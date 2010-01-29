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MSI Radeon HD 5450 fiyat listelerinde göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Radeon HD 5450 fiyat listelerinde göründü
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AMD'nin 4 Şubat'ta duyurmayı planladığı ATi Radeon HD 5450 için üretici firmaların hazırlıkları görünmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Cedar GPU'sunun güç verdiği yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de çalışan MSI HD 5450'nin 1GB GDDR5 bellekle (3200MHz) geleceği iddia ediliyor ancak bu noktada açıklanmış resmi bir bilgi henüz bulunmuyor. Düşük profilli yapısı ve pasif soğutması ile medya bilgisayarları hedefleyen yeni model, HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan MSI Radeon HD 5450, Litvandiya'da 62 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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talh4wk 9 yıl
dediğiniz gibi hazır pcler için (cspr) xD
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CoreXXX 9 yıl
dodocan
bak kardeşim herkes aynı kartı alacak diye bişey yok, şahsen ben bile bu karttan alıcam 1 adet evdeki pc me. fanlı kartların sesine sinir oluyorum, günde 1 saat oyun oynayan biri için bence çok güzel. nvidia da yapıyor giriş seviyesi atide keza adet olarak en çok satılan modeller giriş ve orta seviye bunuda unutma
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CaSsErDoDo 9 yıl
gddr5 kullansa ne olur kullanmasa ne olur kart fos alt tarafı video oynatmaktan başka birşey yapamıcak ilkler milkler önemli değildir
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Chris Brown 9 yıl
Bu kart ile oyunda oynanır sizde iyice abarttınız artık ha.
Kartı alın son çözünürlük crysis kasın denmiyor zaten size adı üstünde girşl seviyesi.

Kart HTPC-film-download vs. makinalarda kullanılacak daha çok.
Hazır pc üreticileride 1gb diye koyacak sistemlerine.
Ama bu , bu kartın oyun oynatmayacagı anlamına gelmez.

1024x768 de oyun oynanır bu kart ile.
Piyasadaki tüm oyunlarıda bu özünürlükte açar.Görün bakın.
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Elektroterm 9 yıl

dodocan

gddr5 kullansa ne olur kullanmasa ne olur kart fos alt tarafı video oynatmaktan başka birşey yapamıcak ilkler milkler önemli değildir


Kartın sınıfı belli kardeşim o önemsiz dediğin ilkler GDDR5 ve 40nm gibi gelişmeler sayesinde fana ihtiyaç duymadan FullHD videolar için kullanılacak bir HTPC için biçilmiş kaftan. Sessiz ve performanslı.(performanslı dediysek video için hemen atlama)

GDDR5 daha düşük güç ihtiyacıyla daha hızlı çalışan bir bellek.
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metaldrag 9 yıl
şimdi bazı arkadaşlar pasif soğutma için olumlu düşünmücekler hemen çözüm geliyor üstüne normal fanı vidayla tutturabilirsiniz veya lehim kulanabilirsenizonunlada yapabilirsiniz
örnek
izlesene.com/...
bu video tamammen bana aittir
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kemomando 9 yıl
Keşke görünmeseydi
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mamad 9 yıl
Giriş seviyesinde bile gddr5 bellekler kullanılacaksa Ati daha önce yaşanmamış bir devrim yaşıyor demektir. Acaba bu durumun oluşmasında gddr3 belleklerin artan fiyatları da etkili mi?
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Elektroterm 9 yıl

mamad

Giriş seviyesinde bile gddr5 bellekler kullanılacaksa Ati daha önce yaşanmamış bir devrim yaşıyor demektir. Acaba bu durumun oluşmasında gddr3 belleklerin artan fiyatları da etkili mi?


GDDR4 i, GDDR5 sektöre ilk kazandıran ATI, bunun gibi yeni donanımsal teknolojileri hep AMD piyasaya sürüyor yada ilk kullanan oluyor zaten. Nvidia da baştan gereksiz diyor sonra zaman geçince kendi marifetiymiş gibi kullanmaya başlıyor. Benim gibi uzun yıllardır takip edenler çok iyi bilir ki yenilikler hep ATI den çıkıyor.
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hikmetg 9 yıl
nvidia şimdi hapı yuttu. Alternatif ürünü yok elinde :)
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kamikazeden 9 yıl
Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan MSI Radeon HD 5450, Litvandiya'da 62 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


Kart ilgimi çekti,litvandiya neresiyse gidip almalı


şaka bir yana,bu tip kartlar ofis pc'leri ve ben gibi oyunla arası olmayan kişiler için düşük güç tüketimli uygun fiyatlı güzel alternatifler.Yalnız haliyle yeni ürün diye ilk etapta 100tl den fln girer ki öyle oluyor illa.Ama 1 sene sonra herhangi bi online satış sitesinin ekran kartları bölümüne girip "ucuzdan pahalıya doğru sırala" seçeneğinden sıraladığında bunun gibi en ucuzu kapıp geçiceksin.henüz erken
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