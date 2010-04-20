MSI, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine destek veren anakartlarını açıkladı

Önde gelen anakart üreticilerinden MSI, AMD'nin önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu anakartları açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Soket AM3 formundaki MSI anakartların tamamı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu. Gerek AMD gerekse de Nvidia çipsetli, gerek eski gerekse de yeni Soket AM3 anakartlarının Phenom II X6 uyumluluğuna sahip olduğunu belirten MSI, kullanıcıların BIOS güncellemesiyle yeni işlemcileri kullanılabileceğini belirtti.

İşte MSI'ın Soket AM3 anakartları ve Phenom II X6 desteği kazandıran ilgili BIOS sürümleri;