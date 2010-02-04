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MSI Radeon HD 5450 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Radeon HD 5450 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, resmi tanıtımı bugün yapılan ATi Radeon HD HD 5450'yi ürün gamına katmakta gecikmekdi ve yaptığı açıklamayla iki yeni model hazırladığını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarından R5450-MD512H kod adlı model 512MB DDR3, R5450-MD1GH kod adlı model ise 1GB GDDR3 bellekle geliyor.

Düşük profilli baskılı devre tasarımına ve pasif soğutma çözümüne sahip olan yeni ekran kartı 64-bit veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Grafik birimleri 650MHz, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartları Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyorlar.

Bekleme durumunda 6.5 Watt, yük altında ise 19.1 Watt güç çeken yeni ekran kartlarında görüntü altarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilirken, çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisinin de desteklendiğini görüyoruz. MSI'ın satışına önümüzdeki günlerde başlayacağı yeni ekran kartlarından 1GB kapasiteli model 57 Avro seviyesinden listelere girmeye başlamış durumda.

MSI Radeon HD 5450 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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MSI Radeon HD 5450 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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Mertcan. 9 yıl
Güç tüketimi süper 100w psu ile bile gider bu kart :D
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Tolgá 9 yıl
soğutucu güzelmiş..ama gddr 3 bellek koymaları hemde 1gb saçma olmuş
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hapocod 9 yıl
ddr3 bellek ddr5 olsa bari
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talh4wk 9 yıl
altında ise 19.1 Watt güç çeken
güç süpermiş,haber için teşekkürler
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dante38 9 yıl
3450-4450?-5450 hepsi birbiirne benziyor...
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6.cadde 9 yıl
soğutucusu anakartların üzerindeki soğutucu gibi...
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