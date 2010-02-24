MSI dünyanın ilk büyük ekranlı Full HD "3D" panel bilgisayarını tanıtacak

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Yüksek performans segmenti için hazırladığı GT660 isimli yeni netbook modelini CeBIT 2010 fuarında tanıtmaya hazırlanan MSI'ın sürprizleri bu model ile sınırlı kalmayacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk büyük ekranlı Full HD 3D panel bilgisayarı da Hannover, Almanya'daki fuarın katılımcıları arasında yer alacak. Henüz resmi herhangi bir bilgi olmasa da Wind Top serisi altında lanse edilmesi beklenen yeni modelin, 24-inç büyüklüğünde LED backlit 3D ekrana sahip olduğu ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunacağı belirtiliyor. Tazeleme hızı 120Hz olan özel ekranı ve 3D gözlük kitiyle birlikte kullanıcılara gelişmiş 3D deneyimi yaşatacağı belirtilen sistemin alt yapısını ise Intel platformu oluşturuyor ve 32nm Core i3/Core i5 serisi işlemcilerle konfigüre edilebileceği belirtiliyor.

Hepsi bir arada formunda olan ve çoklu ortam yetenekleriyle öne çıkması beklenen panel bilgisayarın özellikle 3D film uygulamaları için geliştirildiği ve gelişmiş bir dene belirtiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen yeni bilgisayarın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.