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    İlk kez mRNA teknolojisiyle en tehlikeli veba türüne karşı aşı geliştirildi

    Bilim insanları, COVID-19 aşılarındaki mRNA teknolojisini kullanarak antibiyotiklere karşı olan dirençli ölümcül veba bakterisine karşı ilk etkili aşıyı geliştirdi.

    mRNA teknolojisiyle geliştirilen ilk bakteri aşısı: Vebaya son Tam Boyutta Gör
    Tel Aviv Üniversitesi ile İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, COVID-19’a karşı geliştirilen mRNA aşı teknolojisini ilk kez antibiyotiklere dirençli ölümcül bir bakteriye karşı kullandı. Yürütülen deneylerde, geliştirilen aşının hayvan modellerinde Yersinia pestis bakterisine karşı yüzde 100 koruma sağladığı açıklandı. Bu bakteri, tarihin en yıkıcı salgınlarından biri olan Kara Veba’ya neden olmuştu.

    mRNA tabanlı ilaç geliştirme konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dan Peer, araştırmaya liderlik ediyor. Yeni geliştirilen aşı, tıpkı COVID-19 aşılarında olduğu gibi lipit nanopartiküller aracılığıyla vücuda veriliyor. Ancak burada önemli bir fark var. Virüsler insan hücrelerine girerek çoğalmak zorundayken, bakteriler kendi proteinlerini kendi başlarına üretir. Bu nedenle mRNA aşılarının bakterilere karşı işe yaraması çok daha karmaşık.

    Araştırma ekibi, 2023 yılında insan hücresi içinde bakteriyel proteinlerin doğru şekilde üretilmesini sağlayan özel bir teknik geliştirdi. Bu sayede bağışıklık sistemi bu proteini gerçek bir bakteriyel tehdit gibi algılayıp etkili bir savunma yanıtı oluşturabiliyor.

    En tehlikeli veba türüne çözüm bulundu

    mRNA teknolojisiyle geliştirilen ilk bakteri aşısı: Vebaya son Tam Boyutta Gör
    Yeni aşı, tarihte milyonlarca insanın ölümüne yol açan pnömonik veba formuna karşı geliştirildi. En tehlikeli veba türü olan pnömonik veba, solunum yoluyla bulaşıyor ve insandan insana yayılabiliyor.

    Prof. Peer, bu vebaya karşı aşıyı oluşturmak için iki protein, yani iki antijen kullandıklarını ve hayvan modellerinde iki doz sonrası yüzde 100 koruma sağladıklarını söylüyor.

    Halihazırda Batı ülkelerinde vebaya karşı onaylı bir aşı bulunmuyor. Bu gelişme, yalnızca veba değil, aynı zamanda diğer antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı da mRNA teknolojisinin geniş ölçekli kullanımının önünü açabilir. Çalışmanın detayları, bilim dünyasında prestijli yayınlardan biri olan Advanced Science dergisinin kapağında yer aldı.

    Kaynakça https://medicalxpress.com/news/2025-07-covid-vaccine-technology-mrna-defense.html https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202501286
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