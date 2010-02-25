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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5830 Twin Frozr II modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5830 Twin Frozr II modelini duyurdu
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ATi Radeon HD 5830'un AMD tarafından resmi olarak duyurulmasıyla birlikte ekran kartı üreticilerinin yeni modelleri de gün ışığına çıkmaya başladı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin tasarım noktasında herhangi bir sınırlamaya gitmemesi sayesinde özel tasarımlı modeller de resmi lansmana paralel olarak tanıtılıyorlar. ATi Radeon HD 5870 Lightning modeliyle gümdemde olan MSI, Radeon HD 5830 Twin Frozr II modelini tanıttı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE grafik yongasından güç alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yani standart saat hızlarıyla gelen Radeon HD 5830 Twin Frozr II, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör uygulamaları için de Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor.

Özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken ekran kartı, yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için Hi-C Cap ve SSC (Solid State Chock) gibi yüksek kaliteli komponentlere sahip. Her ikisi de 8cm çapında iki adet fana ve Bakır tabanlı ısı borularına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 175 Watt. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI Radeon HD 5830'un yurt dışı satış fiyatının yaklaşık 250$ seviyesinde olması bekleniyor.

MSI özel tasarımlı Radeon HD 5830 Twin Frozr II modelini duyurdu
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 5830 Twin Frozr II modelini duyurdu
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lvlono 9 yıl
5850 kadar akım çekiyor ama oc ile bile performansını yaklaştıramıyor 5850 ye. Kartın ısındığı aşikar ki özel soğutmaı modeller boşuna çıkmıyor değilmi? Ne desek boş bu saatte. Testler gelsin testler... :)
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mobylette 9 yıl
fanların plastiği iğrenç gözüküyor sanki layloncular pazarından taktırılmış gibi. soğutucunun tasarımından da anlaşılıyor ki hiç kafa yormamış msi teknisyenleri belli
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sertacaygun 9 yıl
Üst seviye kartlarda da bu tip tasarıma sahip kartlar görmek mümkün değil. anlaşmlar yüzünden mi ?
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dellino 9 yıl
Özelleştirilmiş modellerin hemen tanıtılması ATI nin piyasanın hareketlerini öngörmesinden kaynaklanıyor olabilir.
Kartın fiyatı referanslara göre 20$ daha fazla, hız aşırtmacılar için iyi bir alternatif olmuş.
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Father Torque 9 yıl

dellino

Özelleştirilmiş modellerin hemen tanıtılması ATI nin piyasanın hareketlerini öngörmesinden kaynaklanıyor olabilir.
Kartın fiyatı referanslara göre 20$ daha fazla, hız aşırtmacılar için iyi bir alternatif olmuş.

Fudzilla'nın haberine göre 5830 için referans model satışa sunulmayacakmış, Ati kart konusunu tamamen üreticilere bırakmış. Şu ana kadar görünen özel modeller de bu tür bir girişimi doğrular nitelikte.
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VenomS 9 yıl
HD5770'e ve HD5830'a bu soğutma biraz fazla gibi birde performansı iyi olsa gam yemiyeceğim HD4890'a yakın gibi ama çoğu teste HD5790 gibi bir sonuç çıkarıyor bu HD5*** serisinde rop sayısı performansı çok etkiliyor ve bu kartta 32'den 16'ya inmesi kötü olmuş. sadece shader sayısı düşürülseydi adını daha çok hak edebilirdi haber için teşekkürler
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Cnytkyz 9 yıl
Sessizlik içn tercih edilebilir bir model..
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