıcısına hala birşeyi ekleyip standartta sunamadı.
Hep aynı firefox, hep aynı eklentiler...

en.wikipedia.org/... . Grafik kendini anlatıyor zaten. Bir de sadece günde ne kadar eklenti yayınlandığına bir bakılmalı. Araştıralım. Attığımız argümanların içini boş bırakmayalım.
4. Gözleri görmeyen kişilere resim göstermenin bir anlamı yok. Sizler firefoxunuzla devam edin. herşey içni de bir eklenti kurun.
mozilla firefox ana konusunu okudum. Yeni çıktı fırından diye 25 tane eklenti yayınlamışlar. Hepsi opera ile standart gelen eklentiler.
Adam video indiren eklentiyi görünce "tam benim aradığım şey" diyor. Ben yıllardır kullanıyorum.
Yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi geri kurtarmak için de eklenti kurmuşsunuz, ben standartta kullanıyorum.
diğer eklentileri saymıyorum bile.

FF'de var olan eklentilerin tamamı standalone olarak Operada bulunamaz. Günlük basit kullanımda Opera iyi bir seçim, fakat developerların tercihi olmaktan uzak.
5. siz uyumaya devam edin, benim nette yapacaklarım var.

...
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sertacaygun 9 yıl
Firefox'un bir iki kötü yanı var. Onu da IE ile hallediyorum, desem de yalan olur. IETab ile hallediyorum artık :D !
Firefox kutsal tarayıcı !
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talh4wk 9 yıl
siteleri hızlı açıyor olabilir ama ilk çalıstırıldıgında gecikiyor
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RichardDawkins 9 yıl
512 ram 256 ekran kartı gibi dandik bir pc'im var.
Mozilla sürekli çöküyordu indirdim Opera. Şimdiye kadar 0 çökme. İşlemciyi oldukça az kullanıyor. 10 - 15 sekme açık olsa bile...
Ayrıca sayfaları oldukça hızlı açıyor.
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salieri38 9 yıl
opera kullanın hem görsel olarak hemde performans olarak hem sistemi sömürmüyo hemde ff gibi eklentiye falan gerek yok herşey mevcut zaten içinde sorunsuz opera ff yi de denedim operadan gerisi yalan ..
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kyle007 9 yıl

salieri38

opera kullanın hem görsel olarak hemde performans olarak hem sistemi sömürmüyo hemde ff gibi eklentiye falan gerek yok herşey mevcut zaten içinde sorunsuz opera ff yi de denedim operadan gerisi yalan ..


Hangi kritere göre eklentiye gerek yok diyorsun ?

Firefox'ta kullandığım eklentilerin bana sağladığı işlevsellik, ergonomi ve görselliği hiçbir tarayıcı sağlayamaz.

Senin demekki fazla işlevsellikle ilgin yoktur, kullandığın kadarı sana yetiyordur, o yüzden tarayıcını seviyorsundur.

Herkes kendi ihtiyacına uygun tarayıcı seçer, o kişi için de dünyanın en iyi tarayıcısı odur.
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VenomS 9 yıl
ben 0,30 versiyonundan beri FF kullanıyorum ne ozaman ki sistemimde nede aradaki iki sistem güncellememde benim gibi 50 siteyi aynı anda gezim birde 3 haber sitesi ile ilgilenen birisi için ff hala bir numara chrome da iyi ama hala FF eklentilerimi kullanabilsem çok daha seveceğim bence FF ile Chrome en iyileri gerisi boş opera falan bana hiç tavsiye etmeyin tüm sitelerle uyumlu değil bence iyi günler
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berezilya 9 yıl
bu arada haaala İE kullanan var mı yau


kaldımı
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2smoke 9 yıl
Firefox genelde eklentiler yüzünden çöküyor, düzgün eklenti yüklerseniz ve seçici olup her önünüze geleni yüklemesseniz senede 1 kere ya çöker ya çökmez. Çıktı günden beri kullanırım toplasam 10 kere ya çökmüştür ya çökmemiştir.

Video ekledim yeni konu Firefox vs. Opera :)
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metalok 9 yıl

berezilya

bu arada haaala İE kullanan var mı yau


kaldımı



Kim ne kullanırsa kullansin, ne derlerse desinler hâlâ en baba tarayıcı İE'dir.
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RougeDown 9 yıl
İşlemci ve hafızayı kullanıyor baya ama bana göre hala ff en iyisi
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berezilya 9 yıl
firefox bir numaradır
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mustiki212 9 yıl
sistemde çökme çooook nadir yaşanıyor..ama kaynakları çok sömürüyor...bellek kullanımı ieden bile fazla....:(
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spaydix 9 yıl
opera tavsiye ediyorum :)
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Tolgá 9 yıl
bende hiç çökmüyor firefox sizde nasıl çöküyor..ama ram ve işlemci kullanımı yüksek biraz bazen %30lara vuruyor işlemci kullanımı ama memnunum
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IgorStravinsky 9 yıl
Hiç bişey fark etmiyor zaten
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