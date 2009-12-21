MSI GeForce GTX 275 Lightning ile yeni dünya rekoru

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GeForce GTX 275 için hazırlanan en güçlü ekran kartlarından birisi olan MSI GeForce GTX 275 Lightining ile yeni dünya rekoruna imza atıldı. MSI tarafından Military Class yaklaşımıyla hazırlanan ve kalite çıtası yüksek komponentlerle donatılan GeForce GTX 275 Lightning, Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan yeni bir çalışmadan tek GPU'da dünyanın en hızlı Nvidia ekran kartı unvanını ele geçirdi.

Massman rumuzlu ünlü hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Sıvı Azot'un sağladığı termal avantajlar sonuna kadar kullanıldı. Rekor kırılan çalışmada MSI GeForce GTX 275 Lightning'in hızları GPU için 1375MHz, bellekler içinse 2870MHz'e çıkartıldı ve bu sayede 3DMark Vantage'da tek GPU'lu en hızlı Nvidia rekoru anlamına gelen P20460 skoruna imza atıldığını görüyoruz.

Dünya rekoru kırılan çalışmada kullanılan diğer donanımlara baktığımızda ise işlemci olarak 4800MHz'de çalışan Intel Core i7 950, anakart olaraksa Asus Rampage II Extreme'in tercih edildiğini görüyoruz. Peki bu rekor geliştirebilir mi, görünüşe bakılırsa evet! Massman açıklamasında GTX 275 Lightning ile ilk seansı tamamladıklarını, GPU frekansı için 1400MHz ve üstü hızların da mümkün olabileceğini belirtti.

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