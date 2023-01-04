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    Parmaktan tansiyon ölçme dönemi

    Valencell tarafından geliştirilen oksimetre tarzındaki cihaz kullanıcının parmağından doğruluk oranı yüksek bir şekilde tansiyon ölçümü yapabiliyor. Cihaz onay aşamasında. 
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    Valencell Tam Boyutta Gör
    Günümüzde pek çok Çinli akıllı saat tansiyon ölçtüğünü iddia etse de Omron akıllı saatinde gördüğümüz gibi, hassas ölçüm adına kolun belirli bir bölgesini sıkan torbacıklar gerekiyor. Valencell ise farklı bir çözüm geliştirmiş.

    Valencell nedir?

    CES 2023 fuarına gelen Valencell ölçüm cihazı oksimetre parmak ölçüm cihazlarına çok benziyor. Cihazda nabız ölçüm sensörleri yer alıyor ancak bu sensörler daha fazla veri toplayarak bir algoritmadan geçiriyor. Girişimin 7000 hastadan topladığı verilerle oluşmuş bir veri tabanında karşılaştırma yaparak tansiyon değerlerini ölçüyor. Hem diyastolik hem de sistolik sonuçların yüksek doğruluk oranıyla sunulduğu belirtiliyor.

    Valencell sonuçları hem kendi ekranında hem de mobil uygulamadan sunabiliyor. Halen ABD İlaç Dairesi’nde onay sürecinde olan Valencell eğer onay alabilirse sağlık alanında bir devrim olabilir zira girişim akıllı saatler için ölçüm sensörleri de geliştiriyor. Cihaz ise 99$’dan piyasaya çıkacak.

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