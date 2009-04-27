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MSI, 4.5 milyon dizüstü bilgisayar satacağını tahmin ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, 4.5 milyon dizüstü bilgisayar satacağını tahmin ediyor
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Anakart ve ekran kartları kadar dizüstü bilgisayarıyla da sık sık gündeme gelen Tayvanlı lider donanım üreticilerinden MSI'ın bu sene 4.5 milyon dizüstü bilgisayarlar satmayı hedeflediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon dizüstü bilgisayar satan ve bu sene %50 daha fazla satmayı hedefleyen firmanın iddialı beklentisinde duyurusu yeni yeni yapılan ve Intel'in CULVVplatformunu temel alan X-Slim serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarların ciddi katkısı var zira bu serinin, firma toplam satışlarının yarısını oluşturması bekleniyor.

Çin merkezli Economic Daily News'ın haberine göre Amerika pazarında görünmeye başlayan Avrupa'da ise yeni yeni lanse edilen X-Slim serisi dizüstü bilgisayarlar, MSI'ın bu yılki dizüstü bilgisayar satışlarının yaklaşık yarısını oluşturacak. 13.4" X-Slim X320 ve X340 modellerini resmi olarak duyuran, 15.6" X600 modelinin yanı sıra 11.6"-14.1" arası farklı segmentlere yönelik yeni modeller de zaman içerisinde seriye eklenecek.


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sertacaygun 10 yıl
Yeni logo, yeni politika, yeni hedefler... MSI harika işler yapmaya başladı.
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mahho88 10 yıl
hayırlısı olsun fiyat performansı iyi ve teknik servisi de yaygın olursa güzel işler başarırlar
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bolu 10 yıl
kullanıcıların ilk tercihi Türkiye'de Asus ya da Acer oluyor genelde.Ama yurt dışında bilmiyorum.
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max975 10 yıl
bu krizde olur inşallah..
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