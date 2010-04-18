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MSI: Ek yongaya gerek duymadan çekirdek aşırtma desteği sunuyoruz

9 yıl
12,1b
1
17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yaptığı yeni bir açıklamayla rakiplerine göndermede bulundu ve diğer üreticilerden farklı olarak 8 serisi AMD anakartlarında, çekirdek aşırtma için ek bir yongaya ihityaç duymadığını belirtti. Bilindiği üzere AMD'nin 8 serisi yeni yonga setlerinde kaldırdığı çekirdek aşırtma uygulamasını, Asus ve Gigabyte gibi firmalar, ek bir yonga ile sağlıyorlar. MSI ise BIOS geliştirme takımına dikkat çekerek, ek bir yonga kullanmadan aynı 7 serisi AMD anakartlarda olduğu gibi BIOS üzerinden kapalı çekirdeklerin açılabilmesine olanak tanıdığını belirtiyor.

MSI ayrıca AMD'nin henüz tanıtılmayan dört çekirdekli Phenom II X6 900T serisinde, çekirdek aşırtma ile kapalı iki çekirdeğin açılarak 6 çekirdekli yapılabileceğini de doğrulamış oldu. Çekirdek aşırtılmış işlemcilerin, OC Genie teknolojisiyle hız aşırtılarak tek tuşla daha yüksek frekanslara çıkartılabileceğini belirten MSI, yeni nesil AMD anakartlarında SATA-III ve USB 3.0 gibi teknolojilere yer verdiğini de belirtiyor.


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huseyincarnege 9 yıl
quote:
AMD çekirdek aşırtma özelliğini kaldırdı
kaldırdığı o değil sadece kapalı çekirdek acılıyoduya 3çekirdeklerde 4çekirdek oluyodu onu kapttı :(
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jiddi 9 yıl
Yani ne imis ? Burada olay dostluk dusmanlik bazinda ele alinmamali. Kisiler kendi tecrubelerini paylasarak baskalarinin cani yanmasin istediklerinden bir seyler paylasiyorlar. Haa ! ama yok mu anlamsiz sekilde aldigi/kullandigi urunun fanatizmini yapanlar, e var ! Fakat bunu yaparak ne kazanirlar, ne akla hizmet bu fanatizmi yaparlar akil ile cevap verilebilecek bir aciklamasinin oldugunu sanmiyorum. Onlar bence bu memleketin cogu insaninin buyudugu gibi "Futbol fanatigi beyni"ne sahip olarak buyutulduklerinden hayatlarindaki her seyi o sekil bir fanatizmle sahipleniyorlar. Her firma, her firmanin urettigi urunler, servisleri kimilerini memnun ederken kimilerini perisan edebilir. Bir ureticinin urunleri satisi ve sonrasi hizmetlerinde sorunlar var ise bunu yasayanlarin soyleyip diger tukecitileri uyarmasina "Dusmanlik" demek bir hayalperestin hayal dunyasinda olusturdugu bir sey olsa gerek.
-
santhora - haklisiniz ama su konuda hak veremiyorum size. Cunku siz sorun yasamadiniz diye insanlara bu urunu onerdiginde, kisi sorun yasadiginda siz mi ilgilenecek ve maduriyetini gidereceksiniz ? Madem boyle bir gucunuz var idi neden evvelce madur olmus kisilerin bu sorunlarini gidermediniz ? Denilebilir !!! Yanlis anlamayin... sizin de basinizi agritmis olan diger markalarin servisleri icin de bunlar denilebilir, o markalarin urunlerini onerenler icin de denilebilir. Eee , o zaman ?! Gordugum kadari ile burada genellikle urunler kullanici icin normal kullanim surecindeki verimliligine gore kiyaslanip tavsiye ediliyor. Nadiren urun problem olusuturunca kullanicilar aslinda tuketici icin son derece onemli olan "servis" konusuna deginiyorlar. Bu surece gelene kadar ise ati alan Uskudari gecmis oluyor. Benim de 5-6 yil kadar once Gigabyte anakart ile sorunum oldu. Sistemi topladigim satici test ediyoruz, yapildi v.s. seklinde anakarti 2 ay icinde 3 kez servise aldi !!! Eni sonu bu surecte de bilgisayari topu topu 15 gun kullanabildim. 2 aydir bilgisayarim var ama nerede ise yuzunu goremiyordum. Ustelik bu garip servis olayi icin mi ben 700 $ para vermistim !!! Konustum, dedim parami iade edin, bari isimi yapayim. PC'de calismam lazim. Serviste kaldigi gunlerde elimde dokumanlar arkadaslara gidip islerimi hallediyordum ! Para iadesine hiiic yanasmadilar , iste urun serviste de neticeyi bekleyelim de... O netice beklene beklene 3 kez, gecti benim 2 ayim ! Sonunda kosarak gittim Tuketici Haklari Koruma Dernegi'ne elimdeki servis belgeleri, faturalar ile... dernek firmaya hemen bir faks gecti. Ayni gunun aksam uzeri saat 15 civari firmadan bir yetkili beni cepten aradi. Bir ses tonu vardi ki hani sanki adam madur ben suclu. Oyle istemeyerek gelin paranizi iade etsin arkadaslar deyisi vardi ki kulaklarima inanamadim !!! Gittim, aldim parami aninda uzadim oradan baska bir firmaya. Daha sonra vardigim bu ikinci firma ile uzun yillar calistim. Bir suru PC topladim. Fakat benim calistigim bu ikinci firma ile de o kadar cok sorun yasayan vardi ki !!! Hatta bu forumda da nicedir. Fakat ben sorunlu parcalarda olsun, garantide olsun sifir sorun yasadim. Bugun bana calistigin bu firmayi onerir misin diye sorsalar, oneremem :)
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Zero Limit 9 yıl

huseyincarnege

quote:



AMD çekirdek aşırtma özelliğini kaldırdı





kaldırdığı o değil sadece kapalı çekirdek acılıyoduya 3çekirdeklerde 4çekirdek oluyodu onu kapttı :(


arkadaşım şu yazdığın yazıyı bi otur tekrar oku bak bakalım ne anlayacaksın.
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ensaronline 9 yıl
Msi 775in pahalı i5-3 te ise hertürlü kartı alınabilecek bir kart. 775 te ucuz kartları ise bencede sorunlu.
Ben yıllarca kullandım. Evet arızada oldu sorunda ama Koyuncu birşekilde çözdü en son para iadesi almıştım. Servisi benim gördüğüm yaşadım kadarıyla iyi idi.
Asustan (çizgiden) en azından daha müşteri odaklı. Daha insani, daha olumlu.
Ben şahsen Asusun kalitesini bozduğunu ve çok acayip bir şekilde fiyatlarını ise abarttığını düşünüyorum. Kaliteyle zıt oranlı durumlar gözlemledim. Müşterilerimde, arkadaşlarımda en çok sorun çıkaran markaların başında Asus geliyor. Gördüğüm bu. Lakin Msi'a dönecek olursam. Ben tavsiye ediyorum. Sorun çıksa da çözülür.
Bir artısıda MSI yazılım konusunda çok iyi gidiyor ve ondan daha iyisi yok.
Bunuda net söyleyebilirim.
Özetle en önemli en güvenilir markadan biri. Teredütünüz olmasın.
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kolpaci 9 yıl
MSI ürünlerinden bende memnun değilim kalitesiz oluyor.. 2 kere msi anakartım olmustu, arıza halinde de teknik servis sizi suçluyor..
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RaptorFX 9 yıl
MSI ı bedava verseler alır kırarım. Pahalısından ucuzuna her modeli sorun yaşattı. Teknik servisi sinbo servisinden bile beter. Düşmanıma bile msi aldırtmam.. Keyif sizin siz isterseniz alın en ufak sorunda başınızı duvarlara vuracak olan sizsiniz...
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alpa07 9 yıl
MSİ adamlar biz burdayız ,siz neredesiniz diyorlar.Gerçektende 90 lardan beri msi ı takip ediyorum donanımları çok kaliteli ve güzeldir şimdi yazılımlada destek vermeleri iki kat daha tercih edilmesini sağlayacaktır bu platformu düşünenler için.

+1
msi forever
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sertacaygun 9 yıl
Eski takma adlarımda hep MSI'a düşmanlık duyanlar vardı, şimdi neredeler ???
790FX serisinde de en iyisi MSI idi. Ekran kartı yuvası yerleşimleri olsun, 140W işlemci desteği olsun...
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jiddi 9 yıl
Buradalar sertacaygun !!! :)
-
Gerci ben dostluk yada dusmanlik anlaminda konusmayacagim ama bir yerlerde okudum. Bu MSI'in Turkiye'de servisi felaket betermis. Birkac kisinin fena olmus garanti olayi. Kesinlikle MSI urunlerinden uzak durun diye uyarmislardi. MSI a ait herhangi bir urunu olup da garanti ve/veya servisi ile macerasi olan arkadaslari buraya davet edelim bakalim... Sonucta bir malin kalitesi bir anlamda da satis sonrasi verilen hizmetle olculur bence.
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cybersoft 9 yıl
MSİ adamlar biz burdayız ,siz neredesiniz diyorlar.Gerçektende 90 lardan beri msi ı takip ediyorum donanımları çok kaliteli ve güzeldir şimdi yazılımlada destek vermeleri iki kat daha tercih edilmesini sağlayacaktır bu platformu düşünenler için.
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WinteR 9 yıl
Genelleme olmaz ama Gigabyte'in çekirdek açma işlemince biosu uçurtmuştum 785 sersinde, daha sonra MSIa geçtim, gigaya kıyasla çok daha rahattı.
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fx57 9 yıl
@ showstopper41, Biostar kendi çekirdek aşırtma çözümünü duyurdu. @ drserk, Hayır 900T serisi Zosma tabanlı Phenom II X4 960T gibi modelleri kapsıyor.
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ViTalyCL 9 yıl
Gigabytedende aynı çözümü bekliyoruz,bakalım ne zaman gelecek
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drserk 9 yıl
'' dört çekirdekli Phenom II X6 900T serisinde '' derken 1090t den bahsetmediniz galiba?
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Confusion 9 yıl
AMD çekirdek aşırtma özelliğini kaldırdı


adlı haberi okuduktan sonra AMD nin çekirdek aşırtma işini kar amacıyla sonlandıracağını düşünmüştüm
Şimdi görüyorumki firmaların farklı çözümler geliştirmesini sağlamak ve rakabet ortamı yaratmak için çalışıyorlar
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