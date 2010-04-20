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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine destek veren anakartlarını açıkladı

9 yıl
19,6b
1
25
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine destek veren anakartlarını açıkladı
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Önde gelen anakart üreticilerinden MSI, AMD'nin önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu anakartları açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Soket AM3 formundaki MSI anakartların tamamı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu. Gerek AMD gerekse de Nvidia çipsetli, gerek eski gerekse de yeni Soket AM3 anakartlarının Phenom II X6 uyumluluğuna sahip olduğunu belirten MSI, kullanıcıların BIOS güncellemesiyle yeni işlemcileri kullanılabileceğini belirtti.

İşte MSI'ın Soket AM3 anakartları ve Phenom II X6 desteği kazandıran ilgili BIOS sürümleri;

MSI, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine destek veren anakartlarını açıkladı
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DH Misafiri 8 yıl
cpu-upgrade.com/...(MS-7376).html K9A2 platinum X6 yı destekliyor msi kendi sitesindede yayınlamıs msi.com/...
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Humboldt 8 yıl
Az önce baktım ve güzel birşeyle karşılaştım. Msi elimdeki msi ka780g anakartına 6 çekirdek desteği veren biosu yayınlamış

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






msi.com/...



Biosu indirdim ve masaüstünden flashladım. Pc normal olarak açıldı gerekli ayarları biostan yaptım ikinci açılışta anakarttan durmadan aralıksız bir biple açılmaya başladı. Kırmızı renkte bir uyarı vardı ne olduğunu hatırlamıyorum. Masaüstüne kadar sorunsuz olarak açılmasına rağmen içim rahat etmedi ve eski biosa döndüm.



Ddr2 kullanıp da 6 çekirdek kullanmak isteyenler mutlaka anakartlarının bioslarını kontrol etsin derim
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DavutGENC 9 yıl
Amd ciler msı asus gigabyte bakıcagınıza Biostar,EpoX,Sapphire, gibi anakartlara bakardım
yorum yapıcak arkadaşlar her acılan konaya dogru yanlış yazıyorsunuz
Su yazdıgım yazıda sadece amd yi en iyi çalıştıran anakartları yazdım
alternatif aramak biraz sacma
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Uzaktan Kumandan 9 yıl
bu çipsetlere ait bütün anakartlar desteklemeyecek mi bu işlemcileri??
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yelkowan 9 yıl
DavutGENC

Amd ciler msı asus gigabyte bakıcagınıza Biostar,EpoX,Sapphire, gibi anakartlara bakardım
yorum yapıcak arkadaşlar her acılan konaya dogru yanlış yazıyorsunuz
Su yazdıgım yazıda sadece amd yi en iyi çalıştıran anakartları yazdım
alternatif aramak biraz sacma





anlama güçlüğümü çekiyorum ne


@mav1li bahsettiğin siyah pcbli C45i görmediğim için şaşırdım.
Kendi anakartını da bilmeyecek değilsin ya benimki de iş işte.
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Executor Arhentir 9 yıl

DavutGENC

Amd ciler msı asus gigabyte bakıcagınıza Biostar,EpoX,Sapphire, gibi anakartlara bakardım

yorum yapıcak arkadaşlar her acılan konaya dogru yanlış yazıyorsunuz

Su yazdıgım yazıda sadece amd yi en iyi çalıştıran anakartları yazdım

alternatif aramak biraz sacma

epox mu?
>Arkadaş herşeyi biliyor bizim msi giga ve asus kartlar çöp o zaman ?! kimn yanlış bilgi verdiği belli oluyor

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mav1li 9 yıl
@yelkowan
O anakart g45 ve pahalı. İki dene x16 slot var onda.
Fotolarda kırmızı gözüküyor. Ama artık siyah baskı devreli. Eski sürüm kırmızıydı.
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Humboldt 9 yıl
eee oldu mu Msi şimdi K9a2 var ka780g yok
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Batuist 9 yıl
Aynı güncellemeyi bütün anakart üreticileri yapacaktır... 6çekirdekli işlemciye geçmicekler için güncellemeyede gerek yok sanırım...
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ProgreSsive aTTacK 9 yıl
Benim anakartta var içinde. Zorla 6 çekirdek al diyorlar.
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sertacaygun 9 yıl
7 sersinden bir çok anakartı destekliyor. Helal olsun MSI !
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Nef'i 9 yıl
merakla bekliyorum x6 serisini
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mav1li 9 yıl
Msi c45 120tl ye çekirdek açabilen 6 çekirdek destekli tamamı katı kapasitörlü k.k.sü ısınmayan saatlerce oyunda bile sorun çıkartmayan anakart.
Slot yerleşimini de gayet iyi yapmışlar.
Msi anakartları pek tercih etmiyorum. Ama bu anakart bu fiyata süper ötesi. Aldığıma çok memnun kaldığım bir anakart oldu.
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Üstelik kırmızı değil siyah baskı devreli.
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yelkowan 9 yıl
mav1li
Msi c45 120tl ye çekirdek açabilen 6 çekirdek destekli tamamı katı kapasitörlü k.k.sü ısınmayan saatlerce oyunda bile sorun çıkartmayan anakart.
Üstelik kırmızı değil siyah baskı devreli.


Siyah baskılı mı? Anakartın bu olmasın!
770-G45
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OZKNaln 9 yıl
E51 sahibim ve cok cok menmunum 140 TL fıyatı bu zamana kadar hep pahalı anakarlar kullandımkı gerenk yokmuş...
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yelkowan 9 yıl

700 serisi yongasetli anakartlar 6 çekirdekli phenom desteği veriyor fakat; 2011 de piyasaya sürülecek bulldozer için destek vermiyor.
Bu yüzden yeni anakart alacakların dikkatli olması lazım ya 890GX yongasetli bir anakart ya da bekleyip 890FX yongasetli anakart almak lazım...
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Hobar 9 yıl
kendi anakartımı göremiyorum. k9a2 cf olur da k9a2 platinium nasıl olmaz?
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F@ruk 9 yıl
DKA790GX'de listede var, çok iyi oldu 6 çekirdekliye geçme vakti
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