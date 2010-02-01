MSI HD 5770 HAWX üretime hazır versiyonuyla boy gösterdi

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MSI'ın ilk defa Tüketici Elektroniği 2010 fuarında gösterdiği Radeon HD 5770 HAWX modelinin üretime hazır versiyonu gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Military Class konsepti çerçevesinde kalite çıtası yüksek komponentlerle donatılan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesitesine sahip. Üç adet ısı borusu ve çift fanlı Twin Frozr II soğutucusuyla sessiz ve serin çalıştığı belirtilen Radeon HD 5770 HAWX modelinin saat hızları henüz açıklanmış olmamakla birlikte, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi bekleniyor.

Profesyoneller için kart üstü voltaj okuma noktalarına sahip olan ekran kartıi çoklu monitör kurulumları için Eyefinity, çoklu ekran kartı kurulumları içinse Crossfire X teknolojilerine destek sunuyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabilen Radeon HD 5770 HAWX modelinde, görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

MSI'ın satışına önümüzdeki haftalarda başlamayı planladığı Radeon HD 5770 HAWX modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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