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Mozilla ve Opera: Windows 7 ile gezgin pazarındaki dengeler değiştirilmek isteniyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,6b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla ve Opera: Windows 7 ile gezgin pazarındaki dengeler değiştirilmek isteniyor
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Yayımlanmaya Aday (RC) sürümü geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Windows 7 işletim sistemi için en dikkat çekici iddia Mozilla ve Opera'dan geldi. Gezgin pazarının iki büyük oyuncusu, Windows 7 işletim sistemiyle Microsoft'un haksız avantaj sağlayarak Internet Explorer'ın kullanım yaygınlığını arttırmayı hedeflediğini dile getiriyorlar.

Mozilla Vakfı'nın yöneticisi ve aynı zamanda Firefox'un geliştiricilerinden Mitchell Baker açıklamasında, Windows 7 ile ilgili ilk izlenimlerinin, yeni işletim sistemiyle açık bir şekilde gezgin pazarındaki dinamiklerin Internet Explorer lehine değiştirilmek istendiğini dile getirdi.

Gezgin pazarının bir diğer köklü ve iddialı temsilcisi Opera'nın da benzer düşünce içerisinde olduğu bildiriliyor. Microsoft tarafından henüz bu iddialara karşı herhangi bir yanıt verilmiş olmasa da Redmond merkezli yazılım firması, daha önceki açıklamalarında kullanıcıların yeni işletim sisteminde, Internet Explorer gibi ana programları kapatabileceğini açıklamıştı.


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HoLY.oNE 10 yıl
saçmalığın daniskası mu ff kendini bi b-ktan zannetmeye basladı adam kendi işletim sistemini yapıyor herhalde ie yi gomucek sizinkini gomcek ..google nin işletim sisteminde gidip adam ie 8 i mi gomcek hayır gidip chrome yi gomcek..yazık

+ olark windows olmasa sen olmazdın mozilla haddini bil
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herolife 10 yıl
ayrıca şunuda belirtmeliyim ki yazılımlar işletim sistemlerine uyumlu yazılır işletim sistemleri yazılımlara uyumlu çıkmaz.
misal halen microsoft haksız diyenler varsa ie yüklü olmasa modem ayarlarını nerden yapıcaksınız kaçınız telnetten modeme bağlanmayı biliyor ?
internet siteleri her tarayıcıda farklı yorumlanır bu doğrudur bunun için yaptığınız sitede gerekli optimizasyonları yapmanız gerekir.her tarayıcı internet sitesini farklı yorumlar bunun için yaygara yapmaları çok yanlış.microsoft w3c standartlarına uymuyorsa siz uyun efendi uslu takılın :)
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Deleted User 10 yıl
[Deleted by Admins]
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herolife 10 yıl
kardeşim ne saçmalıyosunuz siz tamam hadi tarayıcı yüklü gelsin opera safari bilmem kim şu bu yarın öbür günde dersiniz media player yüklü geliyo tekelcilik yapıyolar itunes winamp vs vs. yüklü gelsin yarın neroda der microsoft kendi dvd yazdırma programını kullanıyo tekelcilik yapıyo nero entegreli gelsin ohh ne ala ya çamur at izi kalsın microsoft tekelci olsun! bunlarla uğraşacağınıza daha iyi bir tarayıcı üretmeye bakın bu ve bunlar gibiler ağzını açarken microsoft geleceğin teknolojilerini tasarlıyor ve her alanda liderler.
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DHArcadia 10 yıl

herolife

kardeşim ne saçmalıyosunuz siz tamam hadi tarayıcı yüklü gelsin opera safari bilmem kim şu bu yarın öbür günde dersiniz media player yüklü geliyo tekelcilik yapıyolar itunes winamp vs vs. yüklü gelsin yarın neroda der microsoft kendi dvd yazdırma programını kullanıyo tekelcilik yapıyo nero entegreli gelsin ohh ne ala ya çamur at izi kalsın microsoft tekelci olsun! bunlarla uğraşacağınıza daha iyi bir tarayıcı üretmeye bakın bu ve bunlar gibiler ağzını açarken microsoft geleceğin teknolojilerini tasarlıyor ve her alanda liderler.


AB'nin anti-trost duzenlemelerine uymak icin "Windows XP N Edition" var zaten. WMP icermiyor. Sen baya geriden takip ediyorsun. support.microsoft.com/...

Windows 7'nin de "E Edition"inda Browser secim ekrani olacak ve WMP icermeyen versiyonu da olacak.
Ayrica XP ve Vista'nin da E Edition'lari hazirlanacak.

Bence cok iyi. Firefox ve VLC kullaniyorum. Gereksiz programlar istemiyorum. Isteyen yine yukleyebilir. Boylece secme ozgurlugu geliyor.
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Deleted User 10 yıl
[Deleted by Admins]
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RCox 10 yıl

Orjinalden alıntı: erhanlale

Arkadaslar, microsoft a hak verirken bariz bir hata yapiyorsunuz. Röportajda da deginilmis olayi daha basitce aciklayayim:

Farkli üreticilerden cikan ürünlerin birbirleri ile uyumlu calismasinin ön kosulu bu standartlar. Web standartlarini belirleyen kurumun adi da "World Wide Web Consortium" (ks. W3C).

Internet Explorer bugüne kadar W3C standartlarina uygun yazilmis kodlari yanlis göstererek kendi koydugu farkli standartlari uyguladi.

Bircok kullanici "Web Tarayicisi" nedir bilmiyor, internete girmek ici "mavi e" ye basilir zannediyor. Pazarin en cok kullanilan internet tarayicisi internet explorer oldugu icin, bircok web tasarimci W3C standartlarina degil, Microsoft standartlarina uygun siteler yapti.

W3C standartlarinda kod yazarak sayfa tasarlayanlar, ekstra ugrasarak sayfalarin "IE" de dogru görülebilecek bicimde ayarliyorlar. Cünkü pazarin hakimi IE.

Ama daha cok "sadece IE" icin hazirlanmis sayfa var. Farkli web tarayicilari ile hic test edilmemis.
(eskiden daha fazla rastlanan) diger tarayicilarda sayfanin bozuk görünmesi problemi böyle ortaya cikti.

Bircok devlet sayfasi hala yalnizca IE uyumlu ve bunlara girmek zorunda kalan linux yada mac os kullanicilarinin "virtual pc" gibi emulatörlerden baska sanslari yok.

Diger tarayicilari üretenler sikayetci, cünkü kendileri daha hizli, daha güvenli ve daha kullanisli tarayicilar yapsa dahi, IE standartlarini kabul etmezlerse bircok sayfayi bozuk gösterecekler ve bu yüzden bircok kullanici sadece IE kullanacak.

Haksiz rekabet söylemi, microsoft un standartlara uyum saglamayarak kendi standartlarini dayatmasindan, bunu da daha iyi bir web tarayicisi üreterek degil, windows ile standart olarak gelmesinden dogan avantajla yapmasindan kaynaklaniyor.



Arkadaş net olarak açıklamış, MS haklı diyenler yukarıdaki yazıyı bir daha okusun...
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Last_Requiem 10 yıl
Microsoft'un bazı programların ve yazılımların geliştirilmesine destek olmalı köstek değil.Sonuçta yazılım seçme özgürlüğü tüketicinin olmalı.Bir işletim sistemi belirli yazılımları,programları dayatmamalıdır.
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yc#1 10 yıl
Yazılımlar hakkında ilgili bir kullanıcı Irfanview, Firefox, VLC Player kullanıp Windows'un yanında gelen programlara midane etmeyebilir. Lakin bilgisayarla yeni tanışan bir kullanıcı ne yapsın ? Yalın bir işletim sistemi mi kullansın ?
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DLI 10 yıl
bencede microsoft haklı

dağdan gelip bağdakileri kovmak gibi oluyor sanki
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santhora 10 yıl
yaw adam senin tarayıcını engellese ya da yükletmese tamam haksız rekabet diycem ama acayip saçmalıyorlar. sende yap o zaman bi isletim sistemi koy kendi tarayıcını. eğer işletim sistemi yapamıyosan ie 8 den daha iyisini yap,(ki bence yapabiliyolar) isteyen windows'a seninkini kurup kullansın. araba markaları arabalarına standart müzik sistemi koyunca diğer müzik sistemi üreten markalar bişey diyebiliyorlar mı?
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callx 10 yıl
Opera'nın Amacı Ne? (17 Aralık 2007)

Bir Opera çalışanı blogunda Opera'nın Microsoft'u şikayet etmesinin arkasında yatan amacı açıklayan bir soru-cevap yazısı yayınladı. Merak edilenler bu haberde.

Hatırlarsanız Opera geçtiğimiz günlerde Microsoft ile ilgili AB komisyonuna şikayette bulunmuştu. Yayınlanan soru-cevap makalesi tam da tartışılan sorulara cevap vermeyi amaçlıyor. Özellikle forumumuzda dile getirilen konulara cevap vermesi açısından, giriş yazısını kısa kesip bu uzun makaleye geçelim.

Biraz Uzun mu Ne?

Soru: Neden şimdi?

Cevap: Çünkü AB şu sıralarda Microsoft'u inceliyor. Bu, Microsoft'u davranışlarından dolayı göreve çağırmak için bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmezsek, tamamen yok olabilir ve açık web için mücadeleyi kaybetmiş olabiliriz.

S: Microsoft'u standartlara uydurmakla tarayıcı seçiminin alakası ne?

C: Teknolojiyle haşır neşir olan biri için farklı bir tarayıcı yüklemek kolay olsa da, birçok site Microsoft'un sahip olduğu ve sadece IE tarafından desteklenen teknolojileri kullandığı için ya da IE'nin standartlara desteğini sağlamak için (diğer tarayıcılarla sorun çıkartan) çözüm yolları içermesinden dolayı hâlâ MSIE kullanımını gerektiriyor. Ortada gerçek bir tercihin olması için, web kullanıcıları başka bir tarayıcı seçebilmeli ve istediği sitede onu kullanabilmelidirler.

S: Önceden yüklenmiş bir tarayıcı olmadan kullanıcılar başka bir tarayıcıyı nasıl indirecek?

C: Bizim şikayetimiz, Windows tüm tarayıcılar yüklü şekilde dağıtılmalı anlamına gelmiyor. Önemli olan ortada gerçekten bir seçimin olması.

Şu anda, Microsoft tarayıcısını baskın konumda olan işletim sistemiyle birlikte dağıtıyor. Bu, Microsoft etkin bir biçimde açık standartları sarsmaya çalışmasaydı problem olmazdı. Basitçe, Microsoft'un tarayıcı alanındaki konumu kullanıcıları kendi sahip olduğu teknolojilere bağlamasına olanak tanıyor.

Bu iki uçlu yaklaşımla, Microsoft standartlara uymaya zorlanacak ve tarayıcıları gelecekte bu kadar baskın olmayacağı için aynı hareketleri tekrarlaması önlenecektir.

S: Fakat Opera da çeşitli cihazlara yüklü geliyor. Bu Opera'yı iki yüzlü yapmaz mı?

C: Yazılımı birlikte dağıtmak tek başına problem yaratmıyor. Internet Explorer'ın durumundaki sorun, Microsoft'un pazardaki güçlü konumunu rekabeti bastıracak şekilde kullanıyor olması.

S: Apple Safari ile/Ubuntu Firefox ile yüklü geliyor, buna ne diyeceksiniz?

C: Üstteki cevap bunun için de geçerli. Yazılımı birlikte dağıtmak, pazardaki baskın bir şirket bunu başka taktiklerle birlikte diğerlerinin rekabetini önleyecek şekilde kullanmadıkça sorun değil.

Lütfen Safari'nin, Firefox'un standartlara uyumluluk konusunda gayet başarılı olduğunu unutmayın. Eğer MSIE uyumluluğu ile uğraşmak zorunda kalmasalardı, bu tarayıcılar (ve Opera) standartlara desteğini artırmak için daha geniş bir zaman ayırabilirlerdi.

S: Opera sadece şikayet etmek yerine reklama ağırlık vermeli. Firefox'u örnek alın.

C: MSIE'yi tahtından etmek için milyarlarca dolar ve birçok yıl harcandı ve IE hâlâ pazarın %80'inden fazlasına sahip. Microsoft aynı zamanda rekabeti önlemek için standartlara karşı gelmeye devam ediyor. Firefox, Google ve IBM gibi şirketlerin yardımıyla gayet iyi gidiyor, ancak %80-90 pazar payı geçmişinde pazar konumunu kötüye kullanmış olan bir tarayıcı için çok yüksek bir oran.

S: Opera bunu umutsuzluğundan yapıyor.

C: Opera Software finansal olarak; bankada hatırı sayılır bir miktarda nakit, kârlı işlemler ve 2007'nin 3. çeyreğinde 2006'ya göre %50'den fazla gelir artışıyla (masaüstü gelirleri %100'den fazla arttı) gayet iyi konumda. Taşınabilir aygıtlar ve diğer cihazlar alanındaysa Opera Software'in müşterileri arasında Nintendo, Sony, Nokia, Samsung ve Motorola gibi tanınmış şirketler bulunuyor. Bunun yanında ücretsiz kullanılabilen mobil tarayıcımız pazar payını hızla artırmaktadır.

Ne yazık ki, Microsoft'un hareketleri sonucu oluşan problemleri çözmek için çok miktarda kaynak harcanmaktadır. Opera Software bu sorundan şikayetçi olan tek firma değildir. Diğer tarayıcı üreticileri de web geliştiricileri gibi bu sorunlarla uğraşmak için azımsanmayacak paralar harcamaktadırlar.

S: Yine de hiçbir tarayıcı standartlara %100 uyumlu değildir, değil mi?

C: Bu doğru. Her zaman düzeltilmesi gereken hatalar vardır, ve her standarda kısa sürede tam olarak uyum sağlamak mümkün değildir. Fakat, tarayıcı üreticileri diğer tarayıcıların nasıl çalıştığını incelemeye bu kadar çok zaman ayırmak zorunda kalmasa ve bunun yerine sadece standartları düzgün biçimde uygulamaya yoğunlaşsaydı ne olurdu? Ayrıca, uyum sağlamada hataların olmasıyla hiç uyum sağlamaya çalışmamak ve hatta etkin biçimde diğerlerinin yolunu kesmek amacıyla uyum sağlanmasını önlemeye çalışmak arasında fark vardır.

S: Opera aslında açık standartları önemsemiyor. Bu sadece popülerlik kazanmak için tribünlere oynamak!

C: Bu olay Opera Software'e kesinlikle bir miktar popülerlik kazandırmış olsa da bilinmesi gereken, açık standartların Opera Software için merkezi konumda olduğudur. Opera yıllardır açık standartları yaygınlaştırmak için çok miktarda para harcamıştır; bunun nedeni açık standartların bizim gibi, pazardaki diğerlerine oranla daha küçük oyuncuların rekabetini kolaylaştırmasıdır.

Öyle denilebilir ki açık standartlar için mücadele etmek Opera Software'in iş modeli içindeki kilit bileşenlerden biridir.

Kaynak : shiftdelete.net
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01Mrt 10 yıl
@*Furious*... bu hep konuşuluyordu zaten hepte konuşulacak gibi... hatta davalar filan açıldı çokta ilgilenmediğim için, birşey söylemek istemiyorum... Sanırım bu seferki olay şu rakipleri artık o kadar da kötü değil... MS ve İE ye antipatim olmasına rağman bunu söyleyebilirim... :)
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psychemy 10 yıl
varsayılan tarayıcım firefox olmasına rağmen messenger iletisinde ki bir linke tıkladığımda zonk diye internet explorer açıldığı günler dün gibi aklımda.. hala eskaza birinin alanına bakmak istesem veya bi reklama tıklasam aynı şey olur. ayrıca merak ediyorum ben istemessem internet explorer kaldırabilir miyim sistemden?
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DarkSidesOfMe 10 yıl
ms nin ie yi işletim sistemleri içine gömmesi kadar doğal birşey olamaz. Adamlar bu işletim sistemini tasarlamışlar. istediğini koyabilir. Kimse windows zip dosyalarını açarken birşey demiyorda ie için muhabbet yapıyor anlamıyorum. Ms fanatiğide değilim ama yiğidi öldür hakkını yeme derim her zaman.
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buraoca2 10 yıl
Evet bende haksız buluyorum mozilla ve opera'nın düşüncelerini. Microsoft yeni işletim sistemi çıkarmayı düşünüyor, daha sonra önceki işletim sisteminde bulunan yazılımları geliştirmek istiyor. Daha sonra Mozilla'da geliştirilmesine karşı çıkıyor! Adamların en doğal hakkı. Yeni bir işletim sistemi piyasaya sürecekler; fakat işletim sistemindeki yazılımlar aynı performansta veya özellikte(Kısacası geliştirilmemiş) olacak. O zaman yeni işletim sistemini niye çıkarsınlar? Sonuçta Mozilla dünkü çocuk. Bugün Microsoft'a karşı çıkıyor. Opera'da direk birşey söylememiş, sadece Mozilla'yı desteklemiş. Sonuçta Opera'da Mozilla'dan daha eski bir geçmişe sahip. Ama önce kendi söz söylemek yerine sadece Mozilla'ya katılıyor neden acaba? Mozilla'nın bu tavrını hiç hoş bulmadım. Sen yap daha iyisini, zaten kullanılmaya devam edileceksin. Neden bu kadar büyük bir tavır(Ki bence haklı olsa sonuna kadar Mozilla'nın arkasında olurum; ama bu durumda hiç istemesemde Microsoft'u desteklemek durumundayım) sergiliyorsun? Neyse bakalım sonuç ne olacak... Bekleyip görelim...
@DEATH71
Hocam haklısında fakat insanlar diğer yazılımlar için neden ücret ödemek istesinler ki? Mesela Microsoft ie'yi koymasa, Media Player'ı koymasa(Ki bazı sürümlerinde yok), CD-DVD yazma programını entegre etmese, Resim ve fotoğraf görüntüleyici koymasa, Not defteri; paint vb. yazılımları koymasa, ve hatta Windows Update'i (önemli güncellemeler hariç) ücretli yapsa ne olurdu? Birçok kişi işgören ve kolay kullanıma sahip yazılım alabilmek için(PowerDVD vb.) para verecekti. Bazı ücretsiz yazılımlar iş görebilirdi; fakat ücretli yazılımlarında teknik desteği fazla olduğundan ücretli yazılımlar tercih edilebilirdi. Bu yüzden bence herşeyi de dışarıdan almanın gerekli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Photoshop gibi yazılımlar için ekstra ücret ödeniyor, İşletim sisteminden başka da masraf çıkmasın yani :)
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Tolgá 10 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

Evet bende haksız buluyorum mozilla ve opera'nın düşüncelerini. Microsoft yeni işletim sistemi çıkarmayı düşünüyor, daha sonra önceki işletim sisteminde bulunan yazılımları geliştirmek istiyor. Daha sonra Mozilla'da geliştirilmesine karşı çıkıyor! Adamların en doğal hakkı. Yeni bir işletim sistemi piyasaya sürecekler; fakat işletim sistemindeki yazılımlar aynı performansta veya özellikte(Kısacası geliştirilmemiş) olacak. O zaman yeni işletim sistemini niye çıkarsınlar? Sonuçta Mozilla dünkü çocuk. Bugün Microsoft'a karşı çıkıyor. Opera'da direk birşey söylememiş, sadece Mozilla'yı desteklemiş. Sonuçta Opera'da Mozilla'dan daha eski bir geçmişe sahip. Ama önce kendi söz söylemek yerine sadece Mozilla'ya katılıyor neden acaba? Mozilla'nın bu tavrını hiç hoş bulmadım. Sen yap daha iyisini, zaten kullanılmaya devam edileceksin. Neden bu kadar büyük bir tavır(Ki bence haklı olsa sonuna kadar Mozilla'nın arkasında olurum; ama bu durumda hiç istemesemde Microsoft'u desteklemek durumundayım) sergiliyorsun? Neyse bakalım sonuç ne olacak... Bekleyip görelim...

@DEATH71

Hocam haklısında fakat insanlar diğer yazılımlar için neden ücret ödemek istesinler ki? Mesela Microsoft ie'yi koymasa, Media Player'ı koymasa(Ki bazı sürümlerinde yok), CD-DVD yazma programını entegre etmese, Resim ve fotoğraf görüntüleyici koymasa, Not defteri; paint vb. yazılımları koymasa, ve hatta Windows Update'i (önemli güncellemeler hariç) ücretli yapsa ne olurdu? Birçok kişi işgören ve kolay kullanıma sahip yazılım alabilmek için(PowerDVD vb.) para verecekti. Bazı ücretsiz yazılımlar iş görebilirdi; fakat ücretli yazılımlarında teknik desteği fazla olduğundan ücretli yazılımlar tercih edilebilirdi. Bu yüzden bence herşeyi de dışarıdan almanın gerekli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Photoshop gibi yazılımlar için ekstra ücret ödeniyor, İşletim sisteminden başka da masraf çıkmasın yani :)

haklısın..bende koymasın demiyorumki zaten koymasından yanayım..ama yaparken azıcık özenseler fenamı olur güvenlik konusunda..örneğin ie7 ye çıkan yamaların haddi hesabı yoktu.ie8 ile birşeyler becerdi gibi ama biraz daha çalışması lazım..
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