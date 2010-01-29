MSI Radeon HD 5450 fiyat listelerinde göründü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 4 Şubat'ta duyurmayı planladığı ATi Radeon HD 5450 için üretici firmaların hazırlıkları görünmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cedar GPU'sunun güç verdiği yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip.
Grafik işlem birimi 650MHz'de çalışan MSI HD 5450'nin 1GB GDDR5 bellekle (3200MHz) geleceği iddia ediliyor ancak bu noktada açıklanmış resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Düşük profilli yapısı ve pasif soğutması ile medya bilgisayarları hedefleyen yeni model, HD video hızlandırma desteği de sunuyor.
Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan MSI Radeon HD 5450, Litvandiya'da 62 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.
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bak kardeşim herkes aynı kartı alacak diye bişey yok, şahsen ben bile bu karttan alıcam 1 adet evdeki pc me. fanlı kartların sesine sinir oluyorum, günde 1 saat oyun oynayan biri için bence çok güzel. nvidia da yapıyor giriş seviyesi atide keza adet olarak en çok satılan modeller giriş ve orta seviye bunuda unutma
Kartı alın son çözünürlük crysis kasın denmiyor zaten size adı üstünde girşl seviyesi.
Kart HTPC-film-download vs. makinalarda kullanılacak daha çok.
Hazır pc üreticileride 1gb diye koyacak sistemlerine.
Ama bu , bu kartın oyun oynatmayacagı anlamına gelmez.
1024x768 de oyun oynanır bu kart ile.
Piyasadaki tüm oyunlarıda bu özünürlükte açar.Görün bakın.
Kartın sınıfı belli kardeşim o önemsiz dediğin ilkler GDDR5 ve 40nm gibi gelişmeler sayesinde fana ihtiyaç duymadan FullHD videolar için kullanılacak bir HTPC için biçilmiş kaftan. Sessiz ve performanslı.(performanslı dediysek video için hemen atlama)
GDDR5 daha düşük güç ihtiyacıyla daha hızlı çalışan bir bellek.
örnek
izlesene.com/...
bu video tamammen bana aittir
GDDR4 i, GDDR5 sektöre ilk kazandıran ATI, bunun gibi yeni donanımsal teknolojileri hep AMD piyasaya sürüyor yada ilk kullanan oluyor zaten. Nvidia da baştan gereksiz diyor sonra zaman geçince kendi marifetiymiş gibi kullanmaya başlıyor. Benim gibi uzun yıllardır takip edenler çok iyi bilir ki yenilikler hep ATI den çıkıyor.
Kart ilgimi çekti,litvandiya neresiyse gidip almalı
şaka bir yana,bu tip kartlar ofis pc'leri ve ben gibi oyunla arası olmayan kişiler için düşük güç tüketimli uygun fiyatlı güzel alternatifler.Yalnız haliyle yeni ürün diye ilk etapta 100tl den fln girer ki öyle oluyor illa.Ama 1 sene sonra herhangi bi online satış sitesinin ekran kartları bölümüne girip "ucuzdan pahalıya doğru sırala" seçeneğinden sıraladığında bunun gibi en ucuzu kapıp geçiceksin.henüz erken