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MSI Radeon HD 5850 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Radeon HD 5850 modelini satışa sundu
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Şu an için satın alınabilirliği en yüksek DirectX 11 kartı olan ATi Radeon HD 5850 için üretici firmalar yeni modellerini satışa sunmaya devam ediyorlar. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI da yeni ekran kartını kullanıma sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 (Cypress) GPU'sunun güç verdiği R5850-PM2D1G kod adlı anakart, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip. Çoklu monitör kullanımı için Eyefinity teknolojisiyle gelen ve Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan kartta 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

Grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli MSI Radeon HD 5850, Unified Video 2.0 motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yaparak 1080p video oynatımında merkezi işlem biriminin üzerindeki yükü alabiliyor. 32x ROP birimi ve 72x doku ünitesi ile güçlendirilen ekran kartı bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 151 Watt çekiyor. Çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort çıkışlarını da üzerinde barındıran MSI Radeon HD 5850 Avrupa'da 206 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

MSI Radeon HD 5850 modelini satışa sundu
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simplethinks 10 yıl
5850 nin güç tüketimi gerçekten çok iyi amd bunu iyi başardı ve 5850 en alınası kart
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@nano@ 10 yıl
adam bi siler üstüne ayran mı ne dökmüşler
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caneker 10 yıl

@nano@

adam bi siler üstüne ayran mı ne dökmüşler


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mokinto 10 yıl

@nano@

adam bi siler üstüne ayran mı ne dökmüşler

Bence üstündekiler ayran değil de sanki yüzey koruyucu naylon yapışkan, arada hava yapmış gibi.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
o süre kısıtlaması çok saçma ya hemen ozel soğutuculu modelleri piyasaya sürseler ne olr sanki
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ghost recon advanced 10 yıl
fiat biraz tuzlu bide türkiyede olsa iyice uçuk fiat olur dx11 oyunlar çıkmadan bu akrtları hemen alıp dünyanın parasını vermemek gerekir sonunda 5-6 ay sonra mecburen düşecek fiatlar 4xxx serilerinin olduğu gibi
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Apache Squad 10 yıl
Gayet şık olmuş kutu ve kart
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atalay_xxx 10 yıl
fırmaların özel tasarım cıkarabılmelerı ıcın amd nın koydugu sure sınırlamasını beklemelerı gerekıyor..
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skynet 10 yıl

atalay_xxx

fırmaların özel tasarım cıkarabılmelerı ıcın amd nın koydugu sure sınırlamasını beklemelerı gerekıyor..

bunu il kez duydum demek amd süre kısıtlaması koyuyor.Yine tüketicinin menfaatini değilde manufacterer menfaatini koruyucu kurallar


adam bi siler üstüne ayran mı ne dökmüşler




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ForceBeWithYou 10 yıl
Ne zaman ki benim 4830 güncel oyunlara yetmez o zaman bu kartı alırım fiyatına bakmadan.Şu an oyun olmadığı için bu kartlarada bence pek lüzüm yok(ben en iyi olmak istiyorum diyenler hariç)
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mamad 10 yıl
Çok sade ve güzel. Gerçekten beğendim.
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skynet 10 yıl
MSI'da referans tasarım. yaw niye hiç birisi özel tasarım çıkarmıyor ki.
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TELESCOPE 10 yıl
arz talep meselesi olabilirmi
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