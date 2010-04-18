MSI: Ek yongaya gerek duymadan çekirdek aşırtma desteği sunuyoruz

MSI yaptığı yeni bir açıklamayla rakiplerine göndermede bulundu ve diğer üreticilerden farklı olarak 8 serisi AMD anakartlarında, çekirdek aşırtma için ek bir yongaya ihityaç duymadığını belirtti. Bilindiği üzere AMD'nin 8 serisi yeni yonga setlerinde kaldırdığı çekirdek aşırtma uygulamasını, Asus ve Gigabyte gibi firmalar, ek bir yonga ile sağlıyorlar. MSI ise BIOS geliştirme takımına dikkat çekerek, ek bir yonga kullanmadan aynı 7 serisi AMD anakartlarda olduğu gibi BIOS üzerinden kapalı çekirdeklerin açılabilmesine olanak tanıdığını belirtiyor.

MSI ayrıca AMD'nin henüz tanıtılmayan dört çekirdekli Phenom II X6 900T serisinde, çekirdek aşırtma ile kapalı iki çekirdeğin açılarak 6 çekirdekli yapılabileceğini de doğrulamış oldu. Çekirdek aşırtılmış işlemcilerin, OC Genie teknolojisiyle hız aşırtılarak tek tuşla daha yüksek frekanslara çıkartılabileceğini belirten MSI, yeni nesil AMD anakartlarında SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilere yer verdiğini de belirtiyor.