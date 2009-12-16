MSI DirectX 11 serisini özel tasarımlı yeni bir HD 5770 ile genişletiyor

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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, DirectX 11 dünyası için özel tasarımlı yeni bir ekran kartı daha hazırladı. Firmanın R5770-PMD1G kod adını taşıyan Radeon HD 5770 tabanlı yeni modeli, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu kullanıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 800x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni model, standart saat hızlarıyla geliyor yani grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz görevde yapıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojileriyle uyumlu olan yeni model ile MSI grafik işlemci çalışma geriliminin değiştirilmesine olanak tanıyor ve kullanıcılar Afterburner yazılımını kullanarak vGPU değeri üzerinde ayarlama yapabiliyorlar.

Merkezinde 80mm çapında fan kullanılan özel soğutucusu ile sessiz ve etin soğutulduğu belirtilen yeni modelin, hız aşırtma yetenekleri açısından sınıfının en güçlü modellerinden birisi olacağı iddia ediliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunam yeni model, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılmış.

Satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen Radeon HD 5770 tabanlı yeni modelin, yurt dışında 120-130 Avro civarı bir fiyatladırma ile pazara giriş yapması bekleniyor.