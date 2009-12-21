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MSI GeForce GTX 275 Lightning ile yeni dünya rekoru

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,8b
1
47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI GeForce GTX 275 Lightning ile yeni dünya rekoru
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GeForce GTX 275 için hazırlanan en güçlü ekran kartlarından birisi olan MSI GeForce GTX 275 Lightining ile yeni dünya rekoruna imza atıldı. MSI tarafından Military Class yaklaşımıyla hazırlanan ve kalite çıtası yüksek komponentlerle donatılan GeForce GTX 275 Lightning, Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan yeni bir çalışmadan tek GPU'da dünyanın en hızlı Nvidia ekran kartı unvanını ele geçirdi.

Massman rumuzlu ünlü hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Sıvı Azot'un sağladığı termal avantajlar sonuna kadar kullanıldı. Rekor kırılan çalışmada MSI GeForce GTX 275 Lightning'in hızları GPU için 1375MHz, bellekler içinse 2870MHz'e çıkartıldı ve bu sayede 3DMark Vantage'da tek GPU'lu en hızlı Nvidia rekoru anlamına gelen P20460 skoruna imza atıldığını görüyoruz.

Dünya rekoru kırılan çalışmada kullanılan diğer donanımlara baktığımızda ise işlemci olarak 4800MHz'de çalışan Intel Core i7 950, anakart olaraksa Asus Rampage II Extreme'in tercih edildiğini görüyoruz. Peki bu rekor geliştirebilir mi, görünüşe bakılırsa evet! Massman açıklamasında GTX 275 Lightning ile ilk seansı tamamladıklarını, GPU frekansı için 1400MHz ve üstü hızların da mümkün olabileceğini belirtti.

MSI GeForce GTX 275 Lightning ile yeni dünya rekoru
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MSI GeForce GTX 275 Lightning ile yeni dünya rekoru
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Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.


http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=977 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Annalyze 9 yıl
ALLAH BİLİR :D
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OtoburPirana 9 yıl
Sanki mahrumiyet bölgesinde yaşıyoruz Çin bu işten en çok parayı kazanıyor bizde bu işe en çok parayı yatırıyoruz ama nedense bize hep geç geliyor ürünler buda bir ilginç ikilem
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garnet54 9 yıl
neden gtx 285 değilde küçük kardeşi 275 anlamadım :=)
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RS 9 yıl
Türkiye de satışı varmı acaba?
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Opeth 9 yıl
Helal olsun adamlara fiyat bilgisi nedir acaba ?
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Solitude 9 yıl
vay be daha geçen gün satana kadar kullandığım PX 6600 TD nin gpu sunu stok fan ile %81 oc lu (300/542) stabil kullandım bu zamana kadar kimse hayret etmedi


gtx 275 iyiymiş valla kendini DDR 3 sanmış
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Ahmet-79 9 yıl
bi de dx 11 olsaydı tadından yenmezdi:-)
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drkayzer 9 yıl
inanılmaz gerçekten
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No Way Out 9 yıl
Takoz gtx275 iyi oc olmuş...
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yerroner 9 yıl
Yüzde 95'lik GPU hız artışı. Oha derler. GTX 285'in karizma yerlerde.
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awallabilla 9 yıl
700-1375 mhz ..
amma ''geniş'' kartmış ya ..
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mav1li 9 yıl
Msi anakart konusunda olmasa da ekran kartı konusunda başarılı bir firma.
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DigitalWorld 9 yıl

mav1li

Msi anakart konusunda olmasa da ekran kartı konusunda başarılı bir firma.



Yoooo çok güzel anakartları da var MSI ın.

P35 Neo-F özellikle fiyat ve performans segmentinde çok iyi yere sahipti.

P35 Neo2 FR/FIR modeli ile Platinum modelleri süperdi. P45 te de iyi işleri oldu. Özellikle ilave yazılımlar konusunda desteği çok güzel. Misal ben msı da tek tık ile bios güncelliyordum alıştım, şimdi geçtim DFI ya uğraş dur ki bios güncelle.



Tasarım konusunda da gene ayrıca çok güzel oluyor ürünleri.
Benim gibi yan kapağı pencere olanlar için gayet güzel ürünleri var. ( Keşke şu kartları ters yapsalar. En güzel yerleri soğutucuları ama aşağıya bakıyorlar. Kasanın fibine ayna koymak ta hoş oluyor ama zırt pırt temizle o da ayrı mevzu.
)
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Kumi Ori 9 yıl

mav1li

Msi anakart konusunda olmasa da ekran kartı konusunda başarılı bir firma.



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Slayer_ 9 yıl
gpu 1375 maşallah
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JrMaster 9 yıl
@cenkyyy

yorumun bi kısmı içler acısı demekten kendimi alı koyamıyorum

normal bir kullanıcı bu değerlere rüyasında cıkar zaten ... gtx 275 cıkabileceği en son noktaya ulaşmış tabi herkez 7/24 ln2 ile sistem çalıştırmadığı için bu kartında norma kullanılabilir seviyesi bu kadar yüksek olmayacaktır test yapıldı ve bitti dünya rekoru kırıldı kağı üzerinde kaldı kullanıcıya normal şartlar altında bu performansı vermedikten sonra heves olarak kalır gözümüzde abartmaya gerek yok
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cenkyyy 9 yıl

S.T.A.L.K.E.R

@cenkyyy

yorumun bi kısmı içler acısı demekten kendimi alı koyamıyorum

normal bir kullanıcı bu değerlere rüyasında cıkar zaten ... gtx 275 cıkabileceği en son noktaya ulaşmış tabi herkez 7/24 ln2 ile sistem çalıştırmadığı için bu kartında norma kullanılabilir seviyesi bu kadar yüksek olmayacaktır test yapıldı ve bitti dünya rekoru kırıldı kağı üzerinde kaldı kullanıcıya normal şartlar altında bu performansı vermedikten sonra heves olarak kalır gözümüzde abartmaya gerek yok

tabiki sizin dediklerinize katılıyorum ama ben o yorumu mete ye yapmıştım zaten silindi birşey demiyecem artık ama mete nin her nvdia konusunda girip nerdeyse adam artık 5770 gtx 295 den hızlı demesine kadar gelen yorumlarını okumaktan bıktığım için öyle bir yorum yaptım !!! ben gtx 275 i 720/1250 mhz de kullanıyorum 7/24 bir sorunla karşılaşmadım şimdiye kadar dediğim gibi sırf mete için yazmıştım o yorumu silindi zaten !!
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Razura 9 yıl




Gpu 1375 mhz
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DISTURBED 9 yıl
güzel degerler
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