Mozilla ve Opera: Windows 7 ile gezgin pazarındaki dengeler değiştirilmek isteniyor

Yayımlanmaya Aday (RC) sürümü geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Windows 7 işletim sistemi için en dikkat çekici iddia Mozilla ve Opera'dan geldi. Gezgin pazarının iki büyük oyuncusu, Windows 7 işletim sistemiyle Microsoft'un haksız avantaj sağlayarak Internet Explorer'ın kullanım yaygınlığını arttırmayı hedeflediğini dile getiriyorlar.
Mozilla Vakfı'nın yöneticisi ve aynı zamanda Firefox'un geliştiricilerinden Mitchell Baker açıklamasında, Windows 7 ile ilgili ilk izlenimlerinin, yeni işletim sistemiyle açık bir şekilde gezgin pazarındaki dinamiklerin Internet Explorer lehine değiştirilmek istendiğini dile getirdi.
Gezgin pazarının bir diğer köklü ve iddialı temsilcisi Opera'nın da benzer düşünce içerisinde olduğu bildiriliyor. Microsoft tarafından henüz bu iddialara karşı herhangi bir yanıt verilmiş olmasa da Redmond merkezli yazılım firması, daha önceki açıklamalarında kullanıcıların yeni işletim sisteminde, Internet Explorer gibi ana programları kapatabileceğini açıklamıştı.
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+ olark windows olmasa sen olmazdın mozilla haddini bil
misal halen microsoft haksız diyenler varsa ie yüklü olmasa modem ayarlarını nerden yapıcaksınız kaçınız telnetten modeme bağlanmayı biliyor ?
internet siteleri her tarayıcıda farklı yorumlanır bu doğrudur bunun için yaptığınız sitede gerekli optimizasyonları yapmanız gerekir.her tarayıcı internet sitesini farklı yorumlar bunun için yaygara yapmaları çok yanlış.microsoft w3c standartlarına uymuyorsa siz uyun efendi uslu takılın :)
AB'nin anti-trost duzenlemelerine uymak icin "Windows XP N Edition" var zaten. WMP icermiyor. Sen baya geriden takip ediyorsun. support.microsoft.com/...
Windows 7'nin de "E Edition"inda Browser secim ekrani olacak ve WMP icermeyen versiyonu da olacak.
Ayrica XP ve Vista'nin da E Edition'lari hazirlanacak.
Bence cok iyi. Firefox ve VLC kullaniyorum. Gereksiz programlar istemiyorum. Isteyen yine yukleyebilir. Boylece secme ozgurlugu geliyor.
Arkadaş net olarak açıklamış, MS haklı diyenler yukarıdaki yazıyı bir daha okusun...
dağdan gelip bağdakileri kovmak gibi oluyor sanki
Bir Opera çalışanı blogunda Opera'nın Microsoft'u şikayet etmesinin arkasında yatan amacı açıklayan bir soru-cevap yazısı yayınladı. Merak edilenler bu haberde.
Hatırlarsanız Opera geçtiğimiz günlerde Microsoft ile ilgili AB komisyonuna şikayette bulunmuştu. Yayınlanan soru-cevap makalesi tam da tartışılan sorulara cevap vermeyi amaçlıyor. Özellikle forumumuzda dile getirilen konulara cevap vermesi açısından, giriş yazısını kısa kesip bu uzun makaleye geçelim.
Biraz Uzun mu Ne?
Soru: Neden şimdi?
Cevap: Çünkü AB şu sıralarda Microsoft'u inceliyor. Bu, Microsoft'u davranışlarından dolayı göreve çağırmak için bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmezsek, tamamen yok olabilir ve açık web için mücadeleyi kaybetmiş olabiliriz.
S: Microsoft'u standartlara uydurmakla tarayıcı seçiminin alakası ne?
C: Teknolojiyle haşır neşir olan biri için farklı bir tarayıcı yüklemek kolay olsa da, birçok site Microsoft'un sahip olduğu ve sadece IE tarafından desteklenen teknolojileri kullandığı için ya da IE'nin standartlara desteğini sağlamak için (diğer tarayıcılarla sorun çıkartan) çözüm yolları içermesinden dolayı hâlâ MSIE kullanımını gerektiriyor. Ortada gerçek bir tercihin olması için, web kullanıcıları başka bir tarayıcı seçebilmeli ve istediği sitede onu kullanabilmelidirler.
S: Önceden yüklenmiş bir tarayıcı olmadan kullanıcılar başka bir tarayıcıyı nasıl indirecek?
C: Bizim şikayetimiz, Windows tüm tarayıcılar yüklü şekilde dağıtılmalı anlamına gelmiyor. Önemli olan ortada gerçekten bir seçimin olması.
Şu anda, Microsoft tarayıcısını baskın konumda olan işletim sistemiyle birlikte dağıtıyor. Bu, Microsoft etkin bir biçimde açık standartları sarsmaya çalışmasaydı problem olmazdı. Basitçe, Microsoft'un tarayıcı alanındaki konumu kullanıcıları kendi sahip olduğu teknolojilere bağlamasına olanak tanıyor.
Bu iki uçlu yaklaşımla, Microsoft standartlara uymaya zorlanacak ve tarayıcıları gelecekte bu kadar baskın olmayacağı için aynı hareketleri tekrarlaması önlenecektir.
S: Fakat Opera da çeşitli cihazlara yüklü geliyor. Bu Opera'yı iki yüzlü yapmaz mı?
C: Yazılımı birlikte dağıtmak tek başına problem yaratmıyor. Internet Explorer'ın durumundaki sorun, Microsoft'un pazardaki güçlü konumunu rekabeti bastıracak şekilde kullanıyor olması.
S: Apple Safari ile/Ubuntu Firefox ile yüklü geliyor, buna ne diyeceksiniz?
C: Üstteki cevap bunun için de geçerli. Yazılımı birlikte dağıtmak, pazardaki baskın bir şirket bunu başka taktiklerle birlikte diğerlerinin rekabetini önleyecek şekilde kullanmadıkça sorun değil.
Lütfen Safari'nin, Firefox'un standartlara uyumluluk konusunda gayet başarılı olduğunu unutmayın. Eğer MSIE uyumluluğu ile uğraşmak zorunda kalmasalardı, bu tarayıcılar (ve Opera) standartlara desteğini artırmak için daha geniş bir zaman ayırabilirlerdi.
S: Opera sadece şikayet etmek yerine reklama ağırlık vermeli. Firefox'u örnek alın.
C: MSIE'yi tahtından etmek için milyarlarca dolar ve birçok yıl harcandı ve IE hâlâ pazarın %80'inden fazlasına sahip. Microsoft aynı zamanda rekabeti önlemek için standartlara karşı gelmeye devam ediyor. Firefox, Google ve IBM gibi şirketlerin yardımıyla gayet iyi gidiyor, ancak %80-90 pazar payı geçmişinde pazar konumunu kötüye kullanmış olan bir tarayıcı için çok yüksek bir oran.
S: Opera bunu umutsuzluğundan yapıyor.
C: Opera Software finansal olarak; bankada hatırı sayılır bir miktarda nakit, kârlı işlemler ve 2007'nin 3. çeyreğinde 2006'ya göre %50'den fazla gelir artışıyla (masaüstü gelirleri %100'den fazla arttı) gayet iyi konumda. Taşınabilir aygıtlar ve diğer cihazlar alanındaysa Opera Software'in müşterileri arasında Nintendo, Sony, Nokia, Samsung ve Motorola gibi tanınmış şirketler bulunuyor. Bunun yanında ücretsiz kullanılabilen mobil tarayıcımız pazar payını hızla artırmaktadır.
Ne yazık ki, Microsoft'un hareketleri sonucu oluşan problemleri çözmek için çok miktarda kaynak harcanmaktadır. Opera Software bu sorundan şikayetçi olan tek firma değildir. Diğer tarayıcı üreticileri de web geliştiricileri gibi bu sorunlarla uğraşmak için azımsanmayacak paralar harcamaktadırlar.
S: Yine de hiçbir tarayıcı standartlara %100 uyumlu değildir, değil mi?
C: Bu doğru. Her zaman düzeltilmesi gereken hatalar vardır, ve her standarda kısa sürede tam olarak uyum sağlamak mümkün değildir. Fakat, tarayıcı üreticileri diğer tarayıcıların nasıl çalıştığını incelemeye bu kadar çok zaman ayırmak zorunda kalmasa ve bunun yerine sadece standartları düzgün biçimde uygulamaya yoğunlaşsaydı ne olurdu? Ayrıca, uyum sağlamada hataların olmasıyla hiç uyum sağlamaya çalışmamak ve hatta etkin biçimde diğerlerinin yolunu kesmek amacıyla uyum sağlanmasını önlemeye çalışmak arasında fark vardır.
S: Opera aslında açık standartları önemsemiyor. Bu sadece popülerlik kazanmak için tribünlere oynamak!
C: Bu olay Opera Software'e kesinlikle bir miktar popülerlik kazandırmış olsa da bilinmesi gereken, açık standartların Opera Software için merkezi konumda olduğudur. Opera yıllardır açık standartları yaygınlaştırmak için çok miktarda para harcamıştır; bunun nedeni açık standartların bizim gibi, pazardaki diğerlerine oranla daha küçük oyuncuların rekabetini kolaylaştırmasıdır.
Öyle denilebilir ki açık standartlar için mücadele etmek Opera Software'in iş modeli içindeki kilit bileşenlerden biridir.
Kaynak : shiftdelete.net
@DEATH71
Hocam haklısında fakat insanlar diğer yazılımlar için neden ücret ödemek istesinler ki? Mesela Microsoft ie'yi koymasa, Media Player'ı koymasa(Ki bazı sürümlerinde yok), CD-DVD yazma programını entegre etmese, Resim ve fotoğraf görüntüleyici koymasa, Not defteri; paint vb. yazılımları koymasa, ve hatta Windows Update'i (önemli güncellemeler hariç) ücretli yapsa ne olurdu? Birçok kişi işgören ve kolay kullanıma sahip yazılım alabilmek için(PowerDVD vb.) para verecekti. Bazı ücretsiz yazılımlar iş görebilirdi; fakat ücretli yazılımlarında teknik desteği fazla olduğundan ücretli yazılımlar tercih edilebilirdi. Bu yüzden bence herşeyi de dışarıdan almanın gerekli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Photoshop gibi yazılımlar için ekstra ücret ödeniyor, İşletim sisteminden başka da masraf çıkmasın yani :)
haklısın..bende koymasın demiyorumki zaten koymasından yanayım..ama yaparken azıcık özenseler fenamı olur güvenlik konusunda..örneğin ie7 ye çıkan yamaların haddi hesabı yoktu.ie8 ile birşeyler becerdi gibi ama biraz daha çalışması lazım..