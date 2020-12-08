MSI’ın fabrikasından 336.500 dolar değerinde RTX 3090 çalındı

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bilgisayar bileşenlerinde yaşanan stok sıkıntısı can sıkmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi

RTX Ampere kartlarda yaşanan stok sıkıntısı ve mevcut stoğu da toplu bir şekilde satın alan kişiler nedeniyle RTX 3000 ailesinin e-perakende fiyatları uçtuğu gibi modeller adeta kara borsaya düşmüş durumda.

MSI fabrikasında hırsızlık

MSI’ın fabrikasında yaşanan hırsızlık olayı da durumun ciddiyetini bir kere daha hatırlattı. Her birisinde 5-6 RTX 3090 bulunan 40 adet koliyi fabrikadan çalan hırsızların bulunması için MSI 100 000 Yuan ödül koymuş durumda.

Ayrıca Bkz. "Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü"

MSRP itibariyle 2.2 milyon ya da 336 500 dolara tekabül eden 224 RTX 3090’ın pandeminin getirdiği yeni koşullar sonucunda ederinin üzerinde satılması nedeniyle ikinci el pazarındaki değeri çok daha yukarıda olabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/msi-gets-hit-by-theft2-2-million-yuan-worth-of-msi-geforce-rtx-3090-graphics-cards-stolen.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.