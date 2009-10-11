MSI Radeon HD 5850 modelini satışa sundu

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Şu an için satın alınabilirliği en yüksek DirectX 11 kartı olan ATi Radeon HD 5850 için üretici firmalar yeni modellerini satışa sunmaya devam ediyorlar. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI da yeni ekran kartını kullanıma sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 (Cypress) GPU'sunun güç verdiği R5850-PM2D1G kod adlı anakart, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip. Çoklu monitör kullanımı için Eyefinity teknolojisiyle gelen ve Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan kartta 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli MSI Radeon HD 5850, Unified Video 2.0 motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yaparak 1080p video oynatımında merkezi işlem biriminin üzerindeki yükü alabiliyor. 32x ROP birimi ve 72x doku ünitesi ile güçlendirilen ekran kartı bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 151 Watt çekiyor. Çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort çıkışlarını da üzerinde barındıran MSI Radeon HD 5850 Avrupa'da 206 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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