MSI, 4.5 milyon dizüstü bilgisayar satacağını tahmin ediyor

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Anakart ve ekran kartları kadar dizüstü bilgisayarıyla da sık sık gündeme gelen Tayvanlı lider donanım üreticilerinden MSI'ın bu sene 4.5 milyon dizüstü bilgisayarlar satmayı hedeflediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon dizüstü bilgisayar satan ve bu sene %50 daha fazla satmayı hedefleyen firmanın iddialı beklentisinde duyurusu yeni yeni yapılan ve Intel'in CULVVplatformunu temel alan X-Slim serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarların ciddi katkısı var zira bu serinin, firma toplam satışlarının yarısını oluşturması bekleniyor.

Çin merkezli Economic Daily News'ın haberine göre Amerika pazarında görünmeye başlayan Avrupa'da ise yeni yeni lanse edilen X-Slim serisi dizüstü bilgisayarlar, MSI'ın bu yılki dizüstü bilgisayar satışlarının yaklaşık yarısını oluşturacak. 13.4" X-Slim X320 ve X340 modellerini resmi olarak duyuran, 15.6" X600 modelinin yanı sıra 11.6"-14.1" arası farklı segmentlere yönelik yeni modeller de zaman içerisinde seriye eklenecek.