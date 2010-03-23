MSI, Twin Frozr II soğutuculu Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini duyurdu

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Yüksek performans tutkunları ve oyuncular tarafından bir süredir merakla beklenen Radeon HD 5870 Lightning modelini geçtiğimiz günlerde pazara sunan MSI, yaptığı açıklamayla Twin Frozr II soğutuculu Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini de duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli ATi Cypress GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarının Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatıldıkları belirtiliyor. Her ikisi de 80mm çapındaki PWM kontrollü fanlara ve ikisi 8mm kalınlığında olmak üzere toplamda dört adet ısı borusuna sahip olan Twin Frozr soğutucusu ile referans tasarım modellere göre 12 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtilen yeni modeller 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahipler.

MSI'ın yeni modellerinden Radeon HD 5850 Twin Frozr, 1440x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemcisi 725MHz'de çalışan ekran kartının bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Üst model olan Radeon HD 5870 Twin Frozr ise 1600x paralel işlem birimiyle geliyor ve 850MHz GPU / 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Crossfire X, Unified Video Decoder ve Eyefinity gibi teknolojilere destek sunan ekran kartları görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort gibi konnektörlerini kullanıyorlar. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan Twin Frozr soğutuculu Radeon HD 5800 serisi için MSI henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklamadı.

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