MSI Radeon HD 5450 fiyat listelerinde göründü

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AMD'nin 4 Şubat'ta duyurmayı planladığı ATi Radeon HD 5450 için üretici firmaların hazırlıkları görünmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cedar GPU'sunun güç verdiği yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de çalışan MSI HD 5450'nin 1GB GDDR5 bellekle (3200MHz) geleceği iddia ediliyor ancak bu noktada açıklanmış resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Düşük profilli yapısı ve pasif soğutması ile medya bilgisayarları hedefleyen yeni model, HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan MSI Radeon HD 5450, Litvandiya'da 62 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.