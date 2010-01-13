MSI Radeon HD 5870'in GPU hızı 1410MHz'e çıkartıldı

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Yeni nesil üretim teknolojileri sayesinde gün geçmiyor ki yeni bir rekor haberi gelmesin. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress GPU'su, sunduğu yüksek performansın yanında hız aşırtma profesyonellerinin de yeni gözdesi. Nick Shih isimli hız aşırtmacı, MSI'ın Radeon HD 5870 modelini 1410MHz gibi oldukça yüksek bir hıza çıkartırken 3DMark 2003 testini de başarıyla tamamladı.

Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışma kapsamında MSI'ın Radeon HD 5870 modeli 1410MHz GPU ve 5320MHz bellek hızlarına çıkartıldı. 5460MHz'e çıkartılan Intel Xeon W3540 işlemci ve EVGA'nın X58 Classified anakartının kullanıldığı sisteme bellek olaraksa A-Data'nın XPG serisi altında hazırladığı 4GB'lık kit (@1900MHz) eşlik etti ve 3DMark 2003'te 114623 gibi güçlü bir skora imza atıldı.