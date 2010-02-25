MSI özel tasarımlı Radeon HD 5830 Twin Frozr II modelini duyurdu

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ATi Radeon HD 5830'un AMD tarafından resmi olarak duyurulmasıyla birlikte ekran kartı üreticilerinin yeni modelleri de gün ışığına çıkmaya başladı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin tasarım noktasında herhangi bir sınırlamaya gitmemesi sayesinde özel tasarımlı modeller de resmi lansmana paralel olarak tanıtılıyorlar. ATi Radeon HD 5870 Lightning modeliyle gümdemde olan MSI, Radeon HD 5830 Twin Frozr II modelini tanıttı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE grafik yongasından güç alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yani standart saat hızlarıyla gelen Radeon HD 5830 Twin Frozr II, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör uygulamaları için de Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor.

Özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken ekran kartı, yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için Hi-C Cap ve SSC (Solid State Chock) gibi yüksek kaliteli komponentlere sahip. Her ikisi de 8cm çapında iki adet fana ve Bakır tabanlı ısı borularına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 175 Watt. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI Radeon HD 5830'un yurt dışı satış fiyatının yaklaşık 250$ seviyesinde olması bekleniyor.

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