MSI GeForce GTX 275 Lightning ile yeni dünya rekoru

GeForce GTX 275 için hazırlanan en güçlü ekran kartlarından birisi olan MSI GeForce GTX 275 Lightining ile yeni dünya rekoruna imza atıldı. MSI tarafından Military Class yaklaşımıyla hazırlanan ve kalite çıtası yüksek komponentlerle donatılan GeForce GTX 275 Lightning, Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan yeni bir çalışmadan tek GPU'da dünyanın en hızlı Nvidia ekran kartı unvanını ele geçirdi.
Massman rumuzlu ünlü hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Sıvı Azot'un sağladığı termal avantajlar sonuna kadar kullanıldı. Rekor kırılan çalışmada MSI GeForce GTX 275 Lightning'in hızları GPU için 1375MHz, bellekler içinse 2870MHz'e çıkartıldı ve bu sayede 3DMark Vantage'da tek GPU'lu en hızlı Nvidia rekoru anlamına gelen P20460 skoruna imza atıldığını görüyoruz.
Dünya rekoru kırılan çalışmada kullanılan diğer donanımlara baktığımızda ise işlemci olarak 4800MHz'de çalışan Intel Core i7 950, anakart olaraksa Asus Rampage II Extreme'in tercih edildiğini görüyoruz. Peki bu rekor geliştirebilir mi, görünüşe bakılırsa evet! Massman açıklamasında GTX 275 Lightning ile ilk seansı tamamladıklarını, GPU frekansı için 1400MHz ve üstü hızların da mümkün olabileceğini belirtti.
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http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=977 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gtx 275 iyiymiş valla kendini DDR 3 sanmış
Yoooo çok güzel anakartları da var MSI ın.
P35 Neo-F özellikle fiyat ve performans segmentinde çok iyi yere sahipti.
P35 Neo2 FR/FIR modeli ile Platinum modelleri süperdi. P45 te de iyi işleri oldu. Özellikle ilave yazılımlar konusunda desteği çok güzel. Misal ben msı da tek tık ile bios güncelliyordum alıştım, şimdi geçtim DFI ya uğraş dur ki bios güncelle.
Tasarım konusunda da gene ayrıca çok güzel oluyor ürünleri. Benim gibi yan kapağı pencere olanlar için gayet güzel ürünleri var. ( Keşke şu kartları ters yapsalar. En güzel yerleri soğutucuları ama aşağıya bakıyorlar. Kasanın fibine ayna koymak ta hoş oluyor ama zırt pırt temizle o da ayrı mevzu. )
yorumun bi kısmı içler acısı demekten kendimi alı koyamıyorum
normal bir kullanıcı bu değerlere rüyasında cıkar zaten ... gtx 275 cıkabileceği en son noktaya ulaşmış tabi herkez 7/24 ln2 ile sistem çalıştırmadığı için bu kartında norma kullanılabilir seviyesi bu kadar yüksek olmayacaktır test yapıldı ve bitti dünya rekoru kırıldı kağı üzerinde kaldı kullanıcıya normal şartlar altında bu performansı vermedikten sonra heves olarak kalır gözümüzde abartmaya gerek yok
tabiki sizin dediklerinize katılıyorum ama ben o yorumu mete ye yapmıştım zaten silindi birşey demiyecem artık ama mete nin her nvdia konusunda girip nerdeyse adam artık 5770 gtx 295 den hızlı demesine kadar gelen yorumlarını okumaktan bıktığım için öyle bir yorum yaptım !!! ben gtx 275 i 720/1250 mhz de kullanıyorum 7/24 bir sorunla karşılaşmadım şimdiye kadar dediğim gibi sırf mete için yazmıştım o yorumu silindi zaten !!
Gpu 1375 mhz