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MSI, Twin Frozr II soğutuculu Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Twin Frozr II soğutuculu Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini duyurdu
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Yüksek performans tutkunları ve oyuncular tarafından bir süredir merakla beklenen Radeon HD 5870 Lightning modelini geçtiğimiz günlerde pazara sunan MSI, yaptığı açıklamayla Twin Frozr II soğutuculu Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini de duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli ATi Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarının Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatıldıkları belirtiliyor. Her ikisi de 80mm çapındaki PWM kontrollü fanlara ve ikisi 8mm kalınlığında olmak üzere toplamda dört adet ısı borusuna sahip olan Twin Frozr soğutucusu ile referans tasarım modellere göre 12 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtilen yeni modeller 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahipler.

MSI'ın yeni modellerinden Radeon HD 5850 Twin Frozr, 1440x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemcisi 725MHz'de çalışan ekran kartının bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Üst model olan Radeon HD 5870 Twin Frozr ise 1600x paralel işlem birimiyle geliyor ve 850MHz GPU / 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Crossfire X, Unified Video Decoder ve Eyefinity gibi teknolojilere destek sunan ekran kartları görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort gibi konnektörlerini kullanıyorlar. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan Twin Frozr soğutuculu Radeon HD 5800 serisi için MSI henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklamadı.

MSI, Twin Frozr II soğutuculu Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini duyurdu
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melyyh 9 yıl
ibonline
4840 kullanısıyım

böyle bi kart var mı yaw
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ibonline 9 yıl
5850 (pardon
) kullanısıyım ürünüm his marka ve standart modeli zaten serin bir kart acaba bu soğutuculu olan modellere para vermek ne kadar akıl karı orsaı düşündürür beni
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Cnytkyz 9 yıl
Ledli yapsalarmıs fanlar tadından yenmezdi
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F.@.T.İ.H 9 yıl

Ruhsuz__

Ledli yapsalarmıs fanlar tadından yenmezdi



kasıtlı olarak bu siyah fanları koyuyorlar galiba..

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melyyh 9 yıl
bu daha önce duyurulmuştu sanki. kartı daha evvelden hatılıyorum.
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burning-turning 9 yıl
Şu soğutucunun tipine hastayım..
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OBA INC 9 yıl
iki fotoğrafta aynı. birisinin 4850 ye ait olması gerekmiyor mu?
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kubisaray 9 yıl
güzel yaza bir tane 5850 almak lazım ondan sonrada 2,3 sene ekran kartı derdinden kurtuluruz hiç olmazsa 3 sene rahat götürür beni bu ekran kartı bütün oyunlarda yüksek detaylarda....
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