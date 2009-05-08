Mozilla ve Opera: Windows 7 ile gezgin pazarındaki dengeler değiştirilmek isteniyor

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Yayımlanmaya Aday (RC) sürümü geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Windows 7 işletim sistemi için en dikkat çekici iddia Mozilla ve Opera'dan geldi. Gezgin pazarının iki büyük oyuncusu, Windows 7 işletim sistemiyle Microsoft'un haksız avantaj sağlayarak Internet Explorer'ın kullanım yaygınlığını arttırmayı hedeflediğini dile getiriyorlar.

Mozilla Vakfı'nın yöneticisi ve aynı zamanda Firefox'un geliştiricilerinden Mitchell Baker açıklamasında, Windows 7 ile ilgili ilk izlenimlerinin, yeni işletim sistemiyle açık bir şekilde gezgin pazarındaki dinamiklerin Internet Explorer lehine değiştirilmek istendiğini dile getirdi.

Gezgin pazarının bir diğer köklü ve iddialı temsilcisi Opera'nın da benzer düşünce içerisinde olduğu bildiriliyor. Microsoft tarafından henüz bu iddialara karşı herhangi bir yanıt verilmiş olmasa da Redmond merkezli yazılım firması, daha önceki açıklamalarında kullanıcıların yeni işletim sisteminde, Internet Explorer gibi ana programları kapatabileceğini açıklamıştı.