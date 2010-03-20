MSI Afterburner 1.5.1 kullanıma sunuldu

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MSI ücretsiz olarak dağıttığı ekran kartı takip ve ince ayar uygulaması Afterburner'ı güncelledi. Firma tarafından kullanıma sunulan 1.5.1 sürüm numaralı yeni versiyon, MSI tarafından satışa sunulan bazı yeni ekran kartı modelleri için geliştirilmiş destek içeriyor. Yayımlanan sürüm notlarına göre Afterburner 1.5.1 şu güncellemeleri içeriyor;



- MSI R5830 Twin Frozr II serisi için voltaj kontrol desteği

- MSI R5670-PD1G serisi için voltaj kontrol desteği.

- MSI R5870 Lightning ve R5870/R5850 Twin Frozr II için düzeltilmiş voltaj kontrolü.

- R5670 1GB serisi için düzeltilmiş tanımlama bilgisi.



MSI Afterburner 1.5.1'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.