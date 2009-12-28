MSI, Atom 2 işlemcili nettop ve panel bilgisayar hazırlıyor

Wind Top AP1900
Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, Intel Atom 2 platformunu kullanan iki yeni bilgisayar hazırlıyor. Firmanın yeni bilgisayarlarından ilki hepsi bir arada formunda olan Wind Top AP1920 modeli. Henüz görselleri yayımlanmayan bu model 18.5-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olacak ve gelen bilgilere göre MSI tarafından hazırlanan en ince (1.4-inç) panel bilgisayar unvanını ele geçirecek.
Her ikisi de 1.66GHz'de çalışan tek ve çift çekirdekli Atom 2 işlemci seçeneğine sahip olan panel bilgisayarla birlikte MSI, özellikle kurumları hedef alan yeni bir nettop ta duyuracak. Wind Box serisi altında hazırlanan ve DE220 model adına taşıyan Atom 2 tabanlı yeni bilgisayarın geleneksel bilgisayarlarla kıyaslandığında tam 7 kat daha küçük olacağı ve yüksek enerji verimliliği sunacağı açıklandı.
Atom 2 işlemci ve tek çip tasarımına sahip NM10 platform kontrol merkezinin güç vereceği yeni bilgisayarlarda grafik çözümü olaraksa, işlemciyle entegre gelen GMA 3150 IGP'si yer alacak.
MSI'ın yeni modellerini 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtması bekleniyor.
Wind Box DE220
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Çoğu kişinin kullandığı ATX ve mATX türü kasalarla karşılaştırırsan ne derecede küçük olduğunu görürsün :)
nettoplar mı küçük boyutlu yoksa ben mi yanlış görüyorum..
Netbookların ve nettopların amacı o zaten. Sadece günlük internet işlerini yapmak isteyenleri hedef alıyor :) Küçük boyutlu oldukları içinde çok avantajlılar.