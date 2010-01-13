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MSI Radeon HD 5870'in GPU hızı 1410MHz'e çıkartıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,9b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil üretim teknolojileri sayesinde gün geçmiyor ki yeni bir rekor haberi gelmesin. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress GPU'su, sunduğu yüksek performansın yanında hız aşırtma profesyonellerinin de yeni gözdesi. Nick Shih isimli hız aşırtmacı, MSI'ın Radeon HD 5870 modelini 1410MHz gibi oldukça yüksek bir hıza çıkartırken 3DMark 2003 testini de başarıyla tamamladı.

Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışma kapsamında MSI'ın Radeon HD 5870 modeli 1410MHz GPU ve 5320MHz bellek hızlarına çıkartıldı. 5460MHz'e çıkartılan Intel Xeon W3540 işlemci ve EVGA'nın X58 Classified anakartının kullanıldığı sisteme bellek olaraksa A-Data'nın XPG serisi altında hazırladığı 4GB'lık kit (@1900MHz) eşlik etti ve 3DMark 2003'te 114623 gibi güçlü bir skora imza atıldı.


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talh4wk 9 yıl
vay bea 1400 mhz :O
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OrHaN57 9 yıl
sıvı helyumla extreme bi deneme olsa süper olurdu
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multeci 9 yıl
uvvvvvvvv


edit: bu arada ben o değilim
anladınız siz onu
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stradosphere 9 yıl
Vantage testi konusunda batuist e hak veriyorum.Neden sadece 3dmark 06 yapılmış ki ?
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Mertcan. 9 yıl
Müthiş tablolar ya , elimdeki 4870'in giderek eskidiğini farkediyorum :(
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Batuist 9 yıl
Neden o hızda vantage testi yapmıyorlarda miladı geçmiş test programlarına takılıp kalıyorlar...
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CoreXXX 9 yıl
yuh yani cılkını çıkarmışlar 5870in, bu ne o.c potansiyeli yaw dondum kaldım valla.
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reytan 9 yıl
Haber için teşekkürler..
Gerçekten muhteşem skor
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Applejack 9 yıl
güzel
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N-0NE 9 yıl
Shader hızı=gpu hızı olduğu için 2'side 1410mhz
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hellteam 9 yıl
1400 nedir yahu böyle. Hava soğutmayla 1050 falan mı yapılır standart bi kullanıcı için
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NemesisR3 9 yıl
shader hızları kaç olmuştur acaba?
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VenomS 9 yıl
sonunda gpu hızları ramleri geçti birde ln2 değilde hava ile çıkılabilse manyak olur
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Testi sadece 3dmark 03 mi bitirebilmiş yoksa 03 de bitirilmesinin başka bir nedeni mi var?
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trooper27 9 yıl
Lightning oldugu yazilmamis AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress GPU'su
bütün 5870 ler bu gpu değilmi ayrıntılı bilen birisi açıklarsa seviniriz
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