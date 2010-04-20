MSI, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine destek veren anakartlarını açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen anakart üreticilerinden MSI, AMD'nin önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu anakartları açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Soket AM3 formundaki MSI anakartların tamamı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu. Gerek AMD gerekse de Nvidia çipsetli, gerek eski gerekse de yeni Soket AM3 anakartlarının Phenom II X6 uyumluluğuna sahip olduğunu belirten MSI, kullanıcıların BIOS güncellemesiyle yeni işlemcileri kullanılabileceğini belirtti.
İşte MSI'ın Soket AM3 anakartları ve Phenom II X6 desteği kazandıran ilgili BIOS sürümleri;
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msi.com/...
Biosu indirdim ve masaüstünden flashladım. Pc normal olarak açıldı gerekli ayarları biostan yaptım ikinci açılışta anakarttan durmadan aralıksız bir biple açılmaya başladı. Kırmızı renkte bir uyarı vardı ne olduğunu hatırlamıyorum. Masaüstüne kadar sorunsuz olarak açılmasına rağmen içim rahat etmedi ve eski biosa döndüm.
Ddr2 kullanıp da 6 çekirdek kullanmak isteyenler mutlaka anakartlarının bioslarını kontrol etsin derim
yorum yapıcak arkadaşlar her acılan konaya dogru yanlış yazıyorsunuz
Su yazdıgım yazıda sadece amd yi en iyi çalıştıran anakartları yazdım
alternatif aramak biraz sacma
anlama güçlüğümü çekiyorum ne
@mav1li bahsettiğin siyah pcbli C45i görmediğim için şaşırdım.
Kendi anakartını da bilmeyecek değilsin ya benimki de iş işte.
epox mu? >Arkadaş herşeyi biliyor bizim msi giga ve asus kartlar çöp o zaman ?! kimn yanlış bilgi verdiği belli oluyor
O anakart g45 ve pahalı. İki dene x16 slot var onda.
Fotolarda kırmızı gözüküyor. Ama artık siyah baskı devreli. Eski sürüm kırmızıydı.
Slot yerleşimini de gayet iyi yapmışlar.
Msi anakartları pek tercih etmiyorum. Ama bu anakart bu fiyata süper ötesi. Aldığıma çok memnun kaldığım bir anakart oldu.
Üstelik kırmızı değil siyah baskı devreli.
Siyah baskılı mı? Anakartın bu olmasın!
770-G45
700 serisi yongasetli anakartlar 6 çekirdekli phenom desteği veriyor fakat; 2011 de piyasaya sürülecek bulldozer için destek vermiyor.
Bu yüzden yeni anakart alacakların dikkatli olması lazım ya 890GX yongasetli bir anakart ya da bekleyip 890FX yongasetli anakart almak lazım...