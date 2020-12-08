Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI’ın fabrikasından 336.500 dolar değerinde RTX 3090 çalındı

    Pandemi nedeniyle yaşanan stok sıkıntısı bilgisayar bileşenlerinde kara borsayı da beraberinde getirdi. MSI’ın fabrikasından gelen haber donanımseverleri üzdü.
    1 hf.
    3,7b
    1
    31
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    MSI’ın fabrikasından 336.500 dolar değerinde RTX 3090 çalındı

    İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bilgisayar bileşenlerinde yaşanan stok sıkıntısı can sıkmaya devam ediyor.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi

    RTX Ampere kartlarda yaşanan stok sıkıntısı ve mevcut stoğu da toplu bir şekilde satın alan kişiler nedeniyle RTX 3000 ailesinin e-perakende fiyatları uçtuğu gibi modeller adeta kara borsaya düşmüş durumda.

    MSI fabrikasında hırsızlık

    MSI’ın fabrikasında yaşanan hırsızlık olayı da durumun ciddiyetini bir kere daha hatırlattı. Her birisinde 5-6 RTX 3090 bulunan 40 adet koliyi fabrikadan çalan hırsızların bulunması için MSI 100 000 Yuan ödül koymuş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü"

    MSRP itibariyle 2.2 milyon ya da 336 500 dolara tekabül eden 224 RTX 3090’ın pandeminin getirdiği yeni koşullar sonucunda ederinin üzerinde satılması nedeniyle ikinci el pazarındaki değeri çok daha yukarıda olabilir.



    https://www.guru3d.com/news-story/msi-gets-hit-by-theft2-2-million-yuan-worth-of-msi-geforce-rtx-3090-graphics-cards-stolen.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yav yeter kardeşim yapın 100 bin lira sizde rahatlayın bizde
    Yanıtla +42
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Reception47 (Recep / Tarık Ovalı) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yüksek ihtimal çalışanların yapableceği iş olabilir, kamyoneti depo çıkışına dayayıp malı yükleyip kaçmışlar, adana ya kadar depocu kullanıyormuş kamyonu, adana da şöfer çinliden adanalı ya değişmiş.


    Yüksek ihtimal çalışanların yapableceği iş olabilir, kamyoneti depo çıkışına dayayıp malı yükleyip kaçmışlar, adana ya kadar depocu kullanıyormuş kamyonu, adana...
    Devamını Gör
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    rtx 40XX serisi ne zaman çıkacak acaba.. en iyisi onu beklemek.. rtx30XX hikaye oldu.. karttan çok fiyatlar, kara borsa, hırsızlık vs.. haberleri var.. evet donanım severler bir inceleme daha sona erdi..
    rtx 40XX serisi ne zaman çıkacak acaba.. en iyisi onu beklemek.. rtx30XX hikaye oldu.. karttan çok fiyatlar, kara borsa, hırsızlık vs.. haberleri var.. evet do...
    Devamını Gör
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    petruccist (James LaBrie) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    guzel reklam. alakasiz ama gecenlerde Gibson da boyle bir calinti olayi oldugunu iddia etmisti. firmalar nedense bu sekilde dikkat cekmeyi cok seviyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WarSaw (Savaş T.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    hani çip yoktu stok sıkıntısı vardı çalan kimse iyi yapmış asıl karaborsacı düzenbaz bunlar çetenin en başı hem AMD hem Nvidia sonra bu üreticiler sonrasında taaa bizdeki bu perakendeci geçinen tayfa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ScarletOverKiLL (Ahmet Çorakçıoğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle şeylerin reklam dan ibaret olduğunu düşünüyorum. Mallar sigortalı kimse kimseyi kandıramaz ve böyle olaylar ülkemizde çok olağan karşılanıyor. Bizim ülkemizde de o kadar çok para arsızı insan var ki konuşupta ban yemek istemiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nasıl olsa sigortalıdır bişey olmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RaNCeR91 (Mahmut ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Onlar şimdiye çoktan mininge başlamıştır bile.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kwanon (İlker Murat Türkcü) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çalan Adam ne yapabilir bu kartları. Satsa yakalanır. Başka ülkeye de kaçamaz.

    Edit : O değil de Türkiye'ye gelip tanesini 12.000'den satsa 12.000 x 224 = 2.2688.00
    İyi para
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RaNCeR91 (Mahmut ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hemen yüklü miktarda kaliteli psu satin alinan yerleri sorgulasinlar tabi kaçakçilar psularida çaldılarsa o ayrı :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AdilOlmayanYıldırım 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    la bu bizim ülkede olsaydı mesela
    elektrik faturalarına filan eklerlerdi zararı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ömerim55 (Ömer Talat Katı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu kadar mal depodan çıkıyor ve kimsenin haberi yok. 1-2 Kart olsa poşede koyup götürür. Ama 300'e yakın kart çalınmış. Garip. Yönetimdeki biri göz yummuş olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eskibirkurt 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gta oynata oynata olacağı buydu. adamlar en güzel vr reality bu demiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3705 kez okundu.
    30 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    msi rtx 3090, msi hırsızlık ve
    4 etiket daha rtx ampere rtx 3000 msi ekran kartı Donanım
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı yayınlandı 1 hf. Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı 1 hf. ŞOK marketler Huawei Matebook D14 satıyor 1 hf. Pandemide her güne bir oyun, bir masal 1 hf. Xiaomi Mi Watch Lite yarın tanıtılabilir 1 hf. 3 fanlı RTX 3070 "MSI Gaming X Trio RTX 3070 inceleme" 1 hf. Hitman 3'ten 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı 1 hf. Spider-Man 3'te oynamaları için Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile görüşülüyor 1 hf. Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit 1 hf. YouTube 40 milyon aktif oyun kanalına ulaştı 1 hf. Smellicopter canlı güve antenleri ile tespit yapıyor 1 hf. Sesten hızlı uçan ilk pilot Chuck Yeager, 97 yaşında hayatını kaybetti 1 hf. Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, 18 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. Mount & Blade II: Bannerlord'a DLSS desteği geliyor; RTX'li Minecraft beta sürecinden çıktı 1 hf. Esnek ve renkli e-ink ekranlar giyilebilir cihazlara gelebilir 1 hf. Epic Games gelecek yıl fiziksel bir turnuva düzenlemeyecek 1 hf. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 03: What The Golf? 1 hf. Cyberpunk 2077’nin ilk gün yaması ile farklı bir oyun karşımıza çıkacak 1 hf. Take-Two CEO’su oyunların 10 yıl içinde tamamen gerçek görüneceğini düşünüyor 1 hf. Ekran kartı stok sıkıntısı bellek stoğundan kaynaklanıyor olabilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN MSI’ın fabrikasından 336.500 dolar değerinde RTX 3090 çalındı Sonraki AirPods Max tanıtıldı ve Türkiye’de satışa sunuldu 1 hf. Snapdragon yonga setleri molekül analizi de yapacak 1 hf. Wonder Woman 1984 filminden aksiyon dolu bir sahne paylaşıldı 1 hf. Tecno Camon 16 Premier - Kutu açılışı ve ön incelemesi 1 hf. Bitcoin borsası milyarlarca dolar aklamaktan suçlu bulundu 1 hf. Christopher Nolan, Warner Bros.'un filmleri internette yayınlama kararından hiç memnun değil 1 hf. Bulmaca macera oyunu Drawn to Life: Two Realms, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir 1 hf. Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri 1 hf. Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı 1 hf. Türkiye'nin sipariş ettiği 'Çin aşısı'nın ilk Faz-3 sonuçları geldi 1 hf. Project Athia, 2 yıl boyunca PlayStation 5'e özel kalacak 2 hf. İkinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 8 düştü 2 hf. Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi 2 hf. Çin; 28nm döküm sistemi geliştirdi 2 hf. Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak 2 hf. Deniz diplerinde ''deniz karı'' olarak adlandırılan alg yapıları incelenecek 2 hf. Ödüllü yönetmen Taika Waititi, Xbox için kısa film hazırladı 2 hf. Çizgi film benzeri grafikleri olan bulmaca oyunu Angel (Cube World) mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız