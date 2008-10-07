MSI profesyonel kullanıcılar için Wind modeline SSD opsiyonu ekliyor

Asus'dan farklı olarak flash bellek teknolojisini temel alan katı halli disk yani SSD yerine depolama birimi olarak sabit disk kullanan Wind modelleriyle netbook pazarına giren MSI, özellikle profesyonelleri hedef alan Wind U120 modelinde SSD opsiyonu sunmaya hazırlanıyor.

10" LCD ekrana sahip olan ve bazı minör tasarım farklılıklarına sahip olan modelde HSDPA özelliği de yer alacak. Intel'in 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli Atom işlemcisinin güç vereceği U120 ayrıca 1GB'lık sistem belleğine sahip olacak.

120GB'lık sabit disk'e ek olarak 20/40GB'lık SSD opsiyonu sunacak maliyet odaklı ve kompakt boyutlu dizüstü bilgisayar, işletim sistemi olarak Windows XP ile gelecek. SSD opsiyonlarının sabit disklere oranla Wind U120'nin fiyatına nasıl etki edeceği ise şimdilik netleşmiş değil.